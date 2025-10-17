Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli:

Putyin és Trump a béke fővárosában, Budapesten találkoznak!

Kvíz!

Mennyire ismeri az állatvilágot? Ebből a játékos, mégis nehéz kvízből kiderül

Marie Antoinette

Sofia Coppola laza filmje sem tudta megszerettetni Marie Antoinette-et, a franciák gyűlölt királynéját

1 órája
Olvasási idő: 9 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A franciák gyűlölt királynéjáról A keresztapa rendezőjének lánya csinált filmet. Sofia Coppola hatalmas költségvetésű Marie Antoinette filmje hatalmasat bukott.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Marie AntoinetteSofia CoppolaKirsten Dunst

1793. október 16-án került guillotine alá Marie Antoinette királyné, XVI. Lajos király felesége, akitől az elhíresült mondat származik: “Ha nincs kenyér, hát egyenek kalácsot.” Valójában a királyné sosem mondta ki ezt a mondatot, csupán a korszakban elterjedt, arisztokrácia ellen irányuló propaganda egyik fontos jelmondata volt. A franciák gyűlölt királynéjáról legendák keringenek, a történelem egyik legismertebb alakja volt, így nem csoda, hogy a filmkészítőket is megihlette. 2006-ben Francis Ford Coppola lánya, Sofia Coppola rendezett filmet Marie Antoinette címmel, a Pókember-filmek sztárjával, a kimondhatatlan nevű Kirsten Dunst-tal a címszerepben.  

Kirsten Dunst Marie Antoinette szerepében
Marie Antoinette a történelem egyik leismertebb és egyben leggyűlöltebb alakja (Fotó: Leigh Johnson / Columbia Pictures)

Marie Antoinette: a film, amit nemcsak látunk, hanem érzünk is 

Marie Antoinette fényűző életmódjával érdemelte ki a francia nép utálatát, ugyanis amíg a királyné alaposan megcsapolta az államkasszát, a népet súlyos éhínség sújtotta. A film is hű maradt ehhez, Sofia Coppola rendező a híres spanyol tervezőt, Manolo Blahnik-ot kérte fel, hogy készítsen cipőket a forgatásra. Manolo Blahnik munkássága azoknak is ismerős lehet, akik nem mozognak otthonosan a divatiparban, ugyanis a Szex és New York című széria főhőse, Carrie Bradshaw rendszeresen az anyagi csőd szélén lebeg, mert nem tud ellenállni a tervező méregdrága cipőinek. Manapság nagyjából 400.000 forintért vesztegetnek egy pár Manolót, így el tudjuk képzelni, milyen gigantikus költségvetése lehetett a Marie Antoinette jelmeztárának, nem is beszélve a rengeteg grandiózus kosztümről és parókáról. 

Sofia Coppola több száz pár cipőt rendelt Manolo Blahnik tervezőtől a forgatásra (Fotó: Leigh Johnson / Columbia Pictures)
Sofia Coppola több száz pár cipőt rendelt Manolo Blahnik tervezőtől a forgatásra (Fotó: Leigh Johnson / Columbia Pictures)

A jelmezeken túl Sofia Coppola személyesen választotta ki a Ladurée cukrászdát, hogy azokat az ínycsiklandó és festői szépségű süteményeket szolgáltassák a forgatáshoz, amiket a film jeleneteiben láthatunk. A cukrászda az 1800-as évek óta létezik, és manapság is látogatható, a védjegyükké vált francia édesség, a macaron a fő profiljuk, amihez igen borsos áron lehet hozzájutni. A ruhák, cipők és édességek kavalkádja már szinte émelyítő érzést kelt ebben a filmben. A rendező szándékosan alkalmazott ilyen mértékű túlzásokat, ezzel is érzékeltetve azt a fényűzést, ami miatt a francia nép guillotine alá küldte a királynét. A francia kormány külön engedélyével a stáb forgathatott a Versailles-i kastélyban, sőt, az egyik báli jelenthez még az akkor éppen felújítás alatt álló híres tükörtermet is rendelkezésükre bocsátották.

Az ínycsiklandó süteményeket Párizs egyik legrégebbi cukrászdája szolgáltatta (Fotó: Columbia Pictures / Columbia Pictures)
Az ínycsiklandó süteményeket Párizs egyik legrégebbi cukrászdája szolgáltatta (Fotó: Columbia Pictures)

Marie Antoinette életéről Stefan Zweig készített részletes életrajzi kötetet, de Sofia Coppola nem ezt vette alapul a forgatókönyvhöz, mert túlságosan száraznak találta Zweig megközelítését. Helyette Antonia Fraser könyvét választotta, mert az sokkal emberibb, sebezhetőbb oldaláról mutatja be a királyné életét. 

Sofia Coppola Marie Antoinette sebezhető oldalát akarta bemutatni a nézőknek (Fotó: Northfoto)
Sofia Coppola Marie Antoinette sebezhető oldalát akarta bemutatni a nézőknek (Fotó: Northfoto)

XV. Lajos király szerepére eredetileg Alain Delon-t szemelte ki a rendezőnő. A francia sármőr állítólag vacsorázni vitte Coppolát, ahol egy hatalmas csokor rózsa kíséretében utasította vissza a megtisztelő ajánlatot, mondván, nem gondolja, hogy a rajongói szívesen látnák őt egy ilyen szerepben. A rossz nyelvek szerint a visszautasítás valódi oka, hogy Delon nem bízott Coppola rendezői képességeiben, pedig a rendezőnő már bizonyította tehetségét az 1999-es Öngyilkos szüzek, és a Scarlett Johansson főszereplésével készült Elveszett jelentés című filmjeivel. A szerep így Rip Torn-hoz került. Sajnos nem ez volt az egyetlen visszautasítás, amivel a rendezőnek szembesülnie kellett. Jeanne du Barry szerepére Angelina Jolie-t kérte fel, de a színésznő visszautasította a lehetőséget Az ügynökség forgatása miatt. Ezután még Catherine Zeta-Jones is szóba került, de végül Asia Argento kapta meg. Szerencsére nem csak kudarcok kapcsolódtak a casting-hoz, ugyanis A szürke ötven árnyalatával közönségkedvenccé vált Jamie Dornan-nek ez volt az első nagyjátékfilmes szerepe.

Marie Antoinette férjét, XVI. Lajos királyt Jason Schwartzman alakította (Fotó: Columbia Pictures / Entertainment Pictures)
Marie Antoinette férjét, XVI. Lajos királyt Jason Schwartzman alakította (Fotó: Columbia Pictures / Entertainment Pictures)

 A film megjelenésekor kapott hideget-meleget. A legtöbb kritika a történelmi pontatlanság miatt érte a rendezőt, sokak szerint a túlzó látványvilág a hitelesség rovására ment, a társadalmi és politikai kontextus bemutatása meglehetősen silány volt, a karakterek pedig minden mélységet nélkülöztek. Ezekben mind van igazság, bár a történelmi hitelességen esett csorba aligha felróható, hiszen egyértelmű, hogy Sofia Coppola nem egy valósághű kosztümös életrajzi filmet akart készíteni.  

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!