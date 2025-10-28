Ő az egyik legjobb Joker — Joaquin Phoenix 51 éves lett!

Legtöbbször érzékeny karaktereket láthattunk tőle, jóllehet, első híresebb szerepében egy igazi szociopata volt. Jó sok idő kellett, mire igazi színészi potenciálját megcsillogtathatta, de a Puerto Rico-i színésznek ez is sikerült. Joaquin Phoenixet ezen a napon 51-edik születésnapján köszönthetjük!
Születésnapja alkalmából nézzük a legjobb Joaquin Phoenix filmeket!
Joker
A Deadpool és a Másnaposok filmeket is jegyző Todd Philips filmje az, amiben kicsúcsosodni látszik Joaquin Phoenix karrierje. A Joker nem egy tipikus DC képregényfilm, inkább amolyan főhajtás Martin Scorsese munkássága felett, de a helyén kezelve egy remek film, remek alakításokkal és izgalmas drámával. Joaquin Phoenix ebben a filmben Arthur Flecket játssza, aki lelki és anyagi nyomorából igyekszik kitörni pszichiátriai ülésekkel, a humor világában Robert De Niro karakterét követve példaképként.
Arthur elméje a cselekmény súlyosbodása és a világ romlásának feltárása révén egyre jobban megbomlik, egész addig a pontig, míg ő maga is elpattan és Jokerként egy lázadó mozgalom legfőbb alakja lesz.
A filmet sokan bírálták a többé-kevésbé burkolt radikalista fennhangja miatt, sokáig az is kérdés volt, hogy egyáltalán Amerikában megjelenhet-e. A nap végén viszont be kell látni, hogy a történet nem lázadásra buzdít elsősorban, a világ alakulása csak egy drámai fordulatnak ad alaphangot és nem kívánja romantizálni a vandalizmust és a társadalom ellen fordulást.
Joaquin Phoenix játéka egyszerűen remek volt, nem győztük sajnálni a meghurcolt sorsa miatt, melyben mindig csak egy hajszálnyi reményt tart fent a film elejétől egészen a végéig. Több Joker megközelítést is láthattunk már az évek során, és ha Jack Nicholsont mondjuk a legsármosabb Jokernek, Heath Ledgert a legőrültebbnek, akkor Joaquin Phoenix egyértelműen a legdrámaibbnak marad meg számunkra. Hogy Jared Leto melyik Joker lenne, azt jobb ha nem nevesítjük. Ugyanitt, a Lady Gagával készült folytatást is jobb lenne elfelejteni...
A nő
Míg a Joker egy óvatosan a mainstreambe ágyazódó művészfilm volt, addig A nő című film önazonosan volt. Spike Jonze előrevetítette azt, ami napjainkban lassan túl hétköznapivá válik és bár akkor meghökkentünk a film alaptörténetén, ma már az ismerősi köreinkben is akadhat olyan, akivel megtörtént.
A film világa egy nem olyan távolinak tűnő jövőben látszódik, ahol a mesterséges intelligencia kommunikációs szinten segíti az emberek mindennapjait. A fejlődés olyan szakaszába érkezett, amikor ezek a programok képesek érzelmeket is szimulálni a könnyebb azonosulhatóság kedvéért. Talán már kitalálhattuk, hogy Joaquin Phoenix karaktere beleszeret a számítógépébe, aminek Scarlett Johansson adja igen érzéki hangját. A nő a hétköznapokba hozta a mesterséges intelligencia kérdését, miképpen pótolhatja az emberi tényezőt egy olyan entitás, amely levegő helyett áramot és mobilnetet fogyaszt.
A filmben Phoenix ex-feleségét Rooney Mara alakítja. A sors különösen aranyos fordulata, hogy a forgatások után a két színész összejött, két gyerekük is lett és összeházasodtak.
Gladiátor
Egy kicsit nagyobbat visszaugorva az időben, Ridley Scott mesterművéről is érdemes beszélnünk. Ez az a film, amiről Scott maga a szuperhősfilmek egyik legjobbjaként beszél, mely... egy érdekes vélemény, de a Gladiátor hatása a filmvilágra ettől függetlenül vitathatatlan.
A film a Római Birodalom idején játszódik, és Maximus, a hősies római tábornok (Russell Crowe) történetét meséli el. Maximus hűséges a császárhoz, Marcus Aureliushoz, aki halála előtt őt akarja utódjának, hogy visszaállítsa a Köztársaságot. Azonban a császár féltékeny fia, Commodus (Joaquin Phoenix) megöli apját, átveszi a hatalmat. Crowe karaktere szadista gladiátorjátékok során kerül közelebb Phoenixhez, akivel aztán párbaj során meg is mérkőznek.
A Gladiátor nem nagyon próbálkozik történelmileg hiteles lenni, inkább a harcjelenetek, gladiátorjátékok menő ábrázolása és a mély dráma az, amely elvitte a showt. Bár nem ez volt Joaquin Phoenix első filmje, ez volt az, amivel magára irányította a filmvilág figyelmét. Tehetségét Ridley Scott is elismerte, hisz ragaszkodott hozzá, hogy a császár fiának szerepét ő játssza. Külön érdekesség, hogy a filmben látható bőrszerkója valójában műbőr, hiszen Phoenix maga valójában vegán és rendes bőrt nem fogadott volna el.