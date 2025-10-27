Elizabeth Hurley kegyetlen dögös: 25 éve adtuk el a lelkünket az Ördögnek!

2000-ben bukás volt Harold Ramis filmje, pedig a maga módján kifejezetten szórakoztató a Bájkeverő. Brendan Fraser figurája, Elliot szeretné, ha élete nője őt választaná, ezért lepaktál az Ördöggel, akit ebben a filmben Elizabeth Hurley alakít, és leginkább bőrruhában ébreszti fel a pokol tűzét a nézőkben. A férfi különböző, szürreális alteregókat kap a drogbárótól kezdve az önelégült művészig, ám valahogy egyikbe se akar beleszeretni, pedig ketyeg az óra, mivel felajánlotta a lelkét az alvilág úrnőjének! A vígjáték forgatása számos érdekességet tartogat, amiket most összeszedtünk a bemutatásának 25. évfordulója alkalmából.

Elizabeth Hurley ördögi szerelésben (Fotó: 20th Century Fox / Entertainment Pictures)

Elizabeth Hurley szexi az Ördög szerepében is

A film eredetileg egy 1967-es film remake-je, ami a Bedazzled címet viselte.

címet viselte. Az eredeti filmben Dudley Moore és Peter Cook alakítják a főszerepeket. Ramis a tengerparti jelentben tiszteleg előttük, ahol az Ördög két kutyáját Peternek és Dudley-nak hívják.

A szexi Ördög és a két kutyusai (Fotó: 20th Century Fox / Entertainment Pictures)

Sok rajongó szerint eggyel több kívánsága van a filmben Elliotnak, ugyanis egy Big Mac-et és egy kólát kér, de az Ördög úgy tűnik menüben gondolkodik, ugyanis ezt csak egy kívánságnak vette.

Egy kivágott jelenetet túl erősnek ítéltek az alkotók, ahol Elliot rocksztárként drogozik egyik alteregójaként.

Brendan Fraser eredetileg Jennifer Lopez partnere lett volna a Szeretném, ha szeretnél című filmben, ám a 10 milliós gázsi meggyőzte őt a Bájkeverőről. A szerep végül Matthew McConaughey-nél kötött ki.

Brendan Fraser hatalmas gázsit kapott a vígjátékért (Fotó: 20th Century Fox / Entertainment Pictures)

Bármilyen izgalmas lett volna, valójában Brendan Fraser nem tekert fel a San Francisco-i Filbert Street-en . A színészt egy kábelen húzták fel, amit utána digitálisan töröltek a felvételről.

. A színészt egy kábelen húzták fel, amit utána digitálisan töröltek a felvételről. Elizabeth Hurley ruhatára direkt lett extra dögös, ezzel akarták kifejezni az Ördög csábító oldalát.

ruhatára direkt lett extra dögös, ezzel akarták kifejezni az Ördög csábító oldalát. A filmet olyan kaliforniai helyszíneken forgatták, mint Santa Barbara, Long Beach, Malibu és Montecito.

Elizabeth Hurley ruhatára extrém szexi lett (Fotó: 20th Century Fox / Entertainment Pictures)