Vége az öldöklésnek? 5 égető kérdés a Gyilkos a házban fináléjával kapcsolatban

Kedden a fél világ árgus szemekkel figyelte, hogy kiderüljön, ki is ölte meg az Arconia szeretett portását és a helyi alvilág egyik ismert figuráját. A Gyilkos a házban dilis triója vagyis Steve Martin, Selena Gomez, Martin Short ebben az évadban egy csavaros esettel rukkoltak elő és bár a rajongók már jogosan kongathatják a vészharangot, miszerint fárad a széria, a végére az alkotók duplán is megleptek minket.
Gyilkos a házban finálé
A cikk spoilereket tartalmaz innentől!
A botcsinálta podcast trió nem csak az otthonát veszíti el, hála a multimilliárdos Camilla White-nak, de bizony az életük is veszélybe kerül, amikor szeretnének végre pontot tenni Lester, a portás és Nicki, a maffiózó meggyilkolásának ügyében. Az utolsó előtti epizódban úgy engednek el minket, hogy a gengsztert minden bizonnyal Lester gyilkolta meg, bár száz százalékig még nem biztosak benne a vicces nyomozóink. Közben a Camilla Club a megnyitójára készül, de egy csavarral: a legendás házat le akarják dózerolni. Charlesnak, Mabelnek és Olivernek alig pár órája marad, hogy pontot tegyen a gyilkossági ügy végére és megmentsék legendás otthonukat.
A szezon második részében sok rajongók érezte, hogy a három főhős karaktere fárad, és sokszor kívül maradnak a történeten, nem változik velük nagyon semmi. Charles egy tesztoszteronkísérlettől kanos tini lesz, Oliver házas, Mabel pedig továbbra is nagyon szingli, miközben a frenemy-je, THÉ is feltűnik a házban. A mellékszereplők azonban vitték a showt: Meryl Streep wannabe színésznője sajnos bántóan keveset van az évadban, de amikor feltűnik, abban nincs köszönet, főleg a csajos kaszinóestés részben, amikor valamilyen furcsa kelet-európai akcentussal látnoknak adja ki magát. Ugyanez igaz Renée Zellwegerre, aki Camilla szerepében ripacskodik, a végére kicsi elfogy a karakter, de kétszeres Oscar-díjas Bridget Jones jól oldja meg a szerepet, ahogy a szó szerint kortalan biomilliomos Christoph Waltz és a legendás Dianne Wiest is Lester özvegyeként.
Az utolsó rész azonban kis híján egy Gyilkosság az Orient Expresszen-hangulatú megoldásba hajlott, amit itt nem lőnénk le, de öt égető kérdés azért felmerült bennünk.
5 kérdés a Gyilkos a házban új évadával kapcsolatban
- A gyilkos illetve gyilkosok kiléte nagyjából a hetedik-nyolcadik résztől teljesen egyértelmű, ám teljesen félrevezető a levágott ujj kérdésköre, illetve kisebb logikátlanságok vannak abban, kihez miért, és hogyan kerül. Illetve, hogy nem tűnt fel senkinek - élükön a főszereplőknek sem- hogy az illető ujja mű. Hol volt a dramaturg?
- A tényleges gyilkos kilétének leleplezése banálisra sikerült. Egy SMS és autocorrect, tényleg?
- A levágott ujj és a gyilkos etnikai hovatartozása az első résztől egyértelműnek kellett volna, hogy legyen. Hol voltak az alkotók biológia órán?
- Lester özvegye hányszor kap pénzt? Az utolsó része elbizonytalanító egy baráti, és kedves gesztus miatt!
- Ki hiszi el a multimilliomosok sorsát? - a kérdés költői, ugyanis mindhármukat elviszik a rendőrök.
Vége a mókának?
Az egész évadnak van egy búcsúzó hangulata, aminek általában két oka lehet: nem sikerült megegyezni a folytatásról a színészekkel vagy rossz a nézettség, és így akarják elengedni a sorozatot. Steve Martinék azonban jól átvertek minket egy zseniális utolsó jelenettel, ahol egy régi barátjuk/ellenségük holtteste várja őket az Arconia előtt vagy az Arconiában? Ezt a poént nem lőnénk le, illetve a hulla kilétét, de ugye ez egyet jelent: folytatódik a sorozat!
A finálé után azonnal bejelentették a producerek, hogy a Gyilkos a házban hatodik évada készülőben van. Annyit megerősítettek, hogy a podcast-trió a történet egy jelentős részében Londonban lesz, így az angol humor mellett az Agatha Christie-féle történetek hangulata is könnyen visszaköszönhet.
10/8
A Gyilkos a házban mind az öt évada teljesen elérhető a Disney+ kínálatában!