Ő az egyik legjobb Joker — Joaquin Phoenix 51 éves lett!

Legtöbbször érzékeny karaktereket láthattunk tőle, jóllehet, első híresebb szerepében egy igazi szociopata volt. Jó sok idő kellett, mire igazi színészi potenciálját megcsillogtathatta, de a Puerto Rico-i színésznek ez is sikerült. Joaquin Phoenixet ezen a napon 51-edik születésnapján köszönthetjük!

Joaquin Phoenix csak nem olyan rég lett felkapott színész (Fotó: Cinzia Camela/LPS via ZUMA Press Wire)

Születésnapja alkalmából nézzük a legjobb Joaquin Phoenix filmeket!

Joker

A Deadpool és a Másnaposok filmeket is jegyző Todd Philips filmje az, amiben kicsúcsosodni látszik Joaquin Phoenix karrierje. A Joker nem egy tipikus DC képregényfilm, inkább amolyan főhajtás Martin Scorsese munkássága felett, de a helyén kezelve egy remek film, remek alakításokkal és izgalmas drámával. Joaquin Phoenix ebben a filmben Arthur Flecket játssza, aki lelki és anyagi nyomorából igyekszik kitörni pszichiátriai ülésekkel, a humor világában Robert De Niro karakterét követve példaképként.

Arthur elméje a cselekmény súlyosbodása és a világ romlásának feltárása révén egyre jobban megbomlik, egész addig a pontig, míg ő maga is elpattan és Jokerként egy lázadó mozgalom legfőbb alakja lesz.

A filmet sokan bírálták a többé-kevésbé burkolt radikalista fennhangja miatt, sokáig az is kérdés volt, hogy egyáltalán Amerikában megjelenhet-e. A nap végén viszont be kell látni, hogy a történet nem lázadásra buzdít elsősorban, a világ alakulása csak egy drámai fordulatnak ad alaphangot és nem kívánja romantizálni a vandalizmust és a társadalom ellen fordulást.

Szinte rá se ismerni a színészre Jokerként (Fotó: NORTHFOTO)

Joaquin Phoenix játéka egyszerűen remek volt, nem győztük sajnálni a meghurcolt sorsa miatt, melyben mindig csak egy hajszálnyi reményt tart fent a film elejétől egészen a végéig. Több Joker megközelítést is láthattunk már az évek során, és ha Jack Nicholsont mondjuk a legsármosabb Jokernek, Heath Ledgert a legőrültebbnek, akkor Joaquin Phoenix egyértelműen a legdrámaibbnak marad meg számunkra. Hogy Jared Leto melyik Joker lenne, azt jobb ha nem nevesítjük. Ugyanitt, a Lady Gagával készült folytatást is jobb lenne elfelejteni...

A nő

Míg a Joker egy óvatosan a mainstreambe ágyazódó művészfilm volt, addig A nő című film önazonosan volt. Spike Jonze előrevetítette azt, ami napjainkban lassan túl hétköznapivá válik és bár akkor meghökkentünk a film alaptörténetén, ma már az ismerősi köreinkben is akadhat olyan, akivel megtörtént.