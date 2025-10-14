Otthon vagyunk a legnagyobb veszélyben: ezt az 5 thrillert mindenki nézze meg

Állandó téma, de valamiért a filmesek az utóbbi 10-15 évben mertek igazán mélyen hozzányúlni a domestic thriller, vagyis a háztartáson, párkapcsolaton belüli, verbális vagy fizikai erőszak témájához Hollywoodban. A feszült thrillerekben már olyan sztárok alakítottak hatalmasat, mint Ben Affleck, Amy Adams, Emily Blunt vagy most Keira Knightley, aki a Netflix legújabb filmjében, A nő a tizes kabinban mutatja meg a kimeríthetetlennek tűnő téma egy újabb nézőpontját.

Keira Knightley keveredik bele egy csavaros krimibe (Fotó: Netflix)

Végzetes vonzerő

A Végzetes vonzerő a műfaj alapműve lett (Fotó: The Toronto Star / Entertainment Pictures)

Sokak szerint Adrien Lyne 6 Oscarra-jelölt kultfilmje az első igazi domestical thriller Michael Douglas és az lehengerlő Glenn Close főszereplésével. A boldog házasságban élő Dan egy hétvégére magára marad, és a szexi szingli Alex elcsavarja a fejét, nem mintha nagyon kellett volna kérlelni a férfit. A hétvége után azonban Den megbántja a tettét és vissza akarna térni a régi életéhez, azonban Alex nem hagyja, hogy csak úgy kihasználják és egyre véresebb és veszélyesebb játszmába kezdenek. Sokak szerint a film első fele igazán feminista lett, majd a második része Close figurájából őrült főgonoszt csinálnak, miközben Douglas karaktere nem vállalja a felelősséget a súlyos tetteiért.