Durván beintett Julia Roberts a #metoo-nak és az ultraliberalizmusnak

Hatalmas és merész vállalkozást vitt végbe Luca Guadagnino rendező és Nora Garrett író. 138 perc alatt fityiszt mutattak az ultraliberalizmusnak és Z-generáció főállású szenvedésének Julia Roberts főszereplésével, miközben az éltesebb korosztályt és a metoo mozgalmat sem kíméli. Az 58 éves színésznő kiválasztása azért is merész, mert maga is liberális elveket vall, ám megfelelő távolságtartással is kritikával illet számos ügyet. A Vadászat után rengeteget markolt, és bár nem sikerült mindent kézben tartania, egy értékes és tabudöntögető alkotás, ahol nem tudjuk hogy ki az áldozat, ki a vad, vagy van-e egyáltalán köztük különbség.
Julia Roberts páros lábbal áll bele a Z-generációba
A Vadászat után hangulatfilm, nem az amit fél szemmel nézünk a tévében, minden porcikánkkal követni kell az eseményeket, másképp elvész a varázs és valami sekélyes drámának látjuk csak. Adott három fő karakter:
- Alma, filozófia professzor, nő, fehér negyvenes-ötvenes, házas, heteroszexuális, felső-középosztálybeli
- Hank filozófia professzor, férfi, fehér, harminc vége, negyven eleje, szingli, heteroszexuális (talán kisebb kilengésekkel), középosztálybeli
- Maggie filozófia hallgató, nő, színes bőrű, huszonéves, leszbikus/fluid, transznemű párja van, a szülei révén a felső tízezer tagja
Címkék, amiket amúgy látunk vagy tapasztalunk a másikon, de 2025-ben nagyobb hangsúlyt fektetünk rájuk, mintsem gondolnánk, főleg a multikulturális Amerikában, ahol minden rassznak, szexuális kisebbségnek vagy vallásnak megvan a maga traumája, sérelme. Ebbe az értelmiségi közegbe csöppenünk bele, ahol Alma és a férje, Frederick estélyt adnak a kollégáknak és az ígéretes diákoknak. A buli után Hank és Maggie együtt távoznak, amit Alma mérsékelten néz csak jó szemmel, ugyanis igazi méhkirálynő: vonzódik a kollégájához, de szereti közel tartani magához azokat, aki rajonganak érte, mint Maggie. Másnap a fiatal lány zaklatott állapotban várja az ajtaja előtt, ahol elárulja, a részeg Hank az éjjel határokat lépett át, amit a férfi tagad, sőt azt állítja, a lány azért állt bele, mert kiderült a szakdolgozatáról, hogy plagizált. Az izgalmas felállás első felében úgy tűnik, mintha Alma karakterének valamiféle döntőbírónak kéne lennie ebben a kusza felállásban, ám a második felére kiderül, Almának sokkal, de sokkal több rejtegetni valója van, mint gondoltuk.
2025-ben minden mozdulatnak és szónak súlya van. 20 éve lehet, hogy társadalmilag elfogadottabb volt egy nyíltabb bók, vagy egy rövid érintés a másik kezén, a mai Z-generációsok és Alfák azonban ezeket már sokkal érzékenyebben élik meg. A világ változik, ezt el kell fogadnunk, de vajon ezzel vissza lehet élni? A társadalmi státuszunkkal, a bőrszínünkkel vagy a szexuális orientációnkkal? Mike White a zseniális A fehér lótusz első évadában fogalmazta meg a kőgazdag anya, Nicole karakterén keresztül Amerika egyik nagy igazságát, amikor leszólta a nagylányát, hogy ne szekálja állandóan az öccsét:
16 éves, fehér, ciszheteró és gazdag. Van fogalmad róla mennyire nehéz lehet neki manapság?
– idéztük Mike White metsző gondolatát az HBO MAX sikersorozatából.
