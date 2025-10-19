Jól áll neki a gonoszság! Újra maffiafőnök lehet Al Pacino

Al Pacino a legfrissebb hírek szerint újra visszatér az alvilágba Kiefer Sutherlanddel, Luc Besson rendezésében — ez lesz a Father Joe. A történetről egyelőre keveset tudunk, azon kívül, hogy a kilencvenes évek Manhattanjében fog játszódni és Al Pacino újra maffiafőnököt fog játszani. A tervek szerint még jövőre mozikba kerülhet a film, a 2027-es Oscar-gálára készülve. Mint tudjuk, Al Pacino legemlékezetesebb szerepeiben mind ott van ez a sötét, alvilági aura.

Al Pacinónak jól áll az alvilág, ilyen egyszerű (Fotó: United Artists/United Artists)

Ezek voltak Al Pacino legtipikusabb alvilági szerepei

Keresztapa filmek

Időrendben is és erősségben is talán a legerősebb történet a héten születésnapos Mario Puzo regényéből készült, a Francis Ford Coppola rendezte Keresztapa trilógia. A filmsorozat a Corleone maffiacsalád legbelső dinamikáit mutatja be olyan részletességgel és ijesztő hűséggel, amilyenre azelőtt nem volt példa. Tette ezt igazi sztárparádéval: Al Pacino mellett színre lép Marlon Brando, Robert De Niro, Robert Duvall, James Caan és a nemrég elhunyt Diane Keaton is.

A filmben Al Pacino a Corleone család legfiatalabb tagját, Michael Corleonét játssza, aki a második világháborúban tett szolgálata után hazatér, de kimaradna az alvilági ügyletekből. Nos... nem sikerül neki. Michael az alvilág feje lesz, aki három epizódon keresztül vesződik a család vezetésével, belső morális dilemmáival és idővel a kilépés lehetőségével.

Ez volt az a film, amelyben Diane Keaton az alvilági mágnás feleségét játszotta és a forgatásokon kívül igen intenzív, se veled, se nélküled kapcsolatban voltak a színészek. Pacino nagyon szerette Keatont, de soha nem volt elég bátor, hogy megkérje a kezét. Nagyjából 10 évnyi huzavona után Keaton ultimátumot adott: elveszi feleségül, vagy elhagyják egymást. Pacino az utóbbit választotta, de a szíve azután is sokáig fájt érte... talán még most is.

Kánikulai délután

Ennél szórakoztatóbb bankrablós film kevés van. Al Pacino egy csapattal megrohamoz egy bankot, de egy szerencsétlen fordulat révén órákra bent ragadnak a túszokkal együtt, fegyveres erőkkel körülvéve. A film nagyrésze erősen feszült hangulatú, melyet néha meglepően vicces pillanatokkal tör meg a film. Ott van például a legemlékezetesebb jelenet, melyben Pacino karaktere azzal tereli el magáról a figyelmet, hogy a rendőrök ellen uszítja a megjelent tömeget — azóta tudjuk, hogy a színész teljesen improvizálta a jelenetet.