Matt Damon

Félreértett zseni, titkosügynök, szélhámos, lovag, űrhajós: 55 éves lett Matt Damon

1 órája
Olvasási idő: 9 perc
55. születésnapját ünnepli Hollywood egyik elsőszámú férfisztárja, aki a legkülönfélébb szerepekben vitt már sikerre emlékezetes mozikat. A jeles alkalomból listára gyűjtöttük Matt Damon legfontosabb szerepeit.
Matt Damonszületésnap alkalomakciófilmsztárBen AffleckLeonardo DiCaprioJude Lawfilmsztár

Félreértett matekzseni, jófiúnak álcázott szélhámos, rendőrnek álcázott gengszter, identitását kereső szuperkém, szupercsapat újonca, magányos krumplitermesztő űrhajós vagy becsületért párbajozó lovag? Matt Damon a legkülönfélébb szerepekben remekelt már az elmúlt több mint 30 évben, úgyhogy itt az ideje megnézni a ma 55 éves színész legjobb filmjeit. 

Matt Damon, May 31, 2025, Los Angeles, Ca, USA: LAS VEGAS - MAY 31: Matt Damon at the Netflix Tudum 2025 at the Kia Forum on May 31, 2025 in Los Angeles, CA (Credit Image: © Kathy Hutchins via ZUMA Press Wire)
Matt Damon 55 éves lett Fotó: Kathy Hutchins / ZUMA Press Wire

Matt Damon 7 legjobb szerepe

Good Will Hunting (1997)

Dec 05, 1997; Toronto, ON, CANADA; Actors MATT DAMON stars as Will Hunting and ROBIN WILLIAMS as Sean Maguire in 'Good Will Hunting.'
Rögtön Oscart hozott a Good Will Hunting Damonnak Fotó: Miramax Films / Entertainment Pictures

Matt Damon színészi karrierjének nagy áttörését a Good Will Hunting hozta el, aminek a forgatókönyvét is maga jegyezte a gyerekkori barátjával, Ben Affleckkel közösen. A két sztár egy egyetemi beadandó feladatot gondolt tovább, amiből kasszasiker lett. A forgatókönyvért mindketten Oscar-díjat kaptak, és színészként is keresettek lettek. Damont ezenkívül még négyszer jelölték Oscarra (háromszor színészként és egyszer producerként), de mindmáig íróként jegyzi az egyetlen aranyszobrát.

