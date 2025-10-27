Hírlevél

Elizabeth Hurley

Elizabeth Hurley kegyetlen dögös: 25 éve adtuk el a lelkünket az Ördögnek!

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
A Bájkeverő a maga korában nem volt kimelekdő siker, de a DVD eladások és a televíziók nagyban segítettek abban, hogy ez az ördögi vígjáték világszerete népszerű legyen. Az alvilág dögös úrnőjét Elizabeth Hurley alakította, aki Brendan Fraser lelkét akarta.
Elizabeth HurleyBrendan FraserJennifer LopezMatthew McConaughey

2000-ben bukás volt Harold Ramis filmje, pedig a maga módján kifejezetten szórakoztató a Bájkeverő. Brendan Fraser figurája, Elliot szeretné, ha élete nője őt választaná, ezért lepaktál az Ördöggel, akit ebben a filmben Elizabeth Hurley alakít, és leginkább bőrruhában ébreszti fel a pokol tűzét a nézőkben. A férfi különböző, szürreális alteregókat kap a drogbárótól kezdve az önelégült művészig, ám valahogy egyikbe se akar beleszeretni, pedig ketyeg az óra, mivel felajánlotta a lelkét az alvilág úrnőjének! A vígjáték forgatása számos érdekességet tartogat, amiket most összeszedtünk a bemutatásának 25. évfordulója alkalmából. 

Elizabeth Hurley, QUALITY: Original--Bedazzled--FOR FURTHER INFORMATION PLEASE CONTACT YOUR LOCAL TWENTIETH CENTURY FOX PRESS OFFICE.
Elizabeth Hurley ördögi szerelésben (Fotó: 20th Century Fox / Entertainment Pictures)

Elizabeth Hurley szexi az Ördög szerepében is

  • A film eredetileg egy 1967-es film remake-je, ami a Bedazzled címet viselte. 
  • Az eredeti filmben Dudley Moore és Peter Cook alakítják a főszerepeket. Ramis a tengerparti jelentben tiszteleg előttük, ahol az Ördög két kutyáját Peternek és Dudley-nak hívják. 
QUALITY: Original-- Bedazzled-- FOR FURTHER INFORMATION PLEASE CONTACT YOUR LOCAL TWENTIETH CENTURY FOX PRESS OFFICE.
A szexi Ördög és a két kutyusai (Fotó: 20th Century Fox / Entertainment Pictures)
  • Sok rajongó szerint eggyel több kívánsága van a filmben Elliotnak, ugyanis egy Big Mac-et és egy kólát kér, de az Ördög úgy tűnik menüben gondolkodik, ugyanis ezt csak egy kívánságnak vette. 
  • Egy kivágott jelenetet túl erősnek ítéltek az alkotók, ahol Elliot rocksztárként drogozik egyik alteregójaként. 
  • Brendan Fraser eredetileg Jennifer Lopez partnere lett volna a Szeretném, ha szeretnél című filmben, ám a 10 milliós gázsi meggyőzte őt a Bájkeverőről. A szerep végül Matthew McConaughey-nél kötött ki. 
QUALITY: Original-- Bedazzled-- FOR FURTHER INFORMATION PLEASE CONTACT YOUR LOCAL TWENTIETH CENTURY FOX PRESS OFFICE.
Brendan Fraser hatalmas gázsit kapott a vígjátékért (Fotó: 20th Century Fox / Entertainment Pictures)
  • Bármilyen izgalmas lett volna, valójában Brendan Fraser nem tekert fel a San Francisco-i Filbert Street-en. A színészt egy kábelen húzták fel, amit utána digitálisan töröltek a felvételről. 
  • Elizabeth Hurley ruhatára direkt lett extra dögös, ezzel akarták kifejezni az Ördög csábító oldalát. 
  • A filmet olyan kaliforniai helyszíneken forgatták, mint Santa Barbara, Long Beach, Malibu és Montecito.
QUALITY: Original-- Bedazzled-- FOR FURTHER INFORMATION PLEASE CONTACT YOUR LOCAL TWENTIETH CENTURY FOX PRESS OFFICE.
Elizabeth Hurley ruhatára extrém szexi lett (Fotó: 20th Century Fox / Entertainment Pictures)
  • Egy teória szerint sokkal nagyobb játszmák zajlottak a háttérben, és már készültek a készítők egy esetleges folytatásra. Erre utal az "istenként" feltűnő cellatársa a film végén az Ördöggel, utalva arra, hogy folyamatos harcban állnak egymással. 
  • A film 48 millió dollárból készült, és mindössze 90 milliós bevételt csinált világszerte. A bukást azonban kompenzálta a DVD és a televízió, ahol 25 éves folyamatosan hódít a Bájkeverő

 

 

 

