Rendkívüli

Hihetetlen áttörés: ez lehet a legelső jel, hogy rák támadta meg a testet

Kate Winslet

50 éves az angol színésznő, aki egy hajón hódította meg Hollywoodot

50 perce
Olvasási idő: 8 perc
Legyen az tinifilm, romantikus komédia, szerelmi vagy családi dráma, netán krimisorozat, biztosak lehetünk benne, hogy az Oscar-díjas sztár nagyot fog alakítani benne. Kate Winslet félszázadik születésnapja alkalmából összegyűjtöttük a legjobb szerepeit.
50. születésnapját ünnepli  a Titanic sztárja. Kate Winslet Angliából indulva az első híres szerepét egy új-zélandi filmben játszotta, majd az említett óriáshajóval vonult be Hollywoodba. 

Kate Winslet, November 17, 2024, Los Angeles, Ca, USA: LOS ANGELES - NOV 17: Kate Winslet at the 2024 Governors Awards at Dolby Ballroom on November 17, 2024 in Los Angeles, CA (Credit Image: © Kay Blake/ZUMA Press Wire)
Az 50 éves Kate Winslet a természetesség híve Fotó: Kay Blake

Kate Winslet 7 legjobb alakítása 

Mennyei teremtmények (1994)

'Heavenly Creatures' by Peter Jackson; starring Kate Winslet. Made in GB/Germany/New Zealand, 1994.
17 évesen már Peter Jackson sikerfilmjében szerepelt Fotó: KPA / KPA

Az angol színésznő élete első kamera előtti szerepét 11 évesen egy gabonapehely-reklámban játszotta, mozifilmes pályafutása 17 évesen indult be a Mennyei teremtményekkel. A később A Gyűrűk Ura-filmekkel világhírűvé váló Peter Jackson rendezése egy valós eseményeken alapuló, tragikus végű tiniszerelem történetét meséli el.

