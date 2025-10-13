Diane Keaton utolsó filmje könnyekig hat: a színésznő remekel az HBO MAX-on

A 79 éves korában elhunyt legendás színésznő utolsó filmjét a közelmúltban mutatta be az HBO MAX. A Mindörökké nyár korábban a magyar mozikat is meghódította bizonyítva, hogy Diane Keaton minden korosztály számára igazi ikon volt közel hat évtizeden keresztül. Az Annie Hall sztárja az Oscar-díjas Kathy Bates és a Született feleségekből ismert, Oscar-jelölt Alfre Woodard társaságában utazik vissza a sulis élményeik, és barátságuk helyszínére. Igazi nosztalgiavonat az érettebb közönség számára, akik egyszerre sírnak és nevethetnek a három barátnő kalandjain.

A Diane Keaton filmek közül az utolsó igazi feel-good film (Fotó: Roadside Attractions / Entertainment Pictures)

Diane Keaton filmje az HBO MAX-on

A színésznőt sokan vádolták azzal, hogy a Minden végzet nehéz hatalmas sikere után a hatvanas-hetvenes éveiben évente kétszer ugyanazt a szerepet játszotta el, csak más volt a filmek címe és a szereplőtársasi. Tény, hogy a sztár sok hasonló szerepet vállalt, ennek azonban egyetlen oka volt: megmutatni, hogy egy nő hatvan-hetven évesen is nő marad, legyen szó függetlenségről, karrierről, szerelemről vagy éppen barátságról. A Mindörökké nyár is ezt a vonalat követi, ahol tinilány egy nyári táborban köt életre szóló barátságot. Az élet azonban elsodorja egymástól Norát, Ginny-t és Mary-t, akik a maguk útján haladnak és alig néhány évente hoznak össze egy találkát, akkor is egy születésnap vagy temetés miatt.

A néhai színésznő 78 évesen is bevállalós, egy kötélpályán is lecsúszott a film kedvéért (Fotó: Roadside Attractions / Entertainment Pictures)

Ginny - aki időközben lifestyle guru lett - eldönti, hogy "elrabolja" a barátnőit egy hétre gyerekkoruk színhelyére, a Summer Camp táborba, ahol 50 éve nem jártak. Az özvegy munkamániás kémikus Nora és a férjéért mindent feladó Mary végül belemennek a kalandba, ami újra kihozza az idős asszonyokból a gyereket, miközben mindhármuknak fel kell ismerniük, mi hiányzik az életükből.

Mindhárom főszereplő a legjobb formáját hozza Keaton utolsó filmjében (Fotó: Roadside Attractions / Entertainment Pictures)

Igazi csajfilm a Mindörökké nyár

Castille Landon egy perifériára állított korosztály új oldalát mutatja meg a rendezőként és íróként. Viccesen nevezhetnénk a filmet a " Kis nyugdíjasok titkos életének" a filmet, ugyanis lesz itt kajacsata, titokban csókolózás a szertárban és akkor még az akadályversenyekről ne is beszéljünk. A bevált sablonokra épített forgatókönyvbe a három főszereplő visz életet, és emeli az átlag fölé ezt a kellemes komédiát. Kathy Bates ennyire pajkos még nem volt vásznon, azonban a nagyitrió egyetlen szingli tagjaként, Ginny szerepében igazi hajtómotorja az eseményeknek, miközben igazi mély drámát hordoz magában. A legnagyobb utat a Maryt alakító Woodardnak kell megtennie a filmben, akivel sok feleség tud azonosulni. A nővérke, aki mindent a családja és a szerettei alá rendelt és élete alkonyán szeretné még megvalósítani azokat a vágyait, amik benne dübörögnek.