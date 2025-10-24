Hírlevél

alzheimer kór

Hihetetlen! George Clooney végre egy érett nővel kezdett!

27 perce
Az utóbbi évek legsokkolóbb romantikus történetében láthatjuk Hollywood legnagyobb szívtipróját. George Clooney azonban most egy fiatalabb színésznő helyett a 68 éves Annette Beninget választotta partnerének az In love című filmben.
Már most a jövő év legjobban várt filmje, pedig még a forgatását sem kezdték meg az In Love-nak. George Clooney számos nőcsábász szerep után egy sokkolóan drámai szerelemi történetben bizonyíthat a vásznon. A 64 éves sármőr ráadásul most egy minden szempontból érett színésznőt választott partnerének a 67 éves Annette Bening személyében. A két sztár Amy Bloom, In Love: A Memoir of Love and Loss című bestseller filmes adaptációjában játszanak házaspárt, akiknek megrendítő döntést kell hozniuk. 

George Clooney, attending the Jay Kelly BFI London Film Festival Gala Premiere, Royal Festival Hall. Credit: Doug Peters/EMPICS
George Clooney Alzheimer-kóros férfit játszik legközelebb  (Fotó: Doug Peters)

George Clooney felesége dönt az életéről

A valós események feldolgozó memoárban Amy Bloom és férje, Brain éli a nyugdíjasok mindennapi életét. Jöhetnének az aranyévek, ám a sors közbe szól: Brainnél korai Alzheimer-kórt diagnosztizálnak. A házaspár kezdetben próbálja felvenni a küzdelmet a betegség ellen, és együtt éli vele, amíg lehetséges, de végül úgy döntenek: Svájcba utaznak egy eutanáziás klinikára. A Bloom házaspár története milliókat döbbentett meg már világszerte, Hollywoodban már régóta versengtek a könyv jogaiért, míg végül Clooney lecsapott rá.

NEW YORK, NY- APRIL 21: Annette Bening at the 2025 Entertainment Community Fund Gala on April 21, 2025 at Marriott Marquis in New York City. Credit: mpi099/MediaPunch
Annette Bening alakítja Clooney feleségét (Fotó: MediaPunch)

A színész nem kis feladatot vállal, hiszen egy, a memóriáját egyre gyorsabban elvesztő férfit alakít, miközben Bening a feleségét, akinek a történet bizonyos pontjain súlyos döntéseket kell meghoznia a férje akarata szerint. A mozit Paul Weitz rendezi, a forgatás pedig jövőre kezdődhet. Clooney addig is készülhet a díjátadó szezonra, ugyanis sokan a Netflix, Jay Kelly című filmjében nyújtott alakítását is Oscar-esélyesnek tartják, ahogy a mellette tündöklő Adam Sandlerét is. A színész gyakorlatilag önmagát játssza a filmben, egy olyan filmsztárt, akit mindenki ismer, de ő saját magát nem, azonban az életébe számos olyan nehéz döntést hozott meg, ami komoly befolyással volt a környezete és a saját életére is. 

A Jay Kelly december 5-től lesz elérhető a Netflix kínálatában. 

 

 

