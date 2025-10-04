Igazi világsztárok jönnek az otthonunkba: mutatjuk, mit nézzünk a hétvégén

Bivalyerős októberi hétvégével indítanak a streamingszolgáltatók. Amíg a mozikban Deák Kristóf legújabb filmje uralja a vásznakat, addig az otthonunkba olyan világsztárok költöznek be egy-egy film vagy sorozat erejéig, mint Cillian Murphy, Matthew Mcconaughey vagy Charlie Humman.

Cillian Murphy mellett Charlie Humman is Netflixen sokkol (Fotó: Netflix)

Cillian Murphy visszatér, 6 év után újra látjuk Matthew Mcconaughey-t

Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori

A Netflix sikerszériájának harmadik évada pénteken debütált a streamingszolgáltatón. A Szörnyeteg legújabb, 8 részes szezonjában a 45 éves Charlie Hunnam alakítja Ed Gein-t. Az ötvenes években gyilkoló pszichopata élete olyan horrorfigurákhoz adott alapanyagot, mint a Psycho Norman Bates-e, a texasi láncfűrészes gyilkos Bőrpofája. A hírek szerint milliókat sokkol le az új sorozat: fiatal lányokat nyúz, női ruhába bújik, sőt Gein anyjával folytatott beteges viszonya is körvonalazódik.