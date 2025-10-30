Hírlevél

élet a halál után

Van élet a halál után: 5+1 film a túlvilági létről

A halottak napja közelségével egyre többet gondolunk elvesztett szeretteinkre és arra, talán egyszer újra láthatjuk őket. A halál utáni lét számos alkotót inspirált már Hollywoodban, a lehető legkülönbözőbb műfajokban, olyan sztárok bevonásával, mint George Clooney, Demi Moore, Brad Pitt, Patrick Swayze vagy Robin Williams.
Mindenszentek és halottak napján nem csak a horrorfilmek illetve a friss slasherek rajongóinak készülnek filmek. Vannak olyan drámai alkotások is, amik kis reményt, lelki megnyugvást adhatnak elhunyt szeretteink emléknek. A halál utáni lét számos filmest megihletetett már, akadnak akik könnyedebb módon dolgozták fel a témát, de kőkemény sci-fi és dráma is akad bőven a témában. 

halál, 'Heaven Can Wait' by Warren Beatty; starring Warren Beatty. Made in USA, 1978.
Warren Beatty a halál után újra életet kap (Fotó: KPA)

5+1 film a halál utáni életről

Ép testben épp, hogy élek

Warren Beatty 1978-as vígjátéka egy halott focistáról szól, akit Isten még angyalként visszaküld a földre egy nemrég meggyilkolt milliomos testében. A fordulatos vígjáték a műfaj egyik alapművének számít, ugyanis ez volt az első nagyobb blockbuster, ahol érintették a témát. A filmnek készült egy kétezres évekbeli remakeje is, a Mennyé Má'!-ban Chris Rock egy idős, elhízott fehér milliárdos testében kel fel, ami leginkább az Eddie Murphy-vígjátékok színvonalát hozza. 

