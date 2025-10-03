Janet Leigh, akit Alfred Hitchcock tett halhatatlanná – 21 éve hunyt el a világsztár

Janet Leigh, akit az első sikolykirálynőként tart számon a filmtörténet, 2004-ben ezen a napon hagyott itt minket. A színésznőt Alfred Hitchcock tette halhatatlanná a Psycho főszerepében. Az ikonikus zuhanyjelenetet azóta is rendszeresen megidézik filmekben és sorozatokban.

Janet Leigh színésznőt a fotója alapján szerződtette le az MGM Stúdió (Fotó: MGM)

Janet Leigh filmjei

Janet Leigh felfedezésének története nagyjából úgy alakult, mint a legtöbb nagy filmszínésznőé a ‘30-as és a ‘40-es években. Szülei éppen egy síparadicsom hoteljében dolgoztak, ahol a recepciós pulton Leigh édesapja egy fotót tartott lányáról. Ezt a fotót vette észre Norma Shearer színésznő, aki elkérte és megmutatta az MGM Stúdió fejeseinek, akik éppen egy friss arcot szerettek volna leszerződtetni. Így kapta meg Janet Leigh első szerződését az MGM-nél és az eső filmszerepét is a The Romance of Rosy Ridge című filmben. A stúdió a „vidéki naiva” típusú színésznőt kereste, és meg is találta benne, így a Rosy Ridge főszerepe után sorra hasonló karaktereket alakított. Olyan nagy nevek mellett szerepelhetett, mint az Óz a csodák csodája sztárja, Judy Garland, vagy Gary Cooper, akit a Délidő című westernben láthattak a filmrajongók.

Janet Leigh lánya, Jamie Lee Curtis A köd című filmben játszott együtt édesanyjával (Fotó: Snap)

A Psycho sikere

Az idén 65 éves Psycho a világhírű rendező, Alfred Hitchcock 1960-as pszichothrillerje. A Paramount Stúdió nevetségesen kis költségvetést bocsátott Hitchcock rendelkezésére, mert nem tetszett nekik a forgatókönyv és meg voltak győződve a film bukásáról. Legnagyobb meglepetésükre a Psycho hatalmas siker lett. Janet Leigh összesen 45 percet szerepel a filmben, amit későbbi nyilatkozatai alapján egyáltalán nem bánt. Anthony Perkins, aki Norman Bates szerepét játszotta és a színésznő is azon az állásponton voltak, hogy inkább emlékezzenek rájuk egy szerep miatt örökre, minthogy feledésbe merüljenek többszáz filmmel a hátuk mögött. A zuhanyjelenetet Hitchcock trükkös módszerrel vette fel. Építtetett a díszletezőkkel egy nagyjából 180 centi átmérőjű zuhanyfejet, melynek a középső nyílásait betömette. Így a vízsugár tölcsérszerűen vette körbe a kamerát, a lencse nem lett vizes és a lehető legközelebbről meg tudta örökíteni a snittet. Janet Leigh a Psychóval 25 000 dollárt keresett 1972-ig, és öröke beírta magát a filmtörténetbe, mint az első sikolykirálynő.