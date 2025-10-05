Egy test, két lélek: Demi Moore testhorrorja kellemes teadélután az Együtthöz képest

Az őszi szezonban igazán elkényeztetnek minket a mozis forgalmazók, lévén a temus forradalmárt alakító Leonardo DiCaprio, aki még alig hogy befutott a mozikba, október 2-től érkezik az toronymagasan legjobb filmje. Tavaly ilyentájt debütált Demi Moore, A szer című testhorrorja, ami bizonyos szempontból kellemes teadélután az Együtthöz képest. Amíg a hatvanas díva filmje az öregedésre reflektál, addig a való életben is egy párt alakító Alison Brie és Dave Franco filmje a mai harmincasok útkeresésére és elköteleződési problémáira adott egy olyan húsba vágó választ, amit nincs ember, aki ne tudna átérezni.

Az Együtt Dave Franco és Alison Brie párosától tökéletes (Fotó: imdb.com)

Hollywood heppijeinek is szokták becézni a két színészt, akik már 8 éve alkotnak egy párt. Bevallottan saját élményeiket is beletették az Együttbe, nem is csoda, mivel az alapanyag olyan, ami sikított azért, hogy egy valódi pár játssza el. Alison és Dave helyett Tim és Millie néven futnak a szereplőink. Mindketten a harmincas éveik közepén járnak, élik a New York-i középosztály mindennapjait, míg Millie nem kap egy kisvárosi tanári állást. Tim már a film elején elég egyértelművé teszi, hogy ez a felállás nincs az ínyére, ugyanis még mindig képtelen elköteleződni a munkája, az új élete és tulajdonképpen Millie mellett is, arról már ne is beszéljünk, hogy nem akarja otthagyni a nagyvárost a vidékért. A férfi azonban beadja a derák, dacára annak, hogy hosszú ideje problémáik vannak. Millie céltudatos és szintet lépne, Tim idealista és folyamatosan várja az el nem jövő csodát. A vidéki idill azonban egy csapásra rémálommá válik, amikor egy baleset során találnak egy furcsa forrást, aminek a vize szó szerint veszi az egy test, két lélek fogalmát.

Ismerős a sztori, nem? Harmincasok vagyunk, karriert építünk, ideje lenne házasodni, megállapodni, tudatosan tervezni a jövőt. Csupa olyan kérdés, amivel romkomok és melodrámák tömkelege foglalkozott már Hollywoodban, de egy testhorror? Michael Shanks ötlete itt vett egy meredek fordulatot, miszerint a főhőseinek gyorsan el kell dönteniük, hogy együtt folytatják-e az útjukat az élet nevű társasjátékban, vagy nem. A döntéseinknek azonban ára van, és itt még súlyosabb, mint a valóságban. Az elköteleződés – mint szimbólum – elképesztően jól működik az Együttben, de ehhez a feszes rendezés és történet mellett tényleg szükség volt Franco és Brie valódi kapcsolatára, színészi és akrobatikus képességeire.