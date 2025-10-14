Szenzáció! Világsztárral erősít Meryl Streepék divatmozija: 2026 legjobban várt filmje lesz Az ördög Pradát visel 2?

Egy biztos: Egy percig sem fognak unatkozni a mozinézők 2026-ban. Jövőre ugyanis olyan alkotásokat tár elénk Hollywood mint a hazánkban forgatott Dűne: Messiás, az 5. felvonásához érkező Toy Story, a Tom Holland balesete miatt hetekig jegelt Pókember 4., de Christopher Nolan is ebben az évben küldi mozikba legújabb hőseposzát, a Odüsszeiát, illetve a Marvel is ekkorra próbál visszakerülni a csúcsra a sztárparádét ígérő Bosszúállók: Ítéletnappal. Ám ez mind semmi, hiszen az igazi sztárdömpinget nem Dűne 3. vagy a legfrissebb képregénymozi hozza el, hanem a divatvilágba két évtized után visszakalauzoló Az ördög Pradát visel 2. A Meryl Streep, Stanley Tucci és Anne Hathaway milánói divathetet is meghódító triójával támadó folytatás már eddig is hemzsegett a nagyobbnál nagyobb nevektől, de ha ez még nem lett volna elég, most egy újabb csillaggal bővült a projekt, miután Lady Gaga is igent mondott az alkotók felkérésére.

Pár hete még a milánói divathéten kapták lencsevégre Az ördög pradát visel 2 szereplőit, a projekthez pedig most Lady Gaga is csatlakozik (Fotó: Alessandro Bremec / IPA via ZUMA Press)

Fél Hollywood Pradát visel majd jövőre

Nagy nevekből már a 2006-os első felvonásban sem volt hiány, Az ördög Pradát visel 2. alaposan emelte a tétet. Az előbb említett hármas mellett Emily Blunt is tiszteletét teszi az eredeti szereplők közül a folytatásban, ám a java még csak itt kezdődik. A projekthez ugyanis olyan nevek csatlakoztak eddig mint az Oscar-díjas színész-rendező, Kenneth Branagh, a jövőre eddig nem látott verzióban moziműsorra kerülő Kill Bill sztárja, Lucy Liu, Jennifer Aniston exkedvese, Justin Theroux, de még a színészvilág hamisítatlan botrányhősnője, Sydney Sweeney, a Szexoktatás és a Bridgerton üdvöskéje, Simone Ashley, valamint az új frizurát villantó Timothée Chalamet öccse, Pauline Chalamet is sorba áll, hogy divatleckéket vegyenek Meryl Streep Mirandájától. Ehhez a díszes társasághoz csatlakozik majd az a Lady Gaga, akinek könnyen lehet, hogy ez lesz az utolsó dobása, hogy végre beindítsa hollywoodi karrierjét.

A Lady Gaga-filmek sora folytatódik, pedig a tavalyi Joker 2. hatalmas kudarc volt (Fotó: JLPPA / Bestimage / 00657096)

Lady Gaga ismét elhasal a vásznon?

Noha a színpad az ő igazi otthona, a 14-szeres Grammy-díjas énekesnő már több alkalommal is rákacsintott Hollywoodra. Egy-két cameo után az első főszerepét Bradley Cooper romantikus drámájában, a Csillag születikben játszhatta el, amely után úgy tűnt, Gaga könnyen megvetheti a lábát a filmiparban, ám ez mégsem történt meg. Ugyan néha még beköszönt egy-egy forgatásra, viszont azokban nem volt sok köszönet.