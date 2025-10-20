143 éve született Drakula gróf – Lugosi Béla emlékére

Az örök Drakula gróf ma 143 éve látta meg a napvilágot a mai Románia területén található Lugoson. Lugosi Béla, a magyar származású filmcsillag, aki Drakulaként írta be magát örökre a filmtörténetbe, 1882 október 20-án született. Legfontosabb alakításaival emlékezünk a nem mindennapi életúttal rendelkező színészre.

Lugosi Béla neve örökre egybeforrt Drakula gróffal (Fotó: g90 / g90)

Lugosi Béla útja a világhírhez

Lugosi Béla színpadi színészként kezdte karrierjét. A temesvári színházban lépett először színpadra, de a Szegedi Nemzeti Színház társulatának is tagja volt, és a Nemzeti Színház világot jelentő deszkáin is játszott. Filmes szárnybontogatásait még hazai földön kezdte a Star-filmeknél, az 1910-es évek végén több moziban is szerepelt, sajnos ezek közül több kópia is elveszett vagy megsemmisült. Azt talán kevesen tudják róla, hogy szolgált a seregben az első világháború alatt is. Amerikai karrierje tulajdonképpen közvetetten a háborúnak és a politikának “köszönhető”. A Tanácsköztársaság évei alatt aktív politikai állásfoglalása és nyíltan vállalt antifasiszta nézetei miatt kényszerült emigrációba. Akkor már házas volt, első felesége Szmik Ilona azonban nem követte Amerikába, ezért 3 év házasság után el is váltak. Lugosi Béla fia, Lugosi Béla George már kint született 1938-ban, Lilian Arch-tól. A véres gróf szívügyei igen zűrösek voltak, összesen 4 olyan nőről tudunk, akivel viharos kapcsolatot ápolt.

Drakula gróf szerelmi élete nem volt egyszerű (Fotó: ZUMA Movie Stills Library / Zuma)

Lugosi Béla hatása és öröksége

A Broadway-n játszotta először Drakula gróf szerepét, ezt látva kérte fel őt a Universal Stúdió a Dracula című 1931-es mozi főszerepére. Ezzel a szereppel robbant be a szakmába és a köztudatba, ám ahogy az utána következő filmes generációk sokaságát, úgy őt is elérte a hollywood-i átok, és a Dracula után bentragadt a horrorfilmes skatulyában. A későbbiekben az első zombis horrorként számontartott A fehér zombiban játszott, illetve a Frankenstein szellemében. Ezek még viszonylag sikeres produkciók voltak, ám a színész megunta a horrorfilmes kiskirályságot és megpróbálkozott a vígjátékokkal. Sajnos az ő esetében bebizonyosodott, hogy időnként jobb, ha a saját kaptafájánál marad az ember, mert A garnizon hőse és a Broadminded egyaránt csúfosan elbuktak. Következő fatális tévedése az volt, amikor összeállt az azóta minden idők legrosszabb rendezőjének kikiáltott Ed Wood-dal. Wood-dal a Glen or Glenda, a Bride of the Monster és a 9-es terv a világűrből című mozikat alkották meg együtt, melyek ugyan borzalmasan sikerültek, de valószínűleg Lugosi ikonná nőtt személye, és Ed Wood legendás kitaszítottsága miatt mégis kultikussá váltak. A duóról a Wednesday sorozatot jegyző különc rendező, Tim Burton készített filmet 1994-ben. Ed Wood szerepében Tim Burton kedvenc színésze, Johnny Depp látható, a magyar vámpírt pedig Martin Landau alakította. Lugosi Béla a Dracula filmmel minden vámpíros mozi alapkövévé vált, azóta akarva-akaratlanul is hozzá mérjük az összes vérszívó szörnyeteget a filmvásznon, kivéve az Alkonyat-filmekhez hasonló tinimozis változatokat. Lugosi Béla személye nem csak a filmipart ihlette meg. A Bauhaus gothic rock együttes a Bela Lugosi's Dead című dalban is megénekelte a magyar filmcsillagot.