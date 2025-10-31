Mi minden fér egyetlen lakásba? Ezek a bravúros mozifilmek megmutatják!

Mi minden fér egyetlen lakásba és egyetlen mozifilmbe? Betöréses izgalmak, férfiúi vetélkedés, szülők szócsatája, barátok veszélyes játékai, vagy akár életre-halálra szóló küzdelem is, vegyük csak az Egykutya című magyar filmet, ami hetek óta megy nagysikerrel a mozikban. Deák Kristóf amúgy kiváló szatírája mellett akadnak olyan nemzetközi mesterek, akik más-más műfajban ragadták meg a szűk térben játszódó történetekben lévő lehetőségeket.

AZ Egykutya című filmnél is szűkebb térben játszódik a Pánikszoba Fotó: 90061/KPA / KPA

Egykutya, egy lakás: ezek a legjobb egy házban játszódó filmek

Pánikszoba (2002)

Nem is csak egyetlen lakás, de azon belül is leginkább egyetlen szoba a helyszíne David Fincher (Harcosok klubja, Hetedik) bravúros thrillerjének, hisz ebbe a biztonsági helyiségbe zárkózik be a Jodie Foster alakította anya a kislányával, akit a kis Kristen Stewart játszotta élete első jelentősebb filmszerepében. Ez a helyzet persze csapdát jelent számukra, de a betörőknek is, így jöhetnek az izgalmak és meglepő fordulatok a pánikszobában és az azt körülvevő lakásban.