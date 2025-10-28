Hírlevél

Ő az egyik legjobb Joker — Joaquin Phoenix 51 éves lett!

Hosszú évek munkája, de csak nem is olyan rég lett igazán felkapott. A potenciál viszont mindig ott volt Joaquin Phoenixben, ezt már Ridley Scott is felfedezte 25 éve.
Legtöbbször érzékeny karaktereket láthattunk tőle, jóllehet, első híresebb szerepében egy igazi szociopata volt. Jó sok idő kellett, mire igazi színészi potenciálját megcsillogtathatta, de a Puerto Rico-i színésznek ez is sikerült. Joaquin Phoenixet ezen a napon 51-edik születésnapján köszönthetjük!

September 3, 2025, Lido Di Venezia, Italy: Joaquin Phoenix attends ''The Voice Of Hind Rajab'' photocall during the 82nd Venice International Film Festival on September 03, 2025 in Venice, Italy. (Credit Image: © Cinzia Camela/LPS via ZUMA Press Wire)
Joaquin Phoenix csak nem olyan rég lett felkapott színész (Fotó: Cinzia Camela/LPS via ZUMA Press Wire)

Születésnapja alkalmából nézzük a legjobb Joaquin Phoenix filmeket!

Joker

A Deadpool és a Másnaposok filmeket is jegyző Todd Philips filmje az, amiben kicsúcsosodni látszik Joaquin Phoenix karrierje. A Joker nem egy tipikus DC képregényfilm, inkább amolyan főhajtás Martin Scorsese munkássága felett, de a helyén kezelve egy remek film, remek alakításokkal és izgalmas drámával. Joaquin Phoenix ebben a filmben Arthur Flecket játssza, aki lelki és anyagi nyomorából igyekszik kitörni pszichiátriai ülésekkel, a humor világában Robert De Niro karakterét követve példaképként.

Arthur elméje a cselekmény súlyosbodása és a világ romlásának feltárása révén egyre jobban megbomlik, egész addig a pontig, míg ő maga is elpattan és Jokerként egy lázadó mozgalom legfőbb alakja lesz.

A filmet sokan bírálták a többé-kevésbé burkolt radikalista fennhangja miatt, sokáig az is kérdés volt, hogy egyáltalán Amerikában megjelenhet-e. A nap végén viszont be kell látni, hogy a történet nem lázadásra buzdít elsősorban, a világ alakulása csak egy drámai fordulatnak ad alaphangot és nem kívánja romantizálni a vandalizmust és a társadalom ellen fordulást.

Actor Joaquin Phoenix transforms into legendary Batman villain ‘The Joker’ in a new psychologically thriller. His character Arthur Fleck becomes the evil ‘Crown Price of Crime’ in ‘Joker’ after being bullied and mistreated throughout his life. Set in 1981, the movie follows nice-guy Arthur who is a failed stand-up comedian who lives with his mum. Arthur is driven insane and turns to a life of crime and chaos in Gotham City. Robert DeNiro also stars as talk show host Murray Franklin. April 3, 2019
Szinte rá se ismerni a színészre Jokerként (Fotó: NORTHFOTO)

Joaquin Phoenix játéka egyszerűen remek volt, nem győztük sajnálni a meghurcolt sorsa miatt, melyben mindig csak egy hajszálnyi reményt tart fent a film elejétől egészen a végéig. Több Joker megközelítést is láthattunk már az évek során, és ha Jack Nicholsont mondjuk a legsármosabb Jokernek, Heath Ledgert a legőrültebbnek, akkor Joaquin Phoenix egyértelműen a legdrámaibbnak marad meg számunkra. Hogy Jared Leto melyik Joker lenne, azt jobb ha nem nevesítjük. Ugyanitt, a Lady Gagával készült folytatást is jobb lenne elfelejteni...

A nő

Míg a Joker egy óvatosan a mainstreambe ágyazódó művészfilm volt, addig A nő című film önazonosan volt. Spike Jonze előrevetítette azt, ami napjainkban lassan túl hétköznapivá válik és bár akkor meghökkentünk a film alaptörténetén, ma már az ismerősi köreinkben is akadhat olyan, akivel megtörtént.

A film világa egy nem olyan távolinak tűnő jövőben látszódik, ahol a mesterséges intelligencia kommunikációs szinten segíti az emberek mindennapjait. A fejlődés olyan szakaszába érkezett, amikor ezek a programok képesek érzelmeket is szimulálni a könnyebb azonosulhatóság kedvéért. Talán már kitalálhattuk, hogy Joaquin Phoenix karaktere beleszeret a számítógépébe, aminek Scarlett Johansson adja igen érzéki hangját. A nő a hétköznapokba hozta a mesterséges intelligencia kérdését, miképpen pótolhatja az emberi tényezőt egy olyan entitás, amely levegő helyett áramot és mobilnetet fogyaszt.

A filmben Phoenix ex-feleségét Rooney Mara alakítja. A sors különösen aranyos fordulata, hogy a forgatások után a két színész összejött, két gyerekük is lett és összeházasodtak.

September 3, 2025, Venice, Veneto, Italy: JOAQUIN PHOENIX and his partner ROONEY MARA on the red carpet for 'The Voice of Hind Rajab' Premiere screening at the 82nd Venice Film Festival at the Venice Lido, Italy. (Credit Image: © Mickael Chavet/ZUMA Press Wire)
Rooney Mara és Joaquin Phoenix az idei Velencei Filmfesztiválon már házasokként jelentek meg (Fotó: Mickael Chavet)

Gladiátor

Egy kicsit nagyobbat visszaugorva az időben, Ridley Scott mesterművéről is érdemes beszélnünk. Ez az a film, amiről Scott maga a szuperhősfilmek egyik legjobbjaként beszél, mely... egy érdekes vélemény, de a Gladiátor hatása a filmvilágra ettől függetlenül vitathatatlan.

A film a Római Birodalom idején játszódik, és Maximus, a hősies római tábornok (Russell Crowe) történetét meséli el. Maximus hűséges a császárhoz, Marcus Aureliushoz, aki halála előtt őt akarja utódjának, hogy visszaállítsa a Köztársaságot. Azonban a császár féltékeny fia, Commodus (Joaquin Phoenix) megöli apját, átveszi a hatalmat. Crowe karaktere szadista gladiátorjátékok során kerül közelebb Phoenixhez, akivel aztán párbaj során meg is mérkőznek.

'Gladiator' by Ridley Scott; starring Joaquin Phoenix, Russell Crowe. Made in GB/USA, 2000.
Joaquin Phoenixet imádtuk utálni a Gladiátorban (Fotó: 90061/KPA)

A Gladiátor nem nagyon próbálkozik történelmileg hiteles lenni, inkább a harcjelenetek, gladiátorjátékok menő ábrázolása és a mély dráma az, amely elvitte a showt. Bár nem ez volt Joaquin Phoenix első filmje, ez volt az, amivel magára irányította a filmvilág figyelmét. Tehetségét Ridley Scott is elismerte, hisz ragaszkodott hozzá, hogy a császár fiának szerepét ő játssza. Külön érdekesség, hogy a filmben látható bőrszerkója valójában műbőr, hiszen Phoenix maga valójában vegán és rendes bőrt nem fogadott volna el.
 

 

