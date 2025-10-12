Hírlevél

Rendkívüli

Moszkva megkezdte a NATO elleni támadás előkészítését

Diane Keaton

Diane Keaton öröksége: mutatjuk, mit hagyott a rajongóira Hollywood legfurcsább sztárja

1 órája
Felfoghataltan veszteség rázta meg Hollywoodot. 79 éves korában elhunyt Diane Keaton. A színésznő nemcsak filmjeivel, de életbölcsességeivel is beírta magát az örökkévalóságba.
Pótolhatatlan veszteség érte a világot. Tegnap meghalt Diane Keaton 79 éves korában. A színésznő halálának a körülményei még nem tisztázottak, egyes források szerint az utóbbi hónapokban drasztikusan megromlott az egészsége. Filmjei és leghíresebb szerepei ugyanúgy örökké velünk maradnak, mint azok a mondásai, amik évtizedeken keresztül formálták a modern nőt. 

Diane Keaton, October 11, 2025.US actress Diane Keaton dies at 79.FILM Father of the Bride. (Credit Image: © Terenghi/ROPI via ZUMA Press)
Diane Keaton nem csak a vásznon lett halhatatlan (Fotó: Terenghi/Fotogramma)

Diane Keaton 7 leghíresebb mondása 

Diane Keaton és a karrier

A néhai színésznő egész életében a szabad szerelem és az emberi kapcsolatok híve volt, sőt volt egy megszívlelendő teóriája, hogy mi is számára a szeretet ereje.

Volt karrierem, anyává csak későn váltam, nem vagyok házas, és soha nem volt igazi, elmélyült bizalmi romantikus kapcsolatom egy férfival – mert a bizalom az, amiből a szeretet igazi ereje származik

– mesélte Keaton. 

