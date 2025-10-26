Félt a villantástól: kihagyta a pornót és a Star Wars-t is Leonardo DiCaprio

Korunk legnagyobb sztárja, mégis számos kasszasikerre és kultfilmre mondott nemet. Ahogy a következő listából is jól látható, Leonardo DiCaprio két dologgal biztos nincs kibékülve: a filmes meztelenkedéssel és a digitális technikával.

Leonardo DiCaprio számára sokáig tabu volt a meztelenkedés (Fotó: imageSPACE / MediaPunch / imageSPACE / MediaPunch)

Leonardo DiCaprio nem villant: 5 film, amit visszadobott a színész

Boogie Nights

Mark Wahlberg pornózott végül DiCaprio helyett (Fotó: HIP)

DiCaprio már huszonévesen is szeretett volna Paul Thomas Andersonnal forgatni, és az 1997-es Boogie Nightsban lett is volna erre lehetősége. A hetvenes évek pornóiparjában játszódó filmben a "hatalmas adottságokkal" megáldott Dirk Digglert játszotta volna, de végül visszalépett. Két pletyka terjeng a döntéséről: az egyik szerint már leszerződött Leonardo DiCaprio a Titanichoz, a másik meg a rengeteg meztelenkedés a filmben, amit nem szívesen vállalt volna, nem beszélve a film végi villantásról, amiről a mai napig nem derült ki, hogy Mark Wahlberg-é vagy protézis volt.