25 éve húzta le a vécét Malőr Robert De Niro mosdójában

1 órája
25 évvel ezelőtt robbant be a világ legkekeckedőbb apósa, aki még a potenciális vejét is képes volt hazugságvizsgálóra rakni. Az Apádra ütök instant klasszikus lett az elmúlt 25 évben, jövőre pedig már a negyedik része érkezik a szériának.
Az anyósos viccek mindig is az alapkövét képezték a humor világának. Egy após általában vérmesebb, főleg, ha Robert De Niro alakítja az Apádra ütök című filmben. A visszavonult titkosügynök vicces, olykor akciódús sztorija Ben Stillerrel egy nem mindennapi világsikert hozott össze: az első filmet további két sikeres folytatás követte és már zajlanak a munkálatai a jövőre debütáló negyedik résznek, amiben a fim alapszereplői mellett a boszorkánykodó Ariana Grande is visszatér.

Apádra ütök, MEET THE PARENTS: Robert De Niro, Ben StillerCREDIT: GIG
Az Apádra ütök meglepő siker lett (Fotó: Universal Pictures/Entertainment Pictures)

10 érdekesség az Apádra ütök című filmről

  • A filmben Ben Stiller szerepét Jim Carrey alakította volna, de nem tetszett neki, hogy a karakterét "Focker"-nek hívják, ami a leggyakrabban használt angol káromkodásra hajaz.
  • Ben Stillert nagyjából az egész stáb ki akarta készíteni. Jay Roach direkt olyan ruhatárat választott a figurának, amiben kényelmetlenül érzi magát a színész, a method acting híve, Robert De Niro pedig a felvételek között is távolságtartó volt a Greg-et alakító színésszel a hitelesség kedvéért.
  • A Greg jegyesét alakító Teri Polo szerette volna oldalni Stiller hangulatát, ezért az egyik csókolózós jelenetben, amikor a figura megfogja a színésznő mellét, a melltartóját sütikkel tömte ki a színésznő.
Dec 16, 2000; Hollywood, CA, USA; Actors ROBERT DE NIRO & BEN STILLER in 'Meet The Parents' directed by Jay Roach. Mandatory Credit: Photo by Universal Pictures/Entertainment Pictures. (©) Copyright 2000 by Courtesy of Universal Pictures
Robert De Niro a forgatáson kívül is szerepben maradt (Fotó: Universal Pictures/NORTHFOTO)
  • A forgatás sem vehette el a kedvét Ben Stillernek, hogy a szünetben ne repüljön haza Los Angelesbe és kérje meg a kedves, a szintén színésznő Christine Taylor kezét.
  • Robert De Niro mellett a legendás Christopher Walken volt még esélyes Jack szerepére.
  • A filmből a legtöbben Malőrre, a szó szerint szobatiszta macskára emlékeznek. A karakter annyira megtetszett Robert De Nirónak, hogy több játékidőt kért a forgatókönyvbe a kandúrnak, sőt maga akarta kiképezni a jeleneteire. Amikor a színész megtudta, hogy ez hónapokig tartana, inkább letett róla. A stáb munkáját a cicus így is nehezítette, mert akkor dolgozott, amikor a kedve tartotta. Emiatt a jeleneteknél mindig volt egy tartalék cica, hogy tudjanak haladni.
67601_22 -- MEET THE PARENTS - Greg Focker (Ben Stiller) is poised to propose to his girlfriend Pam (Teri Polo) during a weekend stay at her parents' home. But there's one catch: He needs to ask her father first. Alas, the fur flies as Jack Byrnes (Robert De Niro), Pam's cat-crazy, ex-CIA father, takes an immediate dislike to her less-than-truthful beau. Greg's quest for approval gets seriously sidetracked as a string of mishaps turns him into a master of disaster and total pariah in the eyes of the entire family, in "Meet the Parents," airing as the "ABC Monday Movie of the Week" on MONDAY, JANUARY 19 (8:00-10:00 p.m., ET), on the ABC Television Network. (Phillip V. Caruso/© 2000 Universal Studios & DreamWorks LLC) TERI POLO, ROBERT DE NIRO, BLYTHE DANNER
A film sztárja Malőr, a macska lett (Fotó: Universal Pictures/Entertainment Pictures)
  • Pam szerepére Naomi Watts is esélyes volt.
  • A film költségvetése így is magas volt egy vígjátékhoz képest a maga 55 millió dollárjával, ezért a lánykérés jelenetét le kellett egyszerűsíteni. Eredetileg egy sportmeccsen lett volna, hatalmas statisztériával.
  • A filmet csak vágott verzióban játsszák a repülőgépeken, ugyanis a híres repülős jelenetben elhangzik a bomba szó. A filmet 2000-ben mutatták be, kevesebb, mint egy évvel a szeptember 11-i terrortámadások előtt.
  • Az Apádra ütök hatalmas siker lett, világszerte 330 millió dollárt keresett, és két folytatása is született, amiben Greg szüleit Dustin Hoffman és Barbra Streisand alakítják.

 

 

