Feszült helyzet: Hirosimától Csernobilig – 7 film és sorozat, az atomfegyverek fenyegetéséről

Groteszk szatíra, világmegmentős akciófilm, drámai tévésorozat, feszült thriller, látomásos sci-fi, de posztapokaliptikus családtörténet is született már az atomenergia és az emberiség együttélését bemutató filmek révén. A Feszült helyzet című Netflix film apropóján összegyűjtöttük a téma legjobbjait.

Az atomháború veszélye okozta feszült helyzetet már 1964-ben megfilmesítették Fotó: SNAP / NORTHFOTO

Feszült helyzet a világon: Hollywood és az atombomba

Dr. Strangelove, avagy rájöttem, hogy nem kell félni a bombától, meg is lehet szeretni (1964)

1945 után mindkét szembenálló nagyhatalom vagy az USA és a Szovjetunió őrült fegyverkezésbe kezdett, ez pedig a nukleáris bombák olyan mértékű felhalmozásához vezetett, ami már az egész bolygó elpusztításához elég lett volna (elég lenne) egy újabb világháború esetén. Nem csoda, hogy a hidegháború éveit leginkább a paranoiai jellemezte, miszerint melyik nagyhatalom tenyerel rá először arra a bizonyos nagy piros gombra. A rendezőlegenda Stanley Kubrick groteszk mesterműve egy megszállott amerikai tábornok tetteit követő pánik idején játszódik, aki önhatalmúlag elindítja az atomfegyvereket hordozó bombázókat Moszkva felé.