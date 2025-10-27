Elizabeth Hurley kegyetlen dögös: 25 éve adtuk el a lelkünket az Ördögnek!

A Bájkeverő a maga korában nem volt kimelekdő siker, de a DVD eladások és a televíziók nagyban segítettek abban, hogy ez az ördögi vígjáték világszerete népszerű legyen. Az alvilág dögös úrnőjét Elizabeth Hurley alakította, aki Brendan Fraser lelkét akarta.
2000-ben bukás volt Harold Ramis filmje, pedig a maga módján kifejezetten szórakoztató a Bájkeverő. Brendan Fraser figurája, Elliot szeretné, ha élete nője őt választaná, ezért lepaktál az Ördöggel, akit ebben a filmben Elizabeth Hurley alakít, és leginkább bőrruhában ébreszti fel a pokol tűzét a nézőkben. A férfi különböző, szürreális alteregókat kap a drogbárótól kezdve az önelégült művészig, ám valahogy egyikbe se akar beleszeretni, pedig ketyeg az óra, mivel felajánlotta a lelkét az alvilág úrnőjének! A vígjáték forgatása számos érdekességet tartogat, amiket most összeszedtünk a bemutatásának 25. évfordulója alkalmából.
Elizabeth Hurley szexi az Ördög szerepében is
- A film eredetileg egy 1967-es film remake-je, ami a Bedazzled címet viselte.
- Az eredeti filmben Dudley Moore és Peter Cook alakítják a főszerepeket. Ramis a tengerparti jelentben tiszteleg előttük, ahol az Ördög két kutyáját Peternek és Dudley-nak hívják.
- Sok rajongó szerint eggyel több kívánsága van a filmben Elliotnak, ugyanis egy Big Mac-et és egy kólát kér, de az Ördög úgy tűnik menüben gondolkodik, ugyanis ezt csak egy kívánságnak vette.
- Egy kivágott jelenetet túl erősnek ítéltek az alkotók, ahol Elliot rocksztárként drogozik egyik alteregójaként.
- Brendan Fraser eredetileg Jennifer Lopez partnere lett volna a Szeretném, ha szeretnél című filmben, ám a 10 milliós gázsi meggyőzte őt a Bájkeverőről. A szerep végül Matthew McConaughey-nél kötött ki.
- Bármilyen izgalmas lett volna, valójában Brendan Fraser nem tekert fel a San Francisco-i Filbert Street-en. A színészt egy kábelen húzták fel, amit utána digitálisan töröltek a felvételről.
- Elizabeth Hurley ruhatára direkt lett extra dögös, ezzel akarták kifejezni az Ördög csábító oldalát.
- A filmet olyan kaliforniai helyszíneken forgatták, mint Santa Barbara, Long Beach, Malibu és Montecito.
- Egy teória szerint sokkal nagyobb játszmák zajlottak a háttérben, és már készültek a készítők egy esetleges folytatásra. Erre utal az "istenként" feltűnő cellatársa a film végén az Ördöggel, utalva arra, hogy folyamatos harcban állnak egymással.
- A film 48 millió dollárból készült, és mindössze 90 milliós bevételt csinált világszerte. A bukást azonban kompenzálta a DVD és a televízió, ahol 25 éves folyamatosan hódít a Bájkeverő.
