Ledobta az atombombát a Netflix: pattanásig feszíti az idegeinket a Feszült helyzet

A film eredeti címe sokkal beszédesebb. A Feszült helyzet ugyanis eredetileg A House of Dynamite, vagyis Egy háznyi dinamit címet kapta. A film egy pontján meg is tudjuk, hogy ez a ház maga a világunk, amit mi, emberek raktunk tele fegyverekkel és csak idő kérdése, hogy mikor robban fel alattunk, világméretű, akár végzetes láncreakciót elindítva. A háborús filmek szakavatott nagyasszonya, az Oscar-díjas Kathryn Bigelow most a filmtörténet legfeszültebb 19 percét mutatja be három szemszögből, mindezt mesterien feszes rendezéssel, kiváló színészekkel és egy olyan üzenettel, amit jó lenne, ha minél hamarabb megszívlelnének a világ vezetői.

Feszült helyzet: 19 perc van megakadályozni egy atomtámadást (Fotó: Netflix)

Feszült Helyzet a Netflixen

Napjában kapjuk százával a híreket, hogy bizonyos nagyhatalmak milyen fegyverekkel rendelkeznek, sokak atomháborút jósolnak és szerintük már a III. világháborúban élünk – vagy annak az előszobájában –, míg a legtöbben szerencsére még mindig békére törekednek. Bármi is legyen a véleményünk, egy biztos; 2025-ben az emberiség biztonságérzete egyre ingoványosabb talajon áll. Kathryn Bigelow és a majdnem nagyon beszédes nevű forgatókönyvíró, Noah Oppenheim azzal a szcenárióval játszottak el a Feszült helyzet kitalálásakor, hogy mi lenne, ha az emberiség legnagyobb rémálma valóra válna? Mi lenne, ha 80 évvel a II. világháború után egy ismeretlen atomhatalom megtámadná az USA-t? És gyakorlatilag Amerika, de akár hosszú távon az emberiség nagyrészének a megmentésére 19 perc állna rendelkezésre és pár maroknyi ember, akiknek milliók sorsáról kell dönteniük?

Pillanatokon múlhat az emberiség sorsa (Fotó: Netflix)

Kathryn Bigelow a háborús helyzetek királynője

A film három szemszögből mutatja be ezt a bizonyos 19 percet, amikor alsó hangon 20 millió ember élete a tét. Egy ismeretlen rakéta tart egy amerikai nagyváros felé. Az Amerikai Védelmi Minisztérium dolgozói, a hadsereg parancsnokai és az USA elnöke; három sarokkő, három fontos szemszög és egy brutális döntés, ami 19 perc alatt mindannyiuk életét örökre megváltoztatja. Kathryn Bigelow rendezőként ismét bravúrosat alkotott, ugyanis a filmje nagyrészt két hadiszálláson és egy autóban/repülőn játszódik, és mégis izgalmasabb, mint bármelyik CGI-orgiának beillő akciófilm. És miért? Mert James Cameron exneje – dacára annak, hogy szinte végig politikusokat és katonákat látunk – annyira emberivé, megfoghatóvá teszi a félelmet, mint még soha más alkotás. Hogyan éri el? Nos, tippünk szerint azzal, hogy egy igazi kemény nő!