Kim Kardashian ismét akcióba lendül: mutatjuk, mire készül a botrányhősnő!

Botrányhősnök és az év legnagyobb horrorsikere is várja a streaming-nézőket a hosszú hétvégén. Kim Kardashian tovább pusztítja az agysejtjeinket a családjával együtt, miközben Zendaya pikáns édeshármasba keveredik és a 2:17-kor az iskolások is eltűnnek.

Kim Kardashian és a családja visszatérnek (Fotó: Disney+)

Kim Kardashian botránya folytatódik

The Kardashians 7.évad

A híres-hírhedt klán tagjainak mindennapjait bemutató realityshow hetedik évadának első epizódja fut be a Disney+ kínálatába a hétvégén. A család nagyasszonya Chris és lányai története sokak számára bűnös élvezet, akadnak megveszekedett rajongói is a dúsgazdag lányok életének és vannak, akik legszívesebben egy másik bolygón látnák őket. Egy biztos, a hetedik évadban sem fognak unatkozni a nézők, erről Kim, Kourtney, Kendall, Kylie és Khloé gondoskodnak.