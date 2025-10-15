Keira Knigtley hajós thrillerét még a mentőcsónakok sem tudják megmenteni a Netflixen

Ahogy minap írtuk, a domestic thrillerek műfaja az utóbbi 10-15 évben élik igazán virágkorukat. A Netflix valahogy nem tud rendesen erre a lóra felülni, ennek egy újabb ékes bizonyíték Keira Knightley új filmje. A nő a tízes kabinból még a jobb sorsra érdemes Amy Adams nevével fémjelezett, Nő az ablakban című filmnél is rosszabb, pedig ez filmes körökben akkora szidás, mintha valakinek szegény anyukáját emlegetnék.

Keira Knightley új filmje elsüllyedt a hülyeség tengerében (Fotó: Netflix)

Keira Knightley a Netflixen

A 40 éves színésznő ritkán vállal szerepet, átlagosan maximum egyet évente, mert többször elmondta, nem akarja, hogy beszívja Hollywood, sőt a saját és a családja mentális egészségére is szeretne vigyázni. Legutóbb női John Wick-ként tette helyre a londoni alvilágot, ami a Netflix egyik legizgalmasabb sorozata lett tavaly. A Fekete galamb második évada előtt azonban a színésznő bevállalt egy krimit. A nő a tízes kabinból egy nemzetközi bestseller adaptáció, hangzatos sztorival, rejtéllyel és egy-két nagy csavarral, vagyis minden adott volt ahhoz, hogy egy tisztességes filmet összehozzanak. Knightley még nem igazán vett részt hasonló filmben, de feltételezzük egy vaskosabb csekk meggyőzte őt, sőt biztos, mert bizony ami papíron talán jól nézhetett ki, az filmen már kevésbé.

Gyilkosság történt vagy Laura elméje játszik csak velünk? (Fotó: Netflix)

A nő a tízes kabinból alapsztorija szerint van egy belevaló újságírónő Laura, aki a harmadik világtól kezdve a maffiáig, a korrupt politikusokkal bezárva mindenkit is lebuktat. A kissé munkamániás nőt egy luxusjachtra hívja el egy milliárdos és annak négyes stádiumban haldokló neje, hogy a finoman szólva is felszínes barátaikkal hajózgassanak, és közben persze adományokat gyűjtsenek a rákkutatásra. A sztori már itt sántít, mert Laura-típusú nő nagyjából az utolsó ember lenne a Földön, aki 3 napig sznobúlna gazdagékkal, de ezen lépjünk túl. A társaság színes, hangos, és idegesítő, és a brigád fotósa – meglepő módon – Laura sokadik exe. Egyik este a luxusjacht szomszédos kabinjából furcsa hangokat hall az újságíró, majd tompa puffanás és egy véres kéznyom arra utal, hogy valaki a tengerbe zuhant. A szoba azonban üres, sőt senki se lakott ott, dacára annak, hogy Laura látott bent egy rejtélyes nőt. Vajon tényleg bűntény történt, vagy csak a nő múltbéli traumái miatt látott olyat, ami meg se történt?