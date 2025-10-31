Részegen dolgozott Leonardo DiCaprio: mutatjuk mi lett a végeredmény!

Nem zavart sok vizet a maga korában, azóta azonban kultfilm lett a Teljes napfogyatkozás. A két költő, Paul Verlaine és Arthur Rimbaud ön- és közveszélyes életét és történetét bemutató filmben Leonardo DiCaprio élete első fajsúlyos szerepében remekelhetett a Harry Potter-filmekből ismert David Thewlis oldalán. Az 1995-ben, pont 30 éve bemutatott film készítése már önmagában botrányos volt, a fogadtatása annál inkább.

Leonardo DiCaprio 20 évesen játszotta el élete első fajsúlyos szerepét (Fotó: KPA)

Leonardo DiCaprio ouzózása: érdekessége a Teljes napfogyatkozás című filmről

A film egy 1967-es színdarab alapján készült, amit a Veszedelmes viszonyok forgatókönyírója, Christopher Hampton szerzett.

A rendezést a lengyel Agineszka Holland vállalta magára. Sokak kritizálták a rendezőnőt, ugyanis szerinte túlságosan nagy hangsúlyt fektetett a szexualitásra és a sokkolásra, és kevesebbet Paul Verlaine és Arthur Rimbaud költészetére.

A filmet két hónap alatt forgatták le.

Tényleg lerészegedett Leo és David Thewlis a forgatáson (Fotó: KPA)

A 1800-as években játszódó történetben megjelenik a francia bohémok legendás itala, az abszint is. A rendezőnő színezett ouzót adott a főszereplőknek, akik a felvétel alatt rendesen becsíptek. Annyira jól sikerült a művelet, hogy más jelenetekben is ezt használták és poénból method drinkingnek nevezték el a módszert a method acting, vagyis a szereppel való teljes azonosulás színészi módszere után. David Thewlis bevallotta, alig emlékszik ezekre a forgatási napokra.

Súlyos bakit fedeztek fel a Café André -ban játszódó jelentben: az épület ablakán helvetica betűtípust használtak, ám ezt csak 1954-ben, 80-90 évvel a történet után fejlesztették ki.

Verlaine fejének részleges leborotválását David Thewlis tényleg bevállalta, nem hagyta, hogy a maszkmesterek oldják meg a kérdést.

DiCaprio apja biztatására vállalta el a szerepet Fotó: 90061/KPA / KPA