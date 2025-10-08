Félreértett zseni, titkosügynök, szélhámos, lovag, űrhajós: 55 éves lett Matt Damon

Félreértett matekzseni, jófiúnak álcázott szélhámos, rendőrnek álcázott gengszter, identitását kereső szuperkém, szupercsapat újonca, magányos krumplitermesztő űrhajós vagy becsületért párbajozó lovag? Matt Damon a legkülönfélébb szerepekben remekelt már az elmúlt több mint 30 évben, úgyhogy itt az ideje megnézni a ma 55 éves színész legjobb filmjeit.

Matt Damon 7 legjobb szerepe

Good Will Hunting (1997)

Matt Damon színészi karrierjének nagy áttörését a Good Will Hunting hozta el, aminek a forgatókönyvét is maga jegyezte a gyerekkori barátjával, Ben Affleckkel közösen. A két sztár egy egyetemi beadandó feladatot gondolt tovább, amiből kasszasiker lett. A forgatókönyvért mindketten Oscar-díjat kaptak, és színészként is keresettek lettek. Damont ezenkívül még négyszer jelölték Oscarra (háromszor színészként és egyszer producerként), de mindmáig íróként jegyzi az egyetlen aranyszobrát.