Vége az öldöklésnek? 5 égető kérdés a Gyilkos a házban fináléjával kapcsolatban

Kedden a fél világ árgus szemekkel figyelte, hogy kiderüljön, ki is ölte meg az Arconia szeretett portását és a helyi alvilág egyik ismert figuráját. A Gyilkos a házban dilis triója vagyis Steve Martin, Selena Gomez, Martin Short ebben az évadban egy csavaros esettel rukkoltak elő és bár a rajongók már jogosan kongathatják a vészharangot, miszerint fárad a széria, a végére az alkotók duplán is megleptek minket.

A Gyilkos a házban frenetikus fordulattal zárul (Fotó: HULU)

Gyilkos a házban finálé

A cikk spoilereket tartalmaz innentől!

A botcsinálta podcast trió nem csak az otthonát veszíti el, hála a multimilliárdos Camilla White-nak, de bizony az életük is veszélybe kerül, amikor szeretnének végre pontot tenni Lester, a portás és Nicki, a maffiózó meggyilkolásának ügyében. Az utolsó előtti epizódban úgy engednek el minket, hogy a gengsztert minden bizonnyal Lester gyilkolta meg, bár száz százalékig még nem biztosak benne a vicces nyomozóink. Közben a Camilla Club a megnyitójára készül, de egy csavarral: a legendás házat le akarják dózerolni. Charlesnak, Mabelnek és Olivernek alig pár órája marad, hogy pontot tegyen a gyilkossági ügy végére és megmentsék legendás otthonukat.

Pár órája maradt a dilis triónak megmenteni a házat (Fotó: HULU)

A szezon második részében sok rajongók érezte, hogy a három főhős karaktere fárad, és sokszor kívül maradnak a történeten, nem változik velük nagyon semmi. Charles egy tesztoszteronkísérlettől kanos tini lesz, Oliver házas, Mabel pedig továbbra is nagyon szingli, miközben a frenemy-je, THÉ is feltűnik a házban. A mellékszereplők azonban vitték a showt: Meryl Streep wannabe színésznője sajnos bántóan keveset van az évadban, de amikor feltűnik, abban nincs köszönet, főleg a csajos kaszinóestés részben, amikor valamilyen furcsa kelet-európai akcentussal látnoknak adja ki magát. Ugyanez igaz Renée Zellwegerre, aki Camilla szerepében ripacskodik, a végére kicsi elfogy a karakter, de kétszeres Oscar-díjas Bridget Jones jól oldja meg a szerepet, ahogy a szó szerint kortalan biomilliomos Christoph Waltz és a legendás Dianne Wiest is Lester özvegyeként.

Sztárparádéval hasít az ötödik évad (Fotó: HULU)

Az utolsó rész azonban kis híján egy Gyilkosság az Orient Expresszen-hangulatú megoldásba hajlott, amit itt nem lőnénk le, de öt égető kérdés azért felmerült bennünk.