Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Leonardo DiCaprio

Félt a villantástól: kihagyta a pornót és a Star Wars-t is Leonardo DiCaprio

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az 50 éves színész a karrierje elején kevésbé volt bevállalós a szerepeit illetően. Leonardo DiCaprio számos kultikus filmszereptől esett el, amikre végül mások csaptak le.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Leonardo DiCapriomatrixPókemberTitanic

Korunk legnagyobb sztárja, mégis számos kasszasikerre és kultfilmre mondott nemet. Ahogy a következő listából is jól látható, Leonardo DiCaprio két dologgal biztos nincs kibékülve: a filmes meztelenkedéssel és a digitális technikával.

Leonardo DiCaprio, attends the world premiere of Warner Bros. Pictures' "One Battle After Another" at TCL Chinese Theatre on September 08, 2025 in Hollywood, California. Photo CraSH/imageSPACE / MediaPunch
Leonardo DiCaprio számára sokáig tabu volt a meztelenkedés (Fotó: imageSPACE / MediaPunch / imageSPACE / MediaPunch)

Leonardo DiCaprio nem villant: 5 film, amit visszadobott a színész

Boogie Nights

BOOGIE NIGHTS 33. Woche SENDETERMIN: SA110801 PRO7 2215 1977 st§t der Pornofilmer Jack Horner (BURT REYNOLDS) in einem Nachtclub auf den 17 jhrigen Eddie Adams (MARK WAHLBERG). Ein gut gefllter Schritt und eine schier unerschpfliche Potenz ebnen ihm den Weg zum Pornostar. Unter dem Pseudonym Dirk Diggler wird der zum Megastar der Branche... 41890-0-59122 , 11kpaNight1
Mark Wahlberg pornózott végül DiCaprio helyett (Fotó: HIP)

DiCaprio már huszonévesen is szeretett volna Paul Thomas Andersonnal forgatni, és az 1997-es Boogie Nightsban lett is volna erre lehetősége. A hetvenes évek pornóiparjában játszódó filmben a "hatalmas adottságokkal" megáldott Dirk Digglert játszotta volna, de végül visszalépett. Két pletyka terjeng a döntéséről: az egyik szerint már leszerződött Leonardo DiCaprio a Titanichoz, a másik meg a rengeteg meztelenkedés a filmben, amit nem szívesen vállalt volna, nem beszélve a film végi villantásról, amiről a mai napig nem derült ki, hogy Mark Wahlberg-é vagy protézis volt. 

1 2 3
... 5
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!