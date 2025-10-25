Feszült helyzet: Hirosimától Csernobilig – 7 film és sorozat, az atomfegyverek fenyegetéséről

Hírlevél

A Netflix októberi csúcsfilmjében sztárrendező és neves színészek teszik fel a kérdést: mi történne akkor, ha a légtérben egyszer csak megjelenne egy Amerikának célzott rakéta? Az atomfegyver okozta feszült helyzettel immár 80 éve él együtt az emberiség.
atomatomhatalomOppenheimercsernobili atomkatasztrófacsernobilTom Cruiseatomenergiafegyvercsernobili atomerőmű

Groteszk szatíra, világmegmentős akciófilm, drámai tévésorozat, feszült thriller, látomásos sci-fi, de posztapokaliptikus családtörténet is született már az atomenergia és az emberiség együttélését bemutató filmek révén. A Feszült helyzet című Netflix film apropóján összegyűjtöttük a téma legjobbjait. 

feszült helyzet, 1964, Film Title: DR. STRANGELOVE, Director: STANLEY KUBRICK, Studio: COLUMBIA, Pictured: STERLING HAYDEN, STANLEY KUBRICK. (Credit Image: SNAP/ZUMAPRESS.com) (Credit Image: Â© SNAP/Entertainment Pictures/ZUMAPRESS.com)
Az atomháború veszélye okozta feszült helyzetet már 1964-ben megfilmesítették Fotó: SNAP / NORTHFOTO

Feszült helyzet a világon: Hollywood és az atombomba

Dr. Strangelove, avagy rájöttem, hogy nem kell félni a bombától, meg is lehet szeretni (1964)

1945 után mindkét szembenálló nagyhatalom vagy az USA és a Szovjetunió őrült fegyverkezésbe kezdett, ez pedig a nukleáris bombák olyan mértékű felhalmozásához vezetett, ami már az egész bolygó elpusztításához elég lett volna (elég lenne) egy újabb világháború esetén. Nem csoda, hogy a hidegháború éveit leginkább a paranoiai jellemezte, miszerint melyik nagyhatalom tenyerel rá először arra a bizonyos nagy piros gombra. A rendezőlegenda Stanley Kubrick groteszk mesterműve egy megszállott amerikai tábornok tetteit követő pánik idején játszódik, aki önhatalmúlag elindítja az atomfegyvereket hordozó bombázókat Moszkva felé. 

