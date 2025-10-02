Hírlevél

Rendkívüli

Erre várt a világ, itt van Vlagyimir Putyin bejelentése – mutatjuk

Egy évtizede sírtunk és nevettünk a vörös bolygón ragadt botanikus kalandjain. A Mentőexpedíció nem csak Matt Damon egyik legsikeresebb filmje lett, hanem a magyar filmesiparé is, ugyanis a film jeleneteit itt rögzítették.
Hozzátok haza! 2015-ben ezzel a felkiáltással indult hódító útjára a Mentőexpedíció című film. Matt Damon izgalmas sci-fije nem csak látványos szórakozás, de egy igazán humoros történet egy, a Marson ragadt botanikusról. A filmet napra pontosan 10 éve mutatták be az USA-ban, külön öröm, hogy szinte teljes egészében Magyarországon forgatták. Az Oscar-díjas színésznek azonban komoly fizikai- és lelki megpróbáltatást jelentett az ittlét, nem beszélve a filmben fontos szerepet játszó marsbéli krumplitermesztésről. 

Matt Damon, Mentőexpedíció, RELEASE DATE: October 2, 2015 TITLE: The Martian STUDIO: Twentieth Century Fox Film Corporation DIRECTOR: Ridley Scott PLOT: During a manned mission to Mars, Astronaut Mark Watney is presumed dead after a fierce storm and left behind by his crew. But Watney has survived and finds himself stranded and alone on the hostile planet. With only meager supplies, he must draw upon his ingenuity, wit and spirit to subsist and find a way to signal to Earth that he is alive PICTURED: MATT DAMON as Mark Watney.
Matt Damon egyik legnagyobb sikerfilmje lett a Mentőexpedíció (Fotó: Twentieth Century Fox Films / NORTHFOTO)

15 érdekesség a Mentőexpedíció című filmről

  • Ridley Scott 95 százalékban Magyarországon forgatta a filmet, olyan helyszíneken, mint az etyeki Korda Stúdió, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér vagy a Bálna, ami a NASA központját alakította. A marsi táj hitelessége miatt a stáb pár napot töltött Jordániában, ahol anno a szintén a hozzánk legközelebbi planétán játszódó Vörös bolygó című filmet forgatták 2000-ben.
  • A főszerepre mindig is Matt Damon volt az első számú jelölt. 
  • A sztárt mentálisan komolyan megviselte a forgatás. Miután felvettek minden jelenetet a filmhez után kezdték meg Damon jeleneteinek a forgatását. A sztár 5 hétig, teljesen izoláltan élt a stábtól, így a saját bőrén tapasztalhatta meg a magányt. 
RELEASE DATE: October 2, 2015 TITLE: The Martian STUDIO: Twentieth Century Fox Film Corporation DIRECTOR: Ridley Scott PLOT: During a manned mission to Mars, Astronaut Mark Watney is presumed dead after a fierce storm and left behind by his crew. But Watney has survived and finds himself stranded and alone on the hostile planet. With only meager supplies, he must draw upon his ingenuity, wit and spirit to subsist and find a way to signal to Earth that he is alive PICTURED: MATT DAMON as Mark Watney. imagery created by NASA.
A színészt lelkileg megviselte a magányos forgatás (Fotó: Twentieth Century Fox Films / NORTHFOTO)
  • A filmben, amikor meghallja a mentőcsapata üzenetét, akkor Damon valóban zokogni kezdett. A színészek már előre felvették a hanganyagot, akikkel Damon a promóciós körúton találkozott csak. 
  • A Bátrak igazsága című Meg Ryan filmben Damonnak már ki kellett próbálnia, milyen egy forgatása alatt gyorsan fogyni. Komoly egészségügyi gondokat okozott neki még felügyelet mellett is, ezért Scott és a színész úgy döntöttek, hogy a mozi későbbi jeleneteiben testdublőrt használnak, és minimális fogyással és sminkkel oldják meg a színész drasztikus változását. 
  • A filmben látható burgonyaföldