Elment az eszük? Kukázták Christian Bale-t! Margot Robbie lehet az új Amerikai pszichó

A közeljövőben több remake, reboot és újragondolt adaptáció is mozikba vagy tévéképernyőkre fog kerülni, elég csak például az HBO Harry Potter-sorozatára vagy Sylvester Stallone Cliffhangerére gondolni, de ezek közé tartozik a több mint 25 év után visszatérő Amerikai pszichó. Bret Easton Ellis 1991-es regényének karakterét korábban Christian Bale formálta meg, játéka pedig igazi kultfilm-státuszba repítette a 2000-es mozit. A léc tehát magasan van a rendező, Luca Guadagnino és csapata számára, akik a legfrissebb hírek szerint csavarni szeretnének egyet az alapszituáción, és Patrick Batemanből nőt faragnának. A főszerepre pedig nem is akárkit, hanem egyenesen Margot Robbie-t nézték ki.
Margot Robbie nem először őrülne meg
Mindamellett, hogy Margot Robbie-tól nem áll messze az őrült, bekattant karakter, elég csak a több filmben eljátszott, halloweeni jelmezek tömkelegét inspiráló Harley Quinn-re gondolni, az életkora miatt szekált ausztrál színésznő már Patrick Bateman karakterét is magára ölthette egyszer. Egy 2016-os, Australian Psycho címre keresztelt rövidfilmben ugyanis a szőke szépség főszereplésével alkották újra az Amerikai pszichó legendás zuhanyzós nyitójelenetét, annak emblematikus monológjával együtt. Így Robbie számára olyan lenne újból szerepbe lépni, mint felvenni egy régi ruhadarabot.
Ám a Deadline értesülései szerint Luca Guadagninónak nem áll szándékában nemcserés támadásban részesíteni a főszereplőt, és a talján rendező inkább maradna az eredeti jelöltek, azaz Austin Butler vagy a hamarosan Frankenstein szörnyeként a Netflixen rémisztgető Jacob Elordi kettős valamelyikénél, de a Szörnyeteg-széria egyik sztárja is bejelentkezett már korábban a címszerepre.
Egyszer már balul sült el a női pszichó
Nem ez lenne egyébként az első alkalom, hogy az Amerikai pszichó világában egy nő lenne a központi szereplő. Noha a film rajongóit mai napig megosztja, hogy mennyi létjogosultsága van az eredeti mozi után két évvel, azaz 2002-ben bemutatott Amerikai pszichó 2-nek ahhoz, hogy a franchise részesének nevezzük.
A Morgan J. Freeman (akinek semmi köze a színészlegendához) által dirigált horror Christian Bale sztoriját folytatta, és Patrick Bateman egyik megmenekült áldozatjelöltjét helyezte a cselekmény középpontjába, aki teljesen megőrül, és átveszi Bateman szerepét. Azonban sem a főszerepet alakító Mila Kunis, sem az egész film nem tudott méltó lenni elődjéhez, és sugárzik az egész alkotásról, hogy csak promóciós célból aggatták rá az Amerikai Pszichó 2 címet, de még így is hatalmasat bukott a produkció.