Robin Williams után Cillian Murphy lesz az új kedvenc tanárunk

Az Oscar-díj után mindenki a nagy pénzre hajt általában Hollywoodban. Számos sztár állt már be a sorba, és a legtöbben bele is buktak abba, hogy a nevük hirtelen még többet ér a stúdióknak, de ez nem igaz Cillian Murphy-re. Az Oppenheimer gigászi sikere után a telefonkönyvet is felolvashatta volna milliókért, biztos megkereste őt a Marvel vagy DC valami second hand szuperhős szereppel, de a 49 éves ír színész csupán egyetlen dolgot akart; szabadságot. Gyorsan megalapította saját produkciós cégét, ami olyan kis filmeket hozott tető alá, mint a Small Things Like This vagy a gigasikerű zombifilm, a 28 évvel később és annak januárban értekező folytatása. Murphy emellett otthonra talált a Netflixnél, ahol nagysikerű sorozata, a Birmingham bandái filmes változata mellett olyan kisebb, szerzőibb filmet is elkészíthetett, mint a Steve.

Cillian Murphy élete egyik legjobb szerepében látható a Steve-ben (Fotó: Netflix)

Cillian Murphy az új Robin Williams

Adott egy speciális nevelőintézet, ahol zűrös múltú tiniket próbálnak oktatni és az életre nevelni, remélve hogy sikerül beilleszkedniük a társadalomba. Az intézmény egyszemélyes mozgatórugója Steve, az igazgató, aki szó szerint éjjel-nappal, akár a saját kárára is, de azon igyekszik hogy ezek a srácok érezzék, helyük van a világban. Mindennaposak a verekedések, a dühkitörések, és a még nagyobb balhék a kollégiumban. A sztori egy napot követ végig, amikor egy forgatócsoport érkezik az intézménybe, akik be akarják mutatni a különleges bentlakásos sulit, és megtalálni rá a választ, hogyan működik a rendszer. Steve egyszemélyes harca a magával, a fiúk jövőjéért és a mentális egészségével szemlátomást egy hatalmas tragédia felé robog, aminek fő alakja Shy, az intelligens, de nagyon zárkózott tinifiú.

Steve és Shy kapcsolata a film hajtómotorja (Fotó: Netflix)

Filmen és könyvben is rövid a Steve

Max Porter könyvéhez (ami a Shy címet kapta) képest fontos változás, hogy Steve figurája hangsúlyosabb lett, ugyanis ott egyértelműen a bajos tinifiú a főszereplő, míg Steve, a jófej diri, aki segít, löki az életbölcsességeket és próbálja a fiúkat az életre nevelni, miközben küzd a bürokráciával, ugyanis az intézményt be akarják zárni. A filmváltozatot maga Porter írta át, és Steve hangsúlyos főszereplővé lépett elő Shy mellett. Pozitívum, hogy producerként Cillian Murphy törekedett arra, hogy ne telepedjen rá a figurája az egész filmre, az író azonban az adaptálásnál elkövetett egy nagy hibát: perspektívát váltott. Hiába maradt Shy is a főszereplője a történetnek, sokkal inkább Steve figuráján keresztül látjuk a történetet, így csak egy főbb motívumot csípünk el abból, miért lett olyan Shy, amilyen.