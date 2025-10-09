Amikor a természet legyűri az embert: 6 év után katasztrófafilmmel tér vissza Matthew McConaughey

Számos katasztrófafilmben mi magunk vagyunk a saját ellenségeink, legyen szó szupervírusról, a globális felmelegedésről, vagy titkos geológiai kísérletekről. Matthew McConaughey legújabb filmje, a The Lost Bus is bizonyíték arra, hogy ideje lenne jobban odafigyelnünk a környezetünkre, mert könnyen visszanyalhat az anyatermészet fagyija.

Matthew McConaughey és fél Hollywood is megküzdött már az anyatermészettel (Fotó: 20TH CENTURY FOX / Entertainment Pictures)

Matthew McConaughey visszatér 6 év után: 7+1 kedvenc katasztrófa filmünk

Dante pokla

A Dante Pokla igazán látványos film lett (Fotó: PARAMOUNT)

A vulkánkitörések természetes jelenségek, bár sok tudós kutatja, mennyit tesz hozzá az emberi kapzsiság. A kilencvenes években két film is, a Tűzhányó és a sikeresebb Dante pokla is bemutatta, milyen, ha egy vulkán igazán beindul. A mostanában nyugdíjasként is sármos Pierce Brosnan és a Stranger Thingsben hamarosan visszatérő Linda Hamilton együtt veszi fel a harcot a természettel, időben figyelmeztetve az elvakult embereket.