Ryan Gosling beelőzte, egy szőrös majomnak nem kellett George Clooney

Hollywood egyik legjobban kaszáló színésze a kamera túloldalán is bizonyított már. Az utóbbi 10-15 évben nagyon megválogatja már a szerepeit George Clooney, némelyikért akár az életét is adta volna, ám a kilencvenes és kétezres években több, kultfilmet és kasszasikert bukott el a szívtipró színész, aki sokak szerint idén megint Oscar-közelbe kerülhet Adam Sandlerrel együtt a Jay Kelly című Netflix filmért.

George Clooney sikerfilmekre mondott nemet Fotó: Cover Images / Cover Images via ZUMA Press

George Clooney szexi szerepeket bukott

Kutyaszorítóban

Michael Madsen zseniális Mr. Drapp szerepébe (Fotó: g90 / g90)

Quentin Tarantino első, kisköltségvetésű kultfilmje a rendező kiugrását jelentette a videótékából, ahol korábban dolgozott. Clooney már 10 éve dolgozott Hollywoodban, de olyan "remekművekben" kapott szerepet, mint a Magyarországon forgatott Grizzly II. slasher. Clooney nagyon szerette volna megkapni Mr. Drapp szerepét az átverős rablófilmben, de Quentin Tarantino úgy ítélte meg, hogy Clooney nem illik a karakterhez, így végül a nemrégiben elhunyt Michael Madsen kapta meg a szerepet.