Sofia Coppola laza filmje sem tudta megszerettetni Marie Antoinette-et, a franciák gyűlölt királynéját

1793. október 16-án került guillotine alá Marie Antoinette királyné, XVI. Lajos király felesége, akitől az elhíresült mondat származik: “Ha nincs kenyér, hát egyenek kalácsot.” Valójában a királyné sosem mondta ki ezt a mondatot, csupán a korszakban elterjedt, arisztokrácia ellen irányuló propaganda egyik fontos jelmondata volt. A franciák gyűlölt királynéjáról legendák keringenek, a történelem egyik legismertebb alakja volt, így nem csoda, hogy a filmkészítőket is megihlette. 2006-ben Francis Ford Coppola lánya, Sofia Coppola rendezett filmet Marie Antoinette címmel, a Pókember-filmek sztárjával, a kimondhatatlan nevű Kirsten Dunst-tal a címszerepben.
Marie Antoinette: a film, amit nemcsak látunk, hanem érzünk is
Marie Antoinette fényűző életmódjával érdemelte ki a francia nép utálatát, ugyanis amíg a királyné alaposan megcsapolta az államkasszát, a népet súlyos éhínség sújtotta. A film is hű maradt ehhez, Sofia Coppola rendező a híres spanyol tervezőt, Manolo Blahnik-ot kérte fel, hogy készítsen cipőket a forgatásra. Manolo Blahnik munkássága azoknak is ismerős lehet, akik nem mozognak otthonosan a divatiparban, ugyanis a Szex és New York című széria főhőse, Carrie Bradshaw rendszeresen az anyagi csőd szélén lebeg, mert nem tud ellenállni a tervező méregdrága cipőinek. Manapság nagyjából 400.000 forintért vesztegetnek egy pár Manolót, így el tudjuk képzelni, milyen gigantikus költségvetése lehetett a Marie Antoinette jelmeztárának, nem is beszélve a rengeteg grandiózus kosztümről és parókáról.
A jelmezeken túl Sofia Coppola személyesen választotta ki a Ladurée cukrászdát, hogy azokat az ínycsiklandó és festői szépségű süteményeket szolgáltassák a forgatáshoz, amiket a film jeleneteiben láthatunk. A cukrászda az 1800-as évek óta létezik, és manapság is látogatható, a védjegyükké vált francia édesség, a macaron a fő profiljuk, amihez igen borsos áron lehet hozzájutni. A ruhák, cipők és édességek kavalkádja már szinte émelyítő érzést kelt ebben a filmben. A rendező szándékosan alkalmazott ilyen mértékű túlzásokat, ezzel is érzékeltetve azt a fényűzést, ami miatt a francia nép guillotine alá küldte a királynét. A francia kormány külön engedélyével a stáb forgathatott a Versailles-i kastélyban, sőt, az egyik báli jelenthez még az akkor éppen felújítás alatt álló híres tükörtermet is rendelkezésükre bocsátották.
Marie Antoinette életéről Stefan Zweig készített részletes életrajzi kötetet, de Sofia Coppola nem ezt vette alapul a forgatókönyvhöz, mert túlságosan száraznak találta Zweig megközelítését. Helyette Antonia Fraser könyvét választotta, mert az sokkal emberibb, sebezhetőbb oldaláról mutatja be a királyné életét.
XV. Lajos király szerepére eredetileg Alain Delon-t szemelte ki a rendezőnő. A francia sármőr állítólag vacsorázni vitte Coppolát, ahol egy hatalmas csokor rózsa kíséretében utasította vissza a megtisztelő ajánlatot, mondván, nem gondolja, hogy a rajongói szívesen látnák őt egy ilyen szerepben. A rossz nyelvek szerint a visszautasítás valódi oka, hogy Delon nem bízott Coppola rendezői képességeiben, pedig a rendezőnő már bizonyította tehetségét az 1999-es Öngyilkos szüzek, és a Scarlett Johansson főszereplésével készült Elveszett jelentés című filmjeivel. A szerep így Rip Torn-hoz került. Sajnos nem ez volt az egyetlen visszautasítás, amivel a rendezőnek szembesülnie kellett. Jeanne du Barry szerepére Angelina Jolie-t kérte fel, de a színésznő visszautasította a lehetőséget Az ügynökség forgatása miatt. Ezután még Catherine Zeta-Jones is szóba került, de végül Asia Argento kapta meg. Szerencsére nem csak kudarcok kapcsolódtak a casting-hoz, ugyanis A szürke ötven árnyalatával közönségkedvenccé vált Jamie Dornan-nek ez volt az első nagyjátékfilmes szerepe.
A film megjelenésekor kapott hideget-meleget. A legtöbb kritika a történelmi pontatlanság miatt érte a rendezőt, sokak szerint a túlzó látványvilág a hitelesség rovására ment, a társadalmi és politikai kontextus bemutatása meglehetősen silány volt, a karakterek pedig minden mélységet nélkülöztek. Ezekben mind van igazság, bár a történelmi hitelességen esett csorba aligha felróható, hiszen egyértelmű, hogy Sofia Coppola nem egy valósághű kosztümös életrajzi filmet akart készíteni.