Rasszok és elvek
Lehet egyáltalán határokat találni manapság, vagy jót mondani? Ki is a valódi kiváltságos? Észre vesszük-e a segítséget? És amúgy miért nem tudunk egymás mellett békében élni? Luca Guadagnino filmje ügyesen kerüli a politikát, inkább a világ leghíresebb filozófusait hívja segítségül, hogy válaszokat keressünk ezekre a kérdésekre. Mielőtt bárki megijedne, nem kell lexikont vinnünk a vetítésre, vagy az okostelefonunkat bújnunk ahhoz, hogy megértsük mit akar a film. Rendezőként azonban picit lazábbra vette a legutóbb Zendaya édeshármasát dirigáló direktor a filmet, ugyanis ebben a formában kicsit hosszú a film. A hangsúly az ebben a formában-on van! A feszült tempó, a valós és lélektani nyomozás a film több mint a feléig leköti a figyelmünket, és tépjük a karfát, ám utána belassul a sztori. A végére viszont túlságosan is felpörögnek az események, sőt nincs mit szépíteni, az utolsó két, demagóg jelenettel – aminek a nagy fordulatát már korábban megtudtuk, így csak egy kis extra nyálfaktort kapunk - s ha nem is csapja agyon a saját majdnem mesterművét Guadagnino, de mindenesetre egy hatalmas pofont ad neki.
Julia Roberts élete alakítása
A Vadászat után főszerepére Julia Roberts leszerződtetése meglepő lehet, mert nem romkom a film, és nem kell hatalmas kitöréseket produkálni, mint az Erin Brokovichban vagy az Augusztus Oklahomában című drámában. Az 58 éves dívának élete legvisszafogottabb, sokszor minimalista eszközökkel kell megmutatni mi minden játszódik le ebben az amúgy nagyon önző, és – mondjuk ki – nem szimpatikus nőben. Méhkirálynő, aki játszik az emberekkel, a férjével, a barátjával, a diákjával és még sorolhatnánk. Alma a régi iskola, aki férfiakban és nőkben gondolkodik, nem tud mit kezdeni a they/them non bináris jelenséggel, viszont számos, elnyomott titok kínozza testileg-lelkileg, mivel annyira rideg még saját magával is, hogy képtelen kifejezni a szükségleteit és fájdalmait, ahogy a generációjának nagy része. Roberts élete szerepét kapta meg, soha nem volt ilyen jó, és lehet nem is lesz már a sztár, már most odaítélnénk neki a második Oscarját, főleg amikor a Z-generációs főszereplőnek beolvas, aki azzal akar kihátrálni az igazság elől, hogy neki nem kellemes ez a beszélgetés.
Tudod az élet sokszor nem egy kellemes habfürdő, amiben úgy úszkálsz, ahogy kedved tartja
– fakad ki a film egy pontján.
Ado Edebiri végre A mackó című sorozaton kívül is megmutathatta a tehetségét, élt is a lehetőséggel. Ügyesen játssza a szerepét, mert bár sejtjük Maggie igazságát a történetben, igazából annyira antipatikusan játssza a karaktert, hogy ettől lesz zseniális. Andrew Garfield már mindenkinek lenyilatkozta, hogy mindig is az volt a vágya, hogy Luca Guadagninóval dolgozzon. Hank figurája a történet nagy talánya, Garfield tisztességgel játssza el, nem kap sok teret, viszont a pontot ő rakja fel a pontot az i-re az utolsó jelenetével. Ki kell emelnünk az örök mellékszereplő Michael Stuhlbarget, aki Roberts odaadó férje szerepében olyan empátiával, cinizmussal és aggodalommal van jelen, hogy lopja a kevés közös jelenetüket.
Vitákat fog szülni a Vadászat után, tabudöntögető, botrányos, megdöbbentő, zseniális, sekélyes. Luca Guadagnino pont azt érte el a filmjével, amiről a művészetnek szólni kéne csak azaz utolsó két jelenet marad volna a vágószobában.
10/8,5
A Vadászat után október 16-tól látható a magyar mozikban.