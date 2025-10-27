Ledobta az atombombát a Netflix: pattanásig feszíti az idegeinket a Feszült helyzet

A film eredeti címe sokkal beszédesebb. A Feszült helyzet ugyanis eredetileg A House of Dynamite, vagyis Egy háznyi dinamit címet kapta. A film egy pontján meg is tudjuk, hogy ez a ház maga a világunk, amit mi, emberek raktunk tele fegyverekkel és csak idő kérdése, hogy mikor robban fel alattunk, világméretű, akár végzetes láncreakciót elindítva. A háborús filmek szakavatott nagyasszonya, az Oscar-díjas Kathryn Bigelow most a filmtörténet legfeszültebb 19 percét mutatja be három szemszögből, mindezt mesterien feszes rendezéssel, kiváló színészekkel és egy olyan üzenettel, amit jó lenne, ha minél hamarabb megszívlelnének a világ vezetői.
Feszült Helyzet a Netflixen
Napjában kapjuk százával a híreket, hogy bizonyos nagyhatalmak milyen fegyverekkel rendelkeznek, sokak atomháborút jósolnak és szerintük már a III. világháborúban élünk – vagy annak az előszobájában –, míg a legtöbben szerencsére még mindig békére törekednek. Bármi is legyen a véleményünk, egy biztos; 2025-ben az emberiség biztonságérzete egyre ingoványosabb talajon áll. Kathryn Bigelow és a majdnem nagyon beszédes nevű forgatókönyvíró, Noah Oppenheim azzal a szcenárióval játszottak el a Feszült helyzet kitalálásakor, hogy mi lenne, ha az emberiség legnagyobb rémálma valóra válna? Mi lenne, ha 80 évvel a II. világháború után egy ismeretlen atomhatalom megtámadná az USA-t? És gyakorlatilag Amerika, de akár hosszú távon az emberiség nagyrészének a megmentésére 19 perc állna rendelkezésre és pár maroknyi ember, akiknek milliók sorsáról kell dönteniük?
Kathryn Bigelow a háborús helyzetek királynője
A film három szemszögből mutatja be ezt a bizonyos 19 percet, amikor alsó hangon 20 millió ember élete a tét. Egy ismeretlen rakéta tart egy amerikai nagyváros felé. Az Amerikai Védelmi Minisztérium dolgozói, a hadsereg parancsnokai és az USA elnöke; három sarokkő, három fontos szemszög és egy brutális döntés, ami 19 perc alatt mindannyiuk életét örökre megváltoztatja. Kathryn Bigelow rendezőként ismét bravúrosat alkotott, ugyanis a filmje nagyrészt két hadiszálláson és egy autóban/repülőn játszódik, és mégis izgalmasabb, mint bármelyik CGI-orgiának beillő akciófilm. És miért? Mert James Cameron exneje – dacára annak, hogy szinte végig politikusokat és katonákat látunk – annyira emberivé, megfoghatóvá teszi a félelmet, mint még soha más alkotás. Hogyan éri el? Nos, tippünk szerint azzal, hogy egy igazi kemény nő!
Ért a háborúhoz, a politikához, a feszült rendezéshez, és beállításokhoz, de tudja, hogy a keserű pirulát is egy cukorral lehet lenyeletni mindenkivel, magyarán kellenek az emberi és drámai pillanatok is, amikor ha csak 1-2 percre, de kikacsintunk a rakéták mögül, és megnézzük, hogyan hoznak döntéseket a világ vezetői, vagyis megismerjük egy-egy villanásra az emberi oldalukat. Milyen meghozni egy döntést, amivel megöljük a gyerekünket, aki éppen szerelmes? Milyen egy anyának ránézni a gyerekére, és tudni, hogy ennyi volt a gyerekkora? A férj, akinek a várandós neje nem tud elmenekülni? Vagy a keménykezű kapitány, aki minden bizonnyal többet nem látja a családját? A rendező bátor hazafiak, remegő kezű politikusok és riadt titkárnők mikro történeteivel teszi tökéletessé ezt a világvége-filmet.
Feszült helyzet, kiváló színészek
Az esetleges világvégéhez nem árt, ha megfelelő stábot talál az ember, mivel itt csak főhősök vannak, még akkor is, ha pár percig látjuk őket a vásznon. Idris Elba, az USA elnöke szerepében hozza a kötelezőt, Rebecca Ferguson minden bizonnyal karriercsúcsot ért el Walker kapitány szerepével. A Dűne-filmek gyönyörű színésznője lopja a show-t, alakítása kemény és megrendítő egyszerre. Jake Baerington szerepében Gabriel Basso bizonyítja, hogy képes egy fajsúlyos szerepet is elvinni a hátán, a pár perces pillanatokban, pedig olyan sztárok mutatják meg a színészetük legjavát, mint Greta Lee vagy a Jared Harris és Tracy Letts.
Ennek ellenére pár ziccert kihagyott Bigelow, ugyanis egy-két szálat lógva hagyott, minden bizonnyal a feszesebb vágás miatt, de lehet jobban járt volna, ha néhány karaktert, például a katasztrófavédelemnél dolgozó Moses Ingram-ot háttérbe szorított volna, vagyis kihagy a sztoriból, mert – ha csak pillanatokra is – veszít a lendületéből a film, és sajnos teljesen feleslegesen. Ettől függetlenül a Feszült helyzet az év egyik legfeszültebb és legjobb filmje lett, az alkotás vége és mondandója pedig reméljük, mindenkihez eljut, aki ezen a Föld nevű dinamittal teli házban vagyis bolygón éli az életét.
10/9
A Feszül helyzet című film a Netflix kínálatában érhető el.