Matthew McConaughey

Amikor a természet legyűri az embert: 6 év után katasztrófafilmmel tér vissza Matthew McConaughey

Kimagasló nézettséggel hasít az Apple TV+ kínálatában az 55 éves színész legújabb játékfilmje. Matthew Mcconaughey 6 év után látható újra főszerepben, a The Lost Bus kapcsán összeszedtük a kedvenc filmjeinket, amikor bizony az anyatermészet megmutatta a csúnya oldalát az emberiségnek.
Matthew McConaughey, Jamie Lee Curtis, katasztrófafilm

Számos katasztrófafilmben mi magunk vagyunk a saját ellenségeink, legyen szó szupervírusról, a globális felmelegedésről, vagy titkos geológiai kísérletekről. Matthew McConaughey legújabb filmje, a The Lost Bus is bizonyíték arra, hogy ideje lenne jobban odafigyelnünk a környezetünkre, mert könnyen visszanyalhat az anyatermészet fagyija. 

Matthew Mcconaughey, 1997; Volcano 1997. Original Film Title: Volcano 1997, Composer: Alan Silvestri, Director: Mick Jackson, IN CAST: Tommy Lee Jones, Gaby Hoffmann, Anne Heche, Don Cheadle
Matthew McConaughey és fél Hollywood is megküzdött már az anyatermészettel (Fotó: 20TH CENTURY FOX / Entertainment Pictures)

Matthew McConaughey visszatér 6 év után: 7+1 kedvenc katasztrófa filmünk

Dante pokla

1997; Dante's Peak. Original Film Title: Dante's Peak, PICTURED: PIERCE BROSNAN, LINDA HAMILTON, Composer: John Frizzell, Director: Roger Donaldson, IN CAST: Pierce Brosnan, Linda Hamilton, Jeremy Foley, Jamie Renee Smith, Charles Hallahan, Grant Heslov, Elizabeth Hoffman, Arabella Field, Tzi Ma, Brian Reddy, Kirk Trutner
A Dante Pokla igazán látványos film lett (Fotó: PARAMOUNT)

A vulkánkitörések természetes jelenségek, bár sok tudós kutatja, mennyit tesz hozzá az emberi kapzsiság. A kilencvenes években két film is, a Tűzhányó és a sikeresebb Dante pokla is bemutatta, milyen, ha egy vulkán igazán beindul. A mostanában nyugdíjasként is sármos Pierce Brosnan és a Stranger Thingsben hamarosan visszatérő Linda Hamilton együtt veszi fel a harcot a természettel, időben figyelmeztetve az elvakult embereket.

