Pia, drog és szex: brutális függőségek a vásznon - Bradley Coopert alkoholistaként is imádtuk

Emberek millió szenvednek világszerte valamilyen addikciótól. A függőségeknek sok fajtáját különbözteti meg az orvostudomány és a pszichológia. Hollywood természetesen számos sikerfilmet készített az alkohol-, drog- , evés- , gyógyszer- vagy éppen szexfüggőségről. Olyan világsztárok közreműködésével, mint Sandra Bullock, Bradley Cooper, Michael Fassbender, vagy épp a Netflix legfrissebb sikerfilmében, a Steve-ben hatalmasat alakító Cillian Murphy, Ewan McGregor, Elizabeth Taylor vagy Richard Burton.

Az alkoholfüggőségről 1945-ben készült az első igazán őszinte film (Fotó: imdb.com)

Addikciók a vásznon: 7 film a függőségről

Férfiszenvedély

Hollywood először 1945-ben mert egy igazán merész és nyílt filmet készíteni az alkoholizmusról. Addig a vásznon a férfiak nyugodtan ihattak, a nők pedig túljátszva dobálhatták magukat és rikácsolhattak tollboás ruhákban, ha megittak két pohár cherry-t. A háború után azonban számos amerikai katona tért vissza a frontról, akik a háború borzalmai után bizony elég mélyen néztek a pohár fenekére, ahogy titkon a nejeik is. Billy Wilder 1945-ös filmje a függőségről készített filmje egy hosszú napok óta folyamatosan részeg férfi szomorú meséjét mutatja meg a nézőknek, aki csak emlékfoszlányokból tudja összetenni, mit is csinált azon a bizonyos elveszett hétvégén. Ray Milland Oscart kapott az alakításáért, az amerikai szeszgyártók pedig milliókkal akarták megkenni a rendezőt és a stúdiót, hogy ne mutassák be a filmet.