Hihetetlen! George Clooney végre egy érett nővel kezdett!

Már most a jövő év legjobban várt filmje, pedig még a forgatását sem kezdték meg az In Love-nak. George Clooney számos nőcsábász szerep után egy sokkolóan drámai szerelemi történetben bizonyíthat a vásznon. A 64 éves sármőr ráadásul most egy minden szempontból érett színésznőt választott partnerének a 67 éves Annette Bening személyében. A két sztár Amy Bloom, In Love: A Memoir of Love and Loss című bestseller filmes adaptációjában játszanak házaspárt, akiknek megrendítő döntést kell hozniuk.

George Clooney Alzheimer-kóros férfit játszik legközelebb (Fotó: Doug Peters)

George Clooney felesége dönt az életéről

A valós események feldolgozó memoárban Amy Bloom és férje, Brain éli a nyugdíjasok mindennapi életét. Jöhetnének az aranyévek, ám a sors közbe szól: Brainnél korai Alzheimer-kórt diagnosztizálnak. A házaspár kezdetben próbálja felvenni a küzdelmet a betegség ellen, és együtt éli vele, amíg lehetséges, de végül úgy döntenek: Svájcba utaznak egy eutanáziás klinikára. A Bloom házaspár története milliókat döbbentett meg már világszerte, Hollywoodban már régóta versengtek a könyv jogaiért, míg végül Clooney lecsapott rá.

Annette Bening alakítja Clooney feleségét (Fotó: MediaPunch)

A színész nem kis feladatot vállal, hiszen egy, a memóriáját egyre gyorsabban elvesztő férfit alakít, miközben Bening a feleségét, akinek a történet bizonyos pontjain súlyos döntéseket kell meghoznia a férje akarata szerint. A mozit Paul Weitz rendezi, a forgatás pedig jövőre kezdődhet. Clooney addig is készülhet a díjátadó szezonra, ugyanis sokan a Netflix, Jay Kelly című filmjében nyújtott alakítását is Oscar-esélyesnek tartják, ahogy a mellette tündöklő Adam Sandlerét is. A színész gyakorlatilag önmagát játssza a filmben, egy olyan filmsztárt, akit mindenki ismer, de ő saját magát nem, azonban az életébe számos olyan nehéz döntést hozott meg, ami komoly befolyással volt a környezete és a saját életére is.