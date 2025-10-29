Elment az eszük? Kukázták Christian Bale-t! Margot Robbie lehet az új Amerikai pszichó

A közeljövőben több remake, reboot és újragondolt adaptáció is mozikba vagy tévéképernyőkre fog kerülni, elég csak például az HBO Harry Potter-sorozatára vagy Sylvester Stallone Cliffhangerére gondolni, de ezek közé tartozik a több mint 25 év után visszatérő Amerikai pszichó. Bret Easton Ellis 1991-es regényének karakterét korábban Christian Bale formálta meg, játéka pedig igazi kultfilm-státuszba repítette a 2000-es mozit. A léc tehát magasan van a rendező, Luca Guadagnino és csapata számára, akik a legfrissebb hírek szerint csavarni szeretnének egyet az alapszituáción, és Patrick Batemanből nőt faragnának. A főszerepre pedig nem is akárkit, hanem egyenesen Margot Robbie-t nézték ki.

A Margot Robbie-filmek hamarosan a Christian Bale-féle Amerikai pszichó újragondolt adaptációjával bővülhetnek (Fotó: Muse Productions / Entertainment Pictures)

Margot Robbie nem először őrülne meg

Mindamellett, hogy Margot Robbie-tól nem áll messze az őrült, bekattant karakter, elég csak a több filmben eljátszott, halloweeni jelmezek tömkelegét inspiráló Harley Quinn-re gondolni, az életkora miatt szekált ausztrál színésznő már Patrick Bateman karakterét is magára ölthette egyszer. Egy 2016-os, Australian Psycho címre keresztelt rövidfilmben ugyanis a szőke szépség főszereplésével alkották újra az Amerikai pszichó legendás zuhanyzós nyitójelenetét, annak emblematikus monológjával együtt. Így Robbie számára olyan lenne újból szerepbe lépni, mint felvenni egy régi ruhadarabot.

Margot Robbie gyerekére pszichopata gyilkosként hozhatja rá a frászt, ha igazak a pletykák (Fotó: YouTube)

Ám a Deadline értesülései szerint Luca Guadagninónak nem áll szándékában nemcserés támadásban részesíteni a főszereplőt, és a talján rendező inkább maradna az eredeti jelöltek, azaz Austin Butler vagy a hamarosan Frankenstein szörnyeként a Netflixen rémisztgető Jacob Elordi kettős valamelyikénél, de a Szörnyeteg-széria egyik sztárja is bejelentkezett már korábban a címszerepre.

Egyszer már balul sült el a női pszichó

Nem ez lenne egyébként az első alkalom, hogy az Amerikai pszichó világában egy nő lenne a központi szereplő. Noha a film rajongóit mai napig megosztja, hogy mennyi létjogosultsága van az eredeti mozi után két évvel, azaz 2002-ben bemutatott Amerikai pszichó 2-nek ahhoz, hogy a franchise részesének nevezzük.