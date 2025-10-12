Durván beintett Julia Roberts a #metoo-nak és az ultraliberalizmusnak

Hatalmas és merész vállalkozást vitt végbe Luca Guadagnino rendező és Nora Garrett író. 138 perc alatt fityiszt mutattak az ultraliberalizmusnak és Z-generáció főállású szenvedésének Julia Roberts főszereplésével, miközben az éltesebb korosztályt és a metoo mozgalmat sem kíméli. Az 58 éves színésznő kiválasztása azért is merész, mert maga is liberális elveket vall, ám megfelelő távolságtartással is kritikával illet számos ügyet. A Vadászat után rengeteget markolt, és bár nem sikerült mindent kézben tartania, egy értékes és tabudöntögető alkotás, ahol nem tudjuk hogy ki az áldozat, ki a vad, vagy van-e egyáltalán köztük különbség.

Julia Roberts a méhkirálynő (Fotó: Imagine Entertainment / Entertainment Pictures)

Julia Roberts páros lábbal áll bele a Z-generációba

A Vadászat után hangulatfilm, nem az amit fél szemmel nézünk a tévében, minden porcikánkkal követni kell az eseményeket, másképp elvész a varázs és valami sekélyes drámának látjuk csak. Adott három fő karakter:

Alma , filozófia professzor, nő, fehér negyvenes-ötvenes, házas, heteroszexuális, felső-középosztálybeli

, filozófia professzor, nő, fehér negyvenes-ötvenes, házas, heteroszexuális, felső-középosztálybeli Hank filozófia professzor, férfi, fehér, harminc vége, negyven eleje, szingli, heteroszexuális (talán kisebb kilengésekkel), középosztálybeli

filozófia professzor, férfi, fehér, harminc vége, negyven eleje, szingli, heteroszexuális (talán kisebb kilengésekkel), középosztálybeli Maggie filozófia hallgató, nő, színes bőrű, huszonéves, leszbikus/fluid, transznemű párja van, a szülei révén a felső tízezer tagja

Milyen kapcsolatban van Alma és Hank? (Fotó: Imagine Entertainment / Entertainment Pictures)

Címkék, amiket amúgy látunk vagy tapasztalunk a másikon, de 2025-ben nagyobb hangsúlyt fektetünk rájuk, mintsem gondolnánk, főleg a multikulturális Amerikában, ahol minden rassznak, szexuális kisebbségnek vagy vallásnak megvan a maga traumája, sérelme. Ebbe az értelmiségi közegbe csöppenünk bele, ahol Alma és a férje, Frederick estélyt adnak a kollégáknak és az ígéretes diákoknak. A buli után Hank és Maggie együtt távoznak, amit Alma mérsékelten néz csak jó szemmel, ugyanis igazi méhkirálynő: vonzódik a kollégájához, de szereti közel tartani magához azokat, aki rajonganak érte, mint Maggie. Másnap a fiatal lány zaklatott állapotban várja az ajtaja előtt, ahol elárulja, a részeg Hank az éjjel határokat lépett át, amit a férfi tagad, sőt azt állítja, a lány azért állt bele, mert kiderült a szakdolgozatáról, hogy plagizált. Az izgalmas felállás első felében úgy tűnik, mintha Alma karakterének valamiféle döntőbírónak kéne lennie ebben a kusza felállásban, ám a második felére kiderül, Almának sokkal, de sokkal több rejtegetni valója van, mint gondoltuk.