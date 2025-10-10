Hírlevél

Tényleg nincs több színész Hollywoodban? Íme, a Beatles-filmek szereplői, van köztük pár érthetetlen választás – Galéria

Hollywood megcsinálta, újra összeáll a legendás beatzenekar. A Beatles tagjai hamarosan ismét megelevenednek, igaz csak a vásznon. Noha a produkció több mint ígéretes, már évekkel a megjelenése előtt megosztja a méretes rajongótábort, főleg annak erősen kérdőjeles szereposztása, melyről most még több információ derült ki.
Bár a következő két moziév is tele van már pakolva ígéretes és nagyon várt produkciókkal, hiszen jövőre érkezik Christopher Nolan Odüsszeia című hőseposza és a Marvel gigaprojektje, a Bosszúállók: Ítéletnap, illetve 2027-ben fut be utóbbi folytatása, a Titkos háborúk, de a 2028-as esztendő is nem kevés izgalmat ígér már most. Ekkor startol el ugyanis az Amerikai szépség és az 1917 Oscar-díjas sztárrendezőjének Beatles-maratonja. Sam Mendes már idén tavasszal egy közönségtalálkozón bejelentette, nem is egy, hanem rögtön négy mozit fog forgatni a legendás zenekar tagjairól, azaz John Lennonról, Paul McCartney-ról, Ringo Starr-ról és George Harrisonról. Mendes a márciusi eseményen ráadásul a filmek főszereplőiről is lerántotta a leplet, amivel már akkor is nagy port kavart a rajongók körében, mától pedig további fontos színészek neve sem titok.

Beatles Nov 30, 2001; London, England, UK; File Photo: June 25, 1967! The BEATLES. (L-R) PAUL MCCARTNEY & GEORGE HARRISON, RINGO STARR & JOHN LENNON @ a recording session in London. Mandatory Credit: Photo by ZUMA Archive/ZUMA Press.(©) Copyright 2001 by ZUMA Archive
2028-ban visszatér a Beatles, Sam Mendes négy filmet készít, minden tagról egy önálló mozit ráadásul (Fotó: ZUMA Archive / Zuma)

A Beatles-tagok szerelemei is megvannak már

A liverpooli fiúbandáért nők millió rajongtak szerte a világon, így nem volt meglepő, hogy minden tagot hamar megtalált a szerelem, és a romantikus szálakat Sam Mendes sem fogja nélkülözni alkotásaiban. Noha 2028-ig még biztosan lehull a lepel még néhány karakter megtestesítőjéről, de Lennon, McCartney, Starr és Harrison legnagyobb szerelmeit alakító színésznők neveit már most tudni lehet. Paul McCartney feleségét, Linda McCartney-t a Lady Bird és a Kisasszonyok sztárja, Saoirse Ronan, John Lennon keleti kedvesét, Yoko Onót pedig A sógun felfedezettje, Anna Sawai formálja meg. De a sztárparádé itt még nem ér véget, hiszen a Szexoktatás és A Fehér Lótusz sokat csúfolt szépsége, Aimee Lou Wood is tiszteletét teszi majd a moziban, ő George Harrison első felesége, Pattie Boyd bőrébe fog bújni, Ringo Starr exnejét, Maureen Starkey-t pedig majd egy feltörekvő tehetség, Mia Mckenna-Bruce kelti életre a vásznon.

John Lennon and Yoko Ono at a press conference. Two years before the Beatles disbanded, Lennon and Ono began public protests against the Vietnam War. They were married in Gibraltar on 20 March 1969, and spent their honeymoon at the Hilton Amsterdam, campaigning with a week-long Bed-In for Peace.
John Lennon Yoko Ono oldalán fog ismét feltűnni, de ezúttal csak a vásznon (Fotó: Northfoto)

Már megint ugyanazok az arcok

Noha a casting egyes döntései telitalálatnak tűnnek, a rajongók már a zenekari tagokat megformáló sztárok bejelentése alkalmával is kifejezték nemtetszésüket, az elégedetlenkedő hangok pedig azóta tovább erősödtek. A 65 éve alakult banda szerelmesei ugyanis úgy érzik, pusztán az utóbbi években trendivé vált, népszerű nevekkel akarják Sam Mendes és társai eladni ezeket a filmeket, ez pedig felülír olyan kikerülhetetlen tényezőket, mint például, hogy ki éppen mennyire hasonlít az általa játszott személyre. Egy kérdés több portálon is felmerült: Tényleg nincs több színész Hollywoodban, hogy mindig ugyanazokat az arcokat látjuk? A felvetés jogosnak hangzik, de talán az idő majd mégis a direktort és csapatát fogja igazolni, és nem kell mindenkinek segítségért kiabálni a mozitermekben.

A 2028 áprilisában debütáló Beatles-filmek szereplőit bemutató galériánkat a lenti képre kattintva tudja megtekinteni:

