Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Putyinnak üzent a német kancellár, de bárcsak ne tette volna

kábítószer fogyasztás

Pia, drog és szex: brutális függőségek a vásznon - Bradley Coopert alkoholistaként is imádtuk

28 perce
Olvasási idő: 12 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sok ember szenved tőlük, és még nehezebb kiszabadulni a fogságukból. A függőségekről szóló filmekben olyan világsztárok mutatták meg a sebezhető oldalukat, mint Sandra Bullok, Bradley Cooper, Michael Fassbender, Cillian Murphy, Ewan McGregor, Elizabeth Taylor vagy Richard Burton.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kábítószer fogyasztásElizabeth Tayloralkoholizmus határszex kapcsolatTrainspottingMichael FassbenderLady GagaBradley CooperRekviem egy álomértSandra Bullock

Emberek millió szenvednek világszerte valamilyen addikciótól. A függőségeknek sok fajtáját különbözteti meg az orvostudomány és a pszichológia. Hollywood természetesen számos sikerfilmet készített az alkohol-, drog- , evés- , gyógyszer- vagy éppen szexfüggőségről. Olyan világsztárok közreműködésével, mint Sandra Bullock, Bradley Cooper, Michael Fassbender, vagy épp a Netflix legfrissebb sikerfilmében, a Steve-ben hatalmasat alakító Cillian Murphy, Ewan McGregor, Elizabeth Taylor vagy Richard Burton.

függőség
Az alkoholfüggőségről 1945-ben készült az első igazán őszinte film (Fotó: imdb.com)

Addikciók a vásznon: 7 film a függőségről

Férfiszenvedély

Hollywood először 1945-ben mert egy igazán merész és nyílt filmet készíteni az alkoholizmusról. Addig a vásznon a férfiak nyugodtan ihattak, a nők pedig túljátszva dobálhatták magukat és rikácsolhattak tollboás ruhákban, ha megittak két pohár cherry-t. A háború után azonban számos amerikai katona tért vissza a frontról, akik a háború borzalmai után bizony elég mélyen néztek a pohár fenekére, ahogy titkon a nejeik is. Billy Wilder 1945-ös filmje a függőségről készített filmje egy hosszú napok óta folyamatosan részeg férfi szomorú meséjét mutatja meg a nézőknek, aki csak emlékfoszlányokból tudja összetenni, mit is csinált azon a bizonyos elveszett hétvégén. Ray Milland Oscart kapott az alakításáért, az amerikai szeszgyártók pedig milliókkal akarták megkenni a rendezőt és a stúdiót, hogy ne mutassák be a filmet. 

1 2 3
... 7
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!