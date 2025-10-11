Megmentette az életét: 30 éve hálás Leonardo DiCaprio segítségéért Ethan Hawke

Ritkán hallani olyan nyilatkozatot, ami a közelmúltban adott a British GQ-nak Ethan Hawke. A Mielőtt-filmek sztárja ugyanis közel 30 évvel ezelőtt, sokak szerint élete lehetőségét bukta el Leonardo DiCaprio kollégájának köszönhetően. A két sztár - az Oscar-díjas Matthew McConaughey mellett - a legfőbb esélyesek voltak a Titanic című film főszerepére. James Cameron epikus katasztrófafilmje a történelem egyik legnagyobb sikere lett, és meglepő módon Hawke kifejezetten örül neki, hogy kimaradt a buliból.

A Leonardo DiCaprio filmek sora a Titanic-kal ugrott nagyot, de Ethan Hawke ezt nem bánta (Fotó: Photo Image Press)

Leonardo DiCaprio 2025-ben is topon van, de az Ethan Hawke filmek sora idén folytatódhat

Az 54 éves színész elmondása szerint meglepődött, amikor kiderült, hogy az utolsó pár színész között van, akik Jack Dawsont játszhatják el Kate Winslet oldalán a látványos katasztrófafilmben. A színész érezte, hogy ez nagy kiugrási lehetőség lenne számára, miközben akkor is ott motoszkált a fejében egy gondolat, amit évekkel később tudott csak megfogalmazni, miután kiderült, DiCaprio lesz a Titanic főszereplője.

Nincs bennem semmi megbánás. Úgy gondolom, nem tudtam volna olyan jól kezelni a sikert, ahogy Leo tette. Ő egy kib*szott Beatle

- utalt a nyilatkozatában a The Beatles nevű zenekarra Hawke.

Ethan Hawke lehetett volna Kate Winslet partnere a Titanicban (Fotó: Paramount Pictures / Zuma)

A négyszeres Oscar-jelölt színész szerint a Leo ezzel a karrierjét és az életét is megmentette, sőt egy olyan irányba terelte ezzel a munkásságát, amiben azóta is tökéletesen kényelmesen érzi magát.

Soha nem gondoltam magamról, hogy filmcsillag lennék! Allergiás vagyok erre. Védjegyet csinálni a nevemből, és ez ebből súlyos dollármilliókat keresni... Ez nem volt az álmom része

- fűzte hozzá Hawke.

A többi már történelem, a Titanic több, mint 2 milliárd dollárt keresett világszerte és 11 Oscar-díjat vitt haza, Leo pedig korunk legnagyobb szupersztárja lett. Hawke ezzel szemben számos izgalmas művészfilmen (Mielőtt-trilógia, Sráckor) néhány nagyszabású hollywoodi produkcióban (Kiképzés, Az északi, Távol a világtól) és mostanában a horrorzsánerben talált önmagára. A 2021-es Fekete telefon sikere után idén októberben 16-án érkezik a sorozat második része, ami az előzetes alapján legalább annyira rémisztő, mint az első film volt.