Keira Knigtley hajós thrillerét még a mentőcsónakok sem tudják megmenteni a Netflixen

Ahogy minap írtuk, a domestic thrillerek műfaja az utóbbi 10-15 évben élik igazán virágkorukat. A Netflix valahogy nem tud rendesen erre a lóra felülni, ennek egy újabb ékes bizonyíték Keira Knightley új filmje. A nő a tízes kabinból még a jobb sorsra érdemes Amy Adams nevével fémjelezett, Nő az ablakban című filmnél is rosszabb, pedig ez filmes körökben akkora szidás, mintha valakinek szegény anyukáját emlegetnék.
Keira Knightley a Netflixen
A 40 éves színésznő ritkán vállal szerepet, átlagosan maximum egyet évente, mert többször elmondta, nem akarja, hogy beszívja Hollywood, sőt a saját és a családja mentális egészségére is szeretne vigyázni. Legutóbb női John Wick-ként tette helyre a londoni alvilágot, ami a Netflix egyik legizgalmasabb sorozata lett tavaly. A Fekete galamb második évada előtt azonban a színésznő bevállalt egy krimit. A nő a tízes kabinból egy nemzetközi bestseller adaptáció, hangzatos sztorival, rejtéllyel és egy-két nagy csavarral, vagyis minden adott volt ahhoz, hogy egy tisztességes filmet összehozzanak. Knightley még nem igazán vett részt hasonló filmben, de feltételezzük egy vaskosabb csekk meggyőzte őt, sőt biztos, mert bizony ami papíron talán jól nézhetett ki, az filmen már kevésbé.
A nő a tízes kabinból alapsztorija szerint van egy belevaló újságírónő Laura, aki a harmadik világtól kezdve a maffiáig, a korrupt politikusokkal bezárva mindenkit is lebuktat. A kissé munkamániás nőt egy luxusjachtra hívja el egy milliárdos és annak négyes stádiumban haldokló neje, hogy a finoman szólva is felszínes barátaikkal hajózgassanak, és közben persze adományokat gyűjtsenek a rákkutatásra. A sztori már itt sántít, mert Laura-típusú nő nagyjából az utolsó ember lenne a Földön, aki 3 napig sznobúlna gazdagékkal, de ezen lépjünk túl. A társaság színes, hangos, és idegesítő, és a brigád fotósa – meglepő módon – Laura sokadik exe. Egyik este a luxusjacht szomszédos kabinjából furcsa hangokat hall az újságíró, majd tompa puffanás és egy véres kéznyom arra utal, hogy valaki a tengerbe zuhant. A szoba azonban üres, sőt senki se lakott ott, dacára annak, hogy Laura látott bent egy rejtélyes nőt. Vajon tényleg bűntény történt, vagy csak a nő múltbéli traumái miatt látott olyat, ami meg se történt?
Követhetetlen katyvasz
A film mindössze másfél óra, ami meg is látszik, na de nem úgy, ahogy gondolnánk. Ez a film rommá lett vágva, na nem szétverve, hanem a vágó úgy dobálta össze a jeleneteket, hogy néha nagyokat ugrunk, néha olyan, mintha egy beszélgetés közepébe csöppennénk, néha meg csak úgy valamit bevágnak, hogy történjen valami. A sokszereplős "whodunnit" típusú krimik erőssége, hogy színes karaktereket vonultatnak fel, látszólag mindenkinek lenne rejtegetnivalója, indítéka. Ezen a téren teljesen elbukott a Netflix filmje, mert 1 dimenziós skiccek a film szereplői, akikről semmit nem tudunk meg, nem rejtélyesek, nem viselkednek logikusan, és némelyik annyira felesleges, hogy maximum hajónehezéknek lettek szerződtetve.
Simon Stone rendezése szegényes, miközben a nagyjából egy térben játszódó filmben képtelen feszültséget teremteni, mert közel 45 percen keresztül csak annyit látunk, hogy Laura valamit csinál, azért mindenki lehülyézi, majd történik vele valami, és még jobban hülyézik. A történet nagy csavara egyrészt kiszámítható, másrészt túl hamar ellövik, itt még reménykedhetnénk valami nagy fináléban, de annyi izgalom van benne, mint egy rosszabb Columbo epizódban.
Ostobának nézik a nézőt
A forgatókönyvben több lyuk van, mint egy érett ementálin, sőt alapvetően bugyuta, ami sajnos a regényre is igaz. A film nézése után mindenki első kérdése az, hogy (spoilerszerűség) az egésznek miért kellett ezen a hajón megtörténnie? Nincs rá indok, teljesen értelmetlen és ostoba húzás. A papírmasé karakterek között Keira Knightley próbál három dimenzióssá válni, inkább a 2D jön össze az amúgy tehetséges angol színésznőnek, de ebből a katyvaszos karakterből ennyit lehetett kihozni. Guy Pearce-t mindig jó látni, de ez inkább egy arccal a kasszának szerep számára A brutalista Oscar-jelölése után.
Fura érzés, de A nő a tízes kabinban még 90 percesen is vontatottnak hat, így hát ez a hajó bizony zátonyra futott, a Netflix próbálta menteni a menthetőt, de a logikát, dramaturgiát és a színes karaktereket hagyták elsüllyedni a rossz alapötlettel együtt.
10/2,5
A nő a tízes kabinból a Netflix kínálatában érhető el.