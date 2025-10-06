25 éve húzta le a vécét Malőr Robert De Niro mosdójában
25 évvel ezelőtt robbant be a világ legkekeckedőbb apósa, aki még a potenciális vejét is képes volt hazugságvizsgálóra rakni. Az Apádra ütök instant klasszikus lett az elmúlt 25 évben, jövőre pedig már a negyedik része érkezik a szériának.
Az anyósos viccek mindig is az alapkövét képezték a humor világának. Egy após általában vérmesebb, főleg, ha Robert De Niro alakítja az Apádra ütök című filmben. A visszavonult titkosügynök vicces, olykor akciódús sztorija Ben Stillerrel egy nem mindennapi világsikert hozott össze: az első filmet további két sikeres folytatás követte és már zajlanak a munkálatai a jövőre debütáló negyedik résznek, amiben a fim alapszereplői mellett a boszorkánykodó Ariana Grande is visszatér.
10 érdekesség az Apádra ütök című filmről
A filmben Ben Stiller szerepét Jim Carrey alakította volna, de nem tetszett neki, hogy a karakterét "Focker"-nek hívják, ami a leggyakrabban használt angol káromkodásra hajaz.
Ben Stillert nagyjából az egész stáb ki akarta készíteni. Jay Roach direkt olyan ruhatárat választott a figurának, amiben kényelmetlenül érzi magát a színész, a method acting híve, Robert De Niro pedig a felvételek között is távolságtartó volt a Greg-et alakító színésszel a hitelesség kedvéért.
A Greg jegyesét alakító Teri Polo szerette volna oldalni Stiller hangulatát, ezért az egyik csókolózós jelenetben, amikor a figura megfogja a színésznő mellét, a melltartóját sütikkel tömte ki a színésznő.
A forgatás sem vehette el a kedvét Ben Stillernek, hogy a szünetben ne repüljön haza Los Angelesbe és kérje meg a kedves, a szintén színésznő Christine Taylor kezét.
A filmből a legtöbben Malőrre, a szó szerint szobatiszta macskára emlékeznek. A karakter annyira megtetszett Robert De Nirónak, hogy több játékidőt kért a forgatókönyvbe a kandúrnak, sőt maga akarta kiképezni a jeleneteire. Amikor a színész megtudta, hogy ez hónapokig tartana, inkább letett róla. A stáb munkáját a cicus így is nehezítette, mert akkor dolgozott, amikor a kedve tartotta. Emiatt a jeleneteknél mindig volt egy tartalék cica, hogy tudjanak haladni.
A film költségvetése így is magas volt egy vígjátékhoz képest a maga 55 millió dollárjával, ezért a lánykérés jelenetét le kellett egyszerűsíteni. Eredetileg egy sportmeccsen lett volna, hatalmas statisztériával.
A filmet csak vágott verzióban játsszák a repülőgépeken, ugyanis a híres repülős jelenetben elhangzik a bomba szó. A filmet 2000-ben mutatták be, kevesebb, mint egy évvel a szeptember 11-i terrortámadások előtt.
Az Apádra ütök hatalmas siker lett, világszerte 330 millió dollárt keresett, és két folytatása is született, amiben Greg szüleit Dustin Hoffman és Barbra Streisand alakítják.
