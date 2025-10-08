Robin Williams után Cillian Murphy lesz az új kedvenc tanárunk

Az Oscar-díj után mindenki a nagy pénzre hajt általában Hollywoodban. Számos sztár állt már be a sorba, és a legtöbben bele is buktak abba, hogy a nevük hirtelen még többet ér a stúdióknak, de ez nem igaz Cillian Murphy-re. Az Oppenheimer gigászi sikere után a telefonkönyvet is felolvashatta volna milliókért, biztos megkereste őt a Marvel vagy DC valami second hand szuperhős szereppel, de a 49 éves ír színész csupán egyetlen dolgot akart; szabadságot. Gyorsan megalapította saját produkciós cégét, ami olyan kis filmeket hozott tető alá, mint a Small Things Like This vagy a gigasikerű zombifilm, a 28 évvel később és annak januárban értekező folytatása. Murphy emellett otthonra talált a Netflixnél, ahol nagysikerű sorozata, a Birmingham bandái filmes változata mellett olyan kisebb, szerzőibb filmet is elkészíthetett, mint a Steve.
Adott egy speciális nevelőintézet, ahol zűrös múltú tiniket próbálnak oktatni és az életre nevelni, remélve hogy sikerül beilleszkedniük a társadalomba. Az intézmény egyszemélyes mozgatórugója Steve, az igazgató, aki szó szerint éjjel-nappal, akár a saját kárára is, de azon igyekszik hogy ezek a srácok érezzék, helyük van a világban. Mindennaposak a verekedések, a dühkitörések, és a még nagyobb balhék a kollégiumban. A sztori egy napot követ végig, amikor egy forgatócsoport érkezik az intézménybe, akik be akarják mutatni a különleges bentlakásos sulit, és megtalálni rá a választ, hogyan működik a rendszer. Steve egyszemélyes harca a magával, a fiúk jövőjéért és a mentális egészségével szemlátomást egy hatalmas tragédia felé robog, aminek fő alakja Shy, az intelligens, de nagyon zárkózott tinifiú.
Max Porter könyvéhez (ami a Shy címet kapta) képest fontos változás, hogy Steve figurája hangsúlyosabb lett, ugyanis ott egyértelműen a bajos tinifiú a főszereplő, míg Steve, a jófej diri, aki segít, löki az életbölcsességeket és próbálja a fiúkat az életre nevelni, miközben küzd a bürokráciával, ugyanis az intézményt be akarják zárni. A filmváltozatot maga Porter írta át, és Steve hangsúlyos főszereplővé lépett elő Shy mellett. Pozitívum, hogy producerként Cillian Murphy törekedett arra, hogy ne telepedjen rá a figurája az egész filmre, az író azonban az adaptálásnál elkövetett egy nagy hibát: perspektívát váltott. Hiába maradt Shy is a főszereplője a történetnek, sokkal inkább Steve figuráján keresztül látjuk a történetet, így csak egy főbb motívumot csípünk el abból, miért lett olyan Shy, amilyen.
Emiatt nehezebb azonosulni a fiú figurájával, pedig izgalmas a karakter, a Titánokból ismert 27 éves Jay Lycurgo már pusztán a jelenlétével többet árul el a srácról, mint amit a forgatókönyv nyújtott neki. Mindeközben Steve nemcsak a drogos, erőszaktevő, jobb életre méltó tinik Kapitánya lett, mint Robin Williams a Holt költők társaságában, hanem a már említett bürokrácia ellen harcoló, a saját démonjaival és függőségével küzdő pedagógus, aki nemcsak gyógyszerekkel, piával és drogokkal tompítja magát, hanem egy súlyos, traumatikus titkot is cipel magával. Ez már önmagában elég lenne egy 180 oldalas könyvhöz vagy egy 93 perces filmhez, de itt jönnek még a mellékszálak.
A 49 éves ír színész azonban annyira tűpontosan játssza Steve figuráját, hogy hiába markol sokat a forgatókönyv, és marad a film végén némi hiányérzetünk, a színész alakítása mindent elárul arról, amiért ez a férfi küzd egyedül a világ ellen! Az Oppenheimer díjai mellett érdemes lenne leporolni a polcot, ugyanis díjesélyes alaktást nyújt a Netflix filmjében. Mellette kevés lehetősége van a többi színésznek, de Tracey Ullman és a mindig zseniális Emily Watson képes arra a bravúrra, hogy emlékezetesek tudjanak maradni az igazgató-helyettes és az iskolapszichológus falatnyi szerepeiben.
Ritán írunk ilyet, de még néztük volna a Steve-t, akkor is, ha a végére kerek lett a történet, megkaptuk a katarzisunkat és a szomorú igazságot arról, hogy egy igazi pedagógus milyen áldozatokat képes hozni a tanítványaiért.
10/7
A Steve a Netflix kínálatában érhető el!