Fél napon át sminkelték szörnnyé a Frankenstein szépfiúját: mutatjuk a legnagyobb átalakulásokat a vásznon

A hitelesség kedvért számos színész vállalt már akár fél napos sminkelési folyamatokat és 18 órás munkanapokat egy-egy forgatáson. A novemberben debütáló Frankenstein filmben Jacob Elordi alakítja a teremtményt. A színész elmondása szerint napi 10 óra volt, hogy a teljes sminkjét elkészítsék és további napi 8 órát forgatott az Eufória sztárja. A majd' fél napos folyamat - minden nehézsége ellenére - igazán felszabadító érzés volt számára, ugyanis jobban bele tudta élni magát a karakterbe. Nemcsak a polgárpukkasztó Saltburn sztárja az egyetlen színész, aki 8-10 órás sminkeléseket vállalt be, sokszor a saját egészségüket is kockáztatva.

Jacobi Elordi napi 10 órát ült a sminkben a Frankenstein film miatt (Fotó: Netflix)

Frankenstein teremténye nem az egyedüli: 5 sztár, akik kikészültek a sminkjüktől

John Hurt – Az elefántember (1980)

A néhai színész napi 7-8 órát töltött a sminkben, hogy teljesen deformáltá tegyék a testét a protézisek segítségével. David Lynch szürreális víziója - aminek az újragondolását Bradley Cooper és Mundruczó Kornél közösen készíthetik el - brutális kihívás volt John Hurt számára, ugyanis 19 órás munkanapjai voltak. A színész hónapig forgatott, így sokszor aludt a sminkes székben. A fizikailag megterhelő munkáról a színész úgy nyilatkozott, hogy a hosszú előkészületekkel át tudta élni Joseph Merrick társadalmi elszigeteltségét. Hurt naponta csak pár órát tudott forgatni, ugyanis további 2 óra volt a sminkjét eltávolítani. A színész ezért alig találkozott Sir Anthony Hopkinssal és Anne Bancrofttal, akik Az elefántember további főszereplői voltak.