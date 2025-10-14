Szenzáció! Világsztárral erősít Meryl Streepék divatmozija: 2026 legjobban várt filmje lesz Az ördög Pradát visel 2?

Hírlevél

Az Ördög Pradát visel

Erre talán senki sem számított, de a jövő évi moziszezon legnagyobb dobását egy divatkomédia hozhatja el. A 20 év után folytatott Az ördög Pradát visel szereplőgárdája már eddig is több mint ígéretes volt, azonban most tovább erősödött a felhozatal, miután Lady Gagát is castingolták a projektbe.
Egy biztos: Egy percig sem fognak unatkozni a mozinézők 2026-ban. Jövőre ugyanis olyan alkotásokat tár elénk Hollywood mint a hazánkban forgatott Dűne: Messiás, az 5. felvonásához érkező Toy Story, a Tom Holland balesete miatt hetekig jegelt Pókember 4., de Christopher Nolan is ebben az évben küldi mozikba legújabb hőseposzát, a Odüsszeiát, illetve a Marvel is ekkorra próbál visszakerülni a csúcsra a sztárparádét ígérő Bosszúállók: Ítéletnappal. Ám ez mind semmi, hiszen az igazi sztárdömpinget nem Dűne 3. vagy a legfrissebb képregénymozi hozza el, hanem a divatvilágba két évtized után visszakalauzoló Az ördög Pradát visel 2. A Meryl Streep, Stanley Tucci és Anne Hathaway milánói divathetet is meghódító triójával támadó folytatás már eddig is hemzsegett a nagyobbnál nagyobb nevektől, de ha ez még nem lett volna elég, most egy újabb csillaggal bővült a projekt, miután Lady Gaga is igent mondott az alkotók felkérésére.

Lady Gaga Milan, Italy: Milan, The Devil Wears Prada 2 begins filming on the Palazzo Parigi set. Pictured: Meryl Streep (as Miranda Priestly), Anne Hathaway (as Andrea Sachs) (Credit Image: © Alessandro Bremec/IPA via ZUMA Press)
Pár hete még a milánói divathéten kapták lencsevégre Az ördög pradát visel 2 szereplőit, a projekthez pedig most Lady Gaga is csatlakozik (Fotó: Alessandro Bremec / IPA via ZUMA Press)

Fél Hollywood Pradát visel majd jövőre

Nagy nevekből már a 2006-os első felvonásban sem volt hiány, Az ördög Pradát visel 2. alaposan emelte a tétet. Az előbb említett hármas mellett Emily Blunt is tiszteletét teszi az eredeti szereplők közül a folytatásban, ám a java még csak itt kezdődik. A projekthez ugyanis olyan nevek csatlakoztak eddig mint az Oscar-díjas színész-rendező, Kenneth Branagh, a jövőre eddig nem látott verzióban moziműsorra kerülő Kill Bill sztárja, Lucy Liu, Jennifer Aniston exkedvese, Justin Theroux, de még a színészvilág hamisítatlan botrányhősnője, Sydney Sweeney, a Szexoktatás és a Bridgerton üdvöskéje, Simone Ashley, valamint az új frizurát villantó Timothée Chalamet öccse, Pauline Chalamet is sorba áll, hogy divatleckéket vegyenek Meryl Streep Mirandájától. Ehhez a díszes társasághoz csatlakozik majd az a Lady Gaga, akinek könnyen lehet, hogy ez lesz az utolsó dobása, hogy végre beindítsa hollywoodi karrierjét.

Pictures must credit: Warner Bros. Here’s a first look at Lady Gaga in the Joker sequel film which sees her morphing into Batman villain Harley Quinn. The movie, Joker: Folie à Deux sees Joaquin Phoenix reprise his 2019 Oscar-winning role in the foundation story of the another Caped Crusader opponent. It begins with the Joker, real name Arthur Fleck, in a mental hospital, standing in a cell and seemingly spacing out early in the morning.  Arthur is seen being led down a corridor, surrounded by officers, when he and Lady Gaga meet each other's eyes through the opening of a door, which is just slightly ajar. Av voiceover says: “We use music to make us whole. To balance the fractures within ourselves.” Another scene sees Gaga’s character telling Arthur: ““I’m nobody. I haven’t done anything with my life like you have. The trailer then devolves to show Phoenix and Gaga holding hands, being chased in the streets, dancing at a party, and the duo performing onstage, as well as Gaga doing the Joker’s signature makeup. The end of the trailer sees Gaga visiting Phoenix at Arkham Asylum as she draws a happy face on the glass separating them with her red lipstick. She tells him: “I want to see the real you.” The film is due out in October. Picture supplied by JLPPA
A Lady Gaga-filmek sora folytatódik, pedig a tavalyi Joker 2. hatalmas kudarc volt (Fotó: JLPPA / Bestimage / 00657096)

Lady Gaga ismét elhasal a vásznon?

Noha a színpad az ő igazi otthona, a 14-szeres Grammy-díjas énekesnő már több alkalommal is rákacsintott Hollywoodra. Egy-két cameo után az első főszerepét Bradley Cooper romantikus drámájában, a Csillag születikben játszhatta el, amely után úgy tűnt, Gaga könnyen megvetheti a lábát a filmiparban, ám ez mégsem történt meg. Ugyan néha még beköszönt egy-egy forgatásra, viszont azokban nem volt sok köszönet.

2021-ben A Gucci-ház még csak-csak lecsúszott a nézők torkán, de a Joker: Kétszemélyes téboly a 2024-es év legrosszabb alkotása volt, ami után mindenki úgy vélte, az énekesnő kedve örökre elment a színészi karriertől. Most azonban mégis úgy tűnik, a Wednesday 2. évadában is epizódszerepet vállaló Lady Gaga ad még egy esélyt Hollywoodnak.

 

