Sofia Coppola laza filmje sem tudta megszerettetni Marie Antoinette-et, a franciák gyűlölt királynéját

1793. október 16-án került guillotine alá Marie Antoinette királyné, XVI. Lajos király felesége, akitől az elhíresült mondat származik: “Ha nincs kenyér, hát egyenek kalácsot.” Valójában a királyné sosem mondta ki ezt a mondatot, csupán a korszakban elterjedt, arisztokrácia ellen irányuló propaganda egyik fontos jelmondata volt. A franciák gyűlölt királynéjáról legendák keringenek, a történelem egyik legismertebb alakja volt, így nem csoda, hogy a filmkészítőket is megihlette. 2006-ben Francis Ford Coppola lánya, Sofia Coppola rendezett filmet Marie Antoinette címmel, a Pókember-filmek sztárjával, a kimondhatatlan nevű Kirsten Dunst-tal a címszerepben.

Marie Antoinette a történelem egyik leismertebb és egyben leggyűlöltebb alakja (Fotó: Leigh Johnson / Columbia Pictures)

Marie Antoinette: a film, amit nemcsak látunk, hanem érzünk is

Marie Antoinette fényűző életmódjával érdemelte ki a francia nép utálatát, ugyanis amíg a királyné alaposan megcsapolta az államkasszát, a népet súlyos éhínség sújtotta. A film is hű maradt ehhez, Sofia Coppola rendező a híres spanyol tervezőt, Manolo Blahnik-ot kérte fel, hogy készítsen cipőket a forgatásra. Manolo Blahnik munkássága azoknak is ismerős lehet, akik nem mozognak otthonosan a divatiparban, ugyanis a Szex és New York című széria főhőse, Carrie Bradshaw rendszeresen az anyagi csőd szélén lebeg, mert nem tud ellenállni a tervező méregdrága cipőinek. Manapság nagyjából 400.000 forintért vesztegetnek egy pár Manolót, így el tudjuk képzelni, milyen gigantikus költségvetése lehetett a Marie Antoinette jelmeztárának, nem is beszélve a rengeteg grandiózus kosztümről és parókáról.

Sofia Coppola több száz pár cipőt rendelt Manolo Blahnik tervezőtől a forgatásra (Fotó: Leigh Johnson / Columbia Pictures)

A jelmezeken túl Sofia Coppola személyesen választotta ki a Ladurée cukrászdát, hogy azokat az ínycsiklandó és festői szépségű süteményeket szolgáltassák a forgatáshoz, amiket a film jeleneteiben láthatunk. A cukrászda az 1800-as évek óta létezik, és manapság is látogatható, a védjegyükké vált francia édesség, a macaron a fő profiljuk, amihez igen borsos áron lehet hozzájutni. A ruhák, cipők és édességek kavalkádja már szinte émelyítő érzést kelt ebben a filmben. A rendező szándékosan alkalmazott ilyen mértékű túlzásokat, ezzel is érzékeltetve azt a fényűzést, ami miatt a francia nép guillotine alá küldte a királynét. A francia kormány külön engedélyével a stáb forgathatott a Versailles-i kastélyban, sőt, az egyik báli jelenthez még az akkor éppen felújítás alatt álló híres tükörtermet is rendelkezésükre bocsátották.