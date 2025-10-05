50 éves az angol színésznő, aki egy hajón hódította meg Hollywoodot

50. születésnapját ünnepli a Titanic sztárja. Kate Winslet Angliából indulva az első híres szerepét egy új-zélandi filmben játszotta, majd az említett óriáshajóval vonult be Hollywoodba.

Az 50 éves Kate Winslet a természetesség híve Fotó: Kay Blake

Kate Winslet 7 legjobb alakítása

Mennyei teremtmények (1994)

17 évesen már Peter Jackson sikerfilmjében szerepelt Fotó: KPA / KPA

Az angol színésznő élete első kamera előtti szerepét 11 évesen egy gabonapehely-reklámban játszotta, mozifilmes pályafutása 17 évesen indult be a Mennyei teremtményekkel. A később A Gyűrűk Ura-filmekkel világhírűvé váló Peter Jackson rendezése egy valós eseményeken alapuló, tragikus végű tiniszerelem történetét meséli el.