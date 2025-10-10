Nagyon leégett Matthew McConaughey: A The Lost Bus pusztítóbb lett, mint a Los Angeles-i tűzvész

Rengeteget ír, aktív a politikában, de az utóbbi 6 évben nem láthattuk az Oscar-díjas színészt filmben. Ha a szívünkre tesszük a kezünket, Matthew McConaughey nem egy évtizedek óta elismert színészóriás. A szépfiú szerepekkel elvolt úgy negyven éves koráig, majd jött a Mielőtt meghaltam, amiért Oscart kapott, pár sikerfilm, mint például az említett Christopher Nolan remekmű vagy A Wall Street farkasa, és az utóbbi években megint nem találta a siker útját. Egy időre abba is hagyta a színészkedést. A színész időszakos visszavonulása nem volt rossz ötlet, részben azért történt, hogy újradefiniálja a karrierjét az ötvenes éveire, de sajnos a The Lost Bus nem az a film lesz, amivel ez sikerül.

Matthew McConaughey visszatérése nem sikerült (Fotó: Apple TV+)

Elveszett az erdő(tűz)ben Matthew McConaughey

A 2018-as Camp Fire-i tűzvész az amerikai történelem egyik legpusztítóbb katasztrófája volt. Százezrek maradtak otthon nélkül, ezrek sérültek meg és közel 100 ember hunyt el. Az erről szóló 2021-es Lizzie Johnson könyv rögtön bestseller lett és az Oscar-díjas Jamie Lee Curtis le is csapott a jogokra. A sors furcsa fintora, hogy a forgatás után jött a nagy 2025-ös Los Angeles-i tűzvész, ami így utólag plusz pikantériát ad a sztorinak, ugyanis pont előtte vették fel a jeleneteket. A producerek a dokumentarista eszközökkel jól bánó Paul Greengrasst kérték fel rendezőnek, aki A United 93-as és a Phillips kapitány című igaz történeten alapuló filmekkel már bizonyított. Nos, Greengrass mintha elfelejtette volna 70 éves korára a szakmáját, ugyanis ez a 130 perces hőseposznak szánt sztori néha a Barátok közt rosszabb pillanatait idézi, csak magasabb költségvetéssel.

A film második harmada igazán látványos és feszült (Fotó: Apple Tv+)

Ordít a filmről, hogy egy újabb kisembert akar piedesztálra emelni, amivel nincs semmi gond. A probléma a fókusztalansággal és a rétestésztára nyújtott cselekménnyel van, illetve a néhol banális, néhol teljesen hihetetlen fordulataival. Egyrészt az első nagyjából 45 percet nyugodtan át lehet tekerni, mert azon kívül, hogy a főhősünk, Kevin magánéletét megismerjük, szó szerint nem történik semmi. A katasztrófafilmek mindig is igyekeztek szimpatikus két, néha három dimenziós karaktereket bemutatni, hogy a néző drukkoljon értük, közel kerüljenek hozzánk. Nos, erre háromnegyed óra sem volt elég, lévén - spoiler - annyit tudunk meg, hogy a férfi le van égve, az anyjával él, elvált, van egy 15 éves fia, aki elviekben beteg (nem tudjuk meg pontosan). A főhős az állását kockáztatva, melő helyett éppen a gyógyszertárba megy a fia hányáscsillapítójáért. Mindeközben a már említett doku-stílusban kapunk híreket arról, hogy szárazság van, 200 napja nem esett, 130 km/h-val fúj a szél, és már csak azt várjuk, mikor jelentik be, hogy egy aszteroida is a fejükre fog esni. Ugyanis folyamatosan csak azt nyomják az arcunkba demagóg módón, hogy a globális felmelegedés miatt jön majd a világvége.