Rendkívüli

Sokkoló lépésre szánta el magát Trump – ebbe Putyinnak is lesz beleszólása

George Clooney

Ryan Gosling beelőzte, egy szőrös majomnak nem kellett George Clooney

A 64 éves sztár a kilencvenes és kétezres évek elején számos kult- vagy sikerfilm főszerepét bukta el. George Clooney karrierje példátlan, azonban az alábbi listán akad pár olyan film, aminek az elvesztését bánhatja az egykori szívtipró.
George ClooneyJohnny DeppAntonio BanderasTom HanksAdrien Brody

Hollywood egyik legjobban kaszáló színésze a kamera túloldalán is bizonyított már. Az utóbbi 10-15 évben nagyon megválogatja már a szerepeit George Clooney, némelyikért akár az életét is adta volna, ám a kilencvenes és kétezres években több, kultfilmet és kasszasikert bukott el a szívtipró színész, aki sokak szerint idén megint Oscar-közelbe kerülhet Adam Sandlerrel együtt a Jay Kelly című Netflix filmért. 

George Clooney, August 28, 2025: Celebrities attend the red carpet film 'Jay Kelly' on day 2 of the 82nd Venice International Film Festival..Featuring: George Clooney.Where: Venice , Italy.When: 28 Aug 2025.Credit: Cover Images (Credit Image: © Cover Images via ZUMA Press)
George Clooney sikerfilmekre mondott nemet Fotó: Cover Images / Cover Images via ZUMA Press

George Clooney szexi szerepeket bukott

Kutyaszorítóban

RELEASE DATE: Jan 21, 1992. FILM TITLE: Reservoir Dogs. STUDIO: Miramax Films. PLOT: The tale of a group of thugs who are hired to rob a diamond store. But the plan starts to fall apart when the alarm is tripped and the cops show up within moments. Of the group of men, all of whom are identified by colors, only four survive with one being seriously wounded. It is suspected that there is a police informant in the group, but no one is sure who it is. PICTURED: TIM ROTH.
Michael Madsen zseniális Mr. Drapp szerepébe (Fotó: g90 / g90)

Quentin Tarantino első, kisköltségvetésű kultfilmje a rendező kiugrását jelentette a videótékából, ahol korábban dolgozott. Clooney már 10 éve dolgozott Hollywoodban, de olyan "remekművekben" kapott szerepet, mint a Magyarországon forgatott Grizzly II. slasher. Clooney nagyon szerette volna megkapni Mr. Drapp szerepét az átverős rablófilmben, de Quentin Tarantino úgy ítélte meg, hogy Clooney nem illik a karakterhez, így végül a nemrégiben elhunyt Michael Madsen kapta meg a szerepet.

