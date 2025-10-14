Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Keira Knightley

Otthon vagyunk a legnagyobb veszélyben: ezt az 5 thrillert mindenki nézze meg

24 perce
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A domestic thriller (vagyis a háztartási erőszak valamilyen formáját feldolgozó thrillerek) műfaja nem ismeretlen, a virágkorát az utóbbi 10-15 éveben éli a könyvpiacon és Hollywoodban egyaránt. Keira Knightley legújabb Netflix filmje, A nő a tizes kabinból apropóján összegyűjtöttük a kedvenc darabjainkat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Keira KnightleyNetlfixEmily BluntA lány a vonaton

Állandó téma, de valamiért a filmesek az utóbbi 10-15 évben mertek igazán mélyen hozzányúlni a domestic thriller, vagyis a háztartáson, párkapcsolaton belüli, verbális vagy fizikai erőszak témájához Hollywoodban. A feszült thrillerekben már olyan sztárok alakítottak hatalmasat, mint Ben Affleck, Amy Adams, Emily Blunt vagy most Keira Knightley, aki a Netflix legújabb filmjében, A nő a tizes kabinban mutatja meg a kimeríthetetlennek tűnő téma egy újabb nézőpontját. 

Keira Knightley
Keira Knightley keveredik bele egy csavaros krimibe (Fotó: Netflix)

Keira Knightley új filmje a Netflixen: 5 kedvenc párkapcsolati thrillerünk

Végzetes vonzerő

Oct 13, 2005; Toronto, ON, Canada; Glenn Close is grabbed by Michael Douglas in a scene from the movie Fatal Attraction Mandatory Credit: Photo by Toronto Star/Entertainment Pictures. (Â©) Copyright 2005 by Toronto Star
A Végzetes vonzerő a műfaj alapműve lett (Fotó: The Toronto Star / Entertainment Pictures)

Sokak szerint Adrien Lyne 6 Oscarra-jelölt kultfilmje az első igazi domestical thriller Michael Douglas és az lehengerlő Glenn Close főszereplésével. A boldog házasságban élő Dan egy hétvégére magára marad, és a szexi szingli Alex elcsavarja a fejét, nem mintha nagyon kellett volna kérlelni a férfit. A hétvége után azonban Den megbántja a tettét és vissza akarna térni a régi életéhez, azonban Alex nem hagyja, hogy csak úgy kihasználják és egyre véresebb és veszélyesebb játszmába kezdenek. Sokak szerint a film első fele igazán feminista lett, majd a második része Close figurájából őrült főgonoszt csinálnak, miközben Douglas karaktere nem vállalja a felelősséget a súlyos tetteiért. 

1 2 3
... 5
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!