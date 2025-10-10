Tényleg nincs több színész Hollywoodban? Íme, a Beatles-filmek szereplői, van köztük pár érthetetlen választás – Galéria

Bár a következő két moziév is tele van már pakolva ígéretes és nagyon várt produkciókkal, hiszen jövőre érkezik Christopher Nolan Odüsszeia című hőseposza és a Marvel gigaprojektje, a Bosszúállók: Ítéletnap, illetve 2027-ben fut be utóbbi folytatása, a Titkos háborúk, de a 2028-as esztendő is nem kevés izgalmat ígér már most. Ekkor startol el ugyanis az Amerikai szépség és az 1917 Oscar-díjas sztárrendezőjének Beatles-maratonja. Sam Mendes már idén tavasszal egy közönségtalálkozón bejelentette, nem is egy, hanem rögtön négy mozit fog forgatni a legendás zenekar tagjairól, azaz John Lennonról, Paul McCartney-ról, Ringo Starr-ról és George Harrisonról. Mendes a márciusi eseményen ráadásul a filmek főszereplőiről is lerántotta a leplet, amivel már akkor is nagy port kavart a rajongók körében, mától pedig további fontos színészek neve sem titok.

2028-ban visszatér a Beatles, Sam Mendes négy filmet készít, minden tagról egy önálló mozit ráadásul (Fotó: ZUMA Archive / Zuma)

A Beatles-tagok szerelemei is megvannak már

A liverpooli fiúbandáért nők millió rajongtak szerte a világon, így nem volt meglepő, hogy minden tagot hamar megtalált a szerelem, és a romantikus szálakat Sam Mendes sem fogja nélkülözni alkotásaiban. Noha 2028-ig még biztosan lehull a lepel még néhány karakter megtestesítőjéről, de Lennon, McCartney, Starr és Harrison legnagyobb szerelmeit alakító színésznők neveit már most tudni lehet. Paul McCartney feleségét, Linda McCartney-t a Lady Bird és a Kisasszonyok sztárja, Saoirse Ronan, John Lennon keleti kedvesét, Yoko Onót pedig A sógun felfedezettje, Anna Sawai formálja meg. De a sztárparádé itt még nem ér véget, hiszen a Szexoktatás és A Fehér Lótusz sokat csúfolt szépsége, Aimee Lou Wood is tiszteletét teszi majd a moziban, ő George Harrison első felesége, Pattie Boyd bőrébe fog bújni, Ringo Starr exnejét, Maureen Starkey-t pedig majd egy feltörekvő tehetség, Mia Mckenna-Bruce kelti életre a vásznon.

John Lennon Yoko Ono oldalán fog ismét feltűnni, de ezúttal csak a vásznon (Fotó: Northfoto)

Már megint ugyanazok az arcok

Noha a casting egyes döntései telitalálatnak tűnnek, a rajongók már a zenekari tagokat megformáló sztárok bejelentése alkalmával is kifejezték nemtetszésüket, az elégedetlenkedő hangok pedig azóta tovább erősödtek. A 65 éve alakult banda szerelmesei ugyanis úgy érzik, pusztán az utóbbi években trendivé vált, népszerű nevekkel akarják Sam Mendes és társai eladni ezeket a filmeket, ez pedig felülír olyan kikerülhetetlen tényezőket, mint például, hogy ki éppen mennyire hasonlít az általa játszott személyre. Egy kérdés több portálon is felmerült: Tényleg nincs több színész Hollywoodban, hogy mindig ugyanazokat az arcokat látjuk? A felvetés jogosnak hangzik, de talán az idő majd mégis a direktort és csapatát fogja igazolni, és nem kell mindenkinek segítségért kiabálni a mozitermekben.