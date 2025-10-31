Hírlevél

Jack Nicholson

5 szerep, amit Jack Nicholson visszautasított a pályája során

A háromszoros Oscar-díjas legenda mindig is válogatós volt, legalábbis ha a filmekről volt szó. Jack Nicholson a pályája során számos szerepet utasított vissza, anyagi, ízlésbeli okoknál fogva, de akad olyan eset is, amikor egy paróka akasztotta ki.
Jack NicholsonRobert de NiroMarlon BrandoAl Pacino

A földkerekség egyik legnagyobb mozisztárja világhírű klasszikusokra mondott nemet pályája során. A 88 éves Jack Nicholson 15 éve nem állt kamera elé, de a több mint öt évtizedes karrierje során sikert sikerre halmozott a sztár, gondoljunk csak a Száll a kakukk fészkére, a Becéző szavak, Batman vagy a Lesz ez még így se című filmekre. Akad azonban pár olyan gigasiker, ami a legenda nem akart lecsapni. 

Jack Nicholson, and his son Raymond along with Michael Ovitz and Jimmy Choo founder Tamara Mellon watch the Los Angeles Lakers play the Houston Rockets.20 Oct 2018Pictured: James Harden, Jack Nicholson and Raymond Nicholson.Photo credit: Blindie/MEGATheMegaAgency.com+1 888 505 6342 October , 2018
Jack Nicholson fiával közösen leginkább kosármeccseken tölti a nyugdíjas éveit (Fotó: Blindie/MEGA / NORTHFOTO)

Jack Nicholson passzolta A keresztapát: 5 film, amiből nem kért a legenda

Az ördögűző

1973; The Exorcist. Original Film Title: The Exorcist, PICTURED: LINDA BLAIR, MAX VON SYDOW, JASON MILLER, Composer: Jack Nitzsche, Director: William Friedkin, IN CAST: Jack Macgowran, Max Von Sydow, Linda Blair, Jason Miller, Lee J. Cobb, Ellen Burstyn, Glenda Jackson Mandatory Credit: Photo by WARNER BROTHERS/ZUMA Press. (©) Copyright 1973 by WARNER BROTHERS.
Karras atya szerepét túl kicsinek találta a kultfilmben (Fotó: WARNER BROTHERS / KPA)

A Szelíd motorosok sikere után Nicholson folyamatosan kapta a felkéréseket. Ezek közül az egyik a modern horrorfilmek alapművének számító, Az ördögűző, melyben Karras atya szerepét kínálták fel neki. A színész túl kicsinek érezte a figurát, ezért megköszönte a lehetőséget, és átpasszolta Jason Millernek. Bár hatalmas siker lett a film, és Miller Oscar-jelölést kapott az alakításáért, nem sikerült kitörni a szerep okozta skatulyából. 

