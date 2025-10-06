25 éve húzta le a vécét Malőr Robert De Niro mosdójában

Az anyósos viccek mindig is az alapkövét képezték a humor világának. Egy após általában vérmesebb, főleg, ha Robert De Niro alakítja az Apádra ütök című filmben. A visszavonult titkosügynök vicces, olykor akciódús sztorija Ben Stillerrel egy nem mindennapi világsikert hozott össze: az első filmet további két sikeres folytatás követte és már zajlanak a munkálatai a jövőre debütáló negyedik résznek, amiben a fim alapszereplői mellett a boszorkánykodó Ariana Grande is visszatér.

Az Apádra ütök meglepő siker lett (Fotó: Universal Pictures/Entertainment Pictures)

10 érdekesség az Apádra ütök című filmről

A filmben Ben Stiller szerepét Jim Carrey alakította volna, de nem tetszett neki, hogy a karakterét "Focker"-nek hívják, ami a leggyakrabban használt angol káromkodásra hajaz.

szerepét Jim Carrey alakította volna, de nem tetszett neki, hogy a karakterét "Focker"-nek hívják, ami a leggyakrabban használt angol káromkodásra hajaz. B en Stillert nagyjából az egész stáb ki akarta készíteni. Jay Roach direkt olyan ruhatárat választott a figurának, amiben kényelmetlenül érzi magát a színész, a method acting híve, Robert De Niro pedig a felvételek között is távolságtartó volt a Greg-et alakító színésszel a hitelesség kedvéért.

nagyjából az egész stáb ki akarta készíteni. direkt olyan ruhatárat választott a figurának, amiben kényelmetlenül érzi magát a színész, a method acting híve, pedig a felvételek között is távolságtartó volt a Greg-et alakító színésszel a hitelesség kedvéért. A Greg jegyesét alakító Teri Polo szerette volna oldalni Stiller hangulatát, ezért az egyik csókolózós jelenetben, amikor a figura megfogja a színésznő mellét, a melltartóját sütikkel tömte ki a színésznő.

Robert De Niro a forgatáson kívül is szerepben maradt (Fotó: Universal Pictures/NORTHFOTO)

A forgatás sem vehette el a kedvét Ben Stillernek , hogy a szünetben ne repüljön haza Los Angelesbe és kérje meg a kedves, a szintén színésznő Christine Taylor kezét.

, hogy a szünetben ne repüljön haza Los Angelesbe és kérje meg a kedves, a szintén színésznő kezét. Robert De Niro mellett a legendás Christopher Walken volt még esélyes Jack szerepére.

mellett a legendás Christopher Walken volt még esélyes Jack szerepére. A filmből a legtöbben Malőrre, a szó szerint szobatiszta macskára emlékeznek. A karakter annyira megtetszett Robert De Nirónak, hogy több játékidőt kért a forgatókönyvbe a kandúrnak, sőt maga akarta kiképezni a jeleneteire. Amikor a színész megtudta, hogy ez hónapokig tartana, inkább letett róla. A stáb munkáját a cicus így is nehezítette, mert akkor dolgozott, amikor a kedve tartotta. Emiatt a jeleneteknél mindig volt egy tartalék cica, hogy tudjanak haladni.

A film sztárja Malőr, a macska lett (Fotó: Universal Pictures/Entertainment Pictures)