Részegen dolgozott Leonardo DiCaprio: mutatjuk mi lett a végeredmény!

30 évvel ezelőtt mutatták be a Teljes napfogyatkozás című filmet. Az Paul Verlaine és Arthur Rimbaud ámokfutásba hajló történetét bemutató film szűk körben aratott sikert, de megmutatta, milyen nagyformátumú színész Leonardo DiCaprio, aki a forgatás idején mindössze 20 éves volt.
Nem zavart sok vizet a maga korában, azóta azonban kultfilm lett a Teljes napfogyatkozás. A két költő, Paul Verlaine és Arthur Rimbaud ön- és közveszélyes életét és történetét bemutató filmben Leonardo DiCaprio élete első fajsúlyos szerepében remekelhetett a Harry Potter-filmekből ismert David Thewlis oldalán. Az 1995-ben, pont 30 éve bemutatott film készítése már önmagában botrányos volt, a fogadtatása annál inkább.
Leonardo DiCaprio ouzózása: érdekessége a Teljes napfogyatkozás című filmről
- A film egy 1967-es színdarab alapján készült, amit a Veszedelmes viszonyok forgatókönyírója, Christopher Hampton szerzett.
- A rendezést a lengyel Agineszka Holland vállalta magára. Sokak kritizálták a rendezőnőt, ugyanis szerinte túlságosan nagy hangsúlyt fektetett a szexualitásra és a sokkolásra, és kevesebbet Paul Verlaine és Arthur Rimbaud költészetére.
- A filmet két hónap alatt forgatták le.
- A 1800-as években játszódó történetben megjelenik a francia bohémok legendás itala, az abszint is. A rendezőnő színezett ouzót adott a főszereplőknek, akik a felvétel alatt rendesen becsíptek. Annyira jól sikerült a művelet, hogy más jelenetekben is ezt használták és poénból method drinkingnek nevezték el a módszert a method acting, vagyis a szereppel való teljes azonosulás színészi módszere után. David Thewlis bevallotta, alig emlékszik ezekre a forgatási napokra.
- Súlyos bakit fedeztek fel a Café André-ban játszódó jelentben: az épület ablakán helvetica betűtípust használtak, ám ezt csak 1954-ben, 80-90 évvel a történet után fejlesztették ki.
- Verlaine fejének részleges leborotválását David Thewlis tényleg bevállalta, nem hagyta, hogy a maszkmesterek oldják meg a kérdést.
- Thewlis előtt John Malkovich volt a jelölt Verlaine szerepére.
- A bemutató idején sokan kritizálták a túlságosan nyílt szexuális ábrázolást, sokak szerint ez lehet a bukás oka.
- A 20 éves Leonardo DiCapriot az édesapja beszélte rá a szerepre. Azt mondta: „Nézd meg Rimbaud-t, ő olyan volt a maga idejében, mint James Dean.” Utólag Leo bevallotta, hogy nagyon hálás az apjának, mert élete egyik legfontosabb szerepének tartja a költő eljátszását.
- A film 6,7 millió euróból készült, ám a bevétele alig 340.000 dollár volt. A VHS-koraszakban azonban kultikus státuszba emelkedett.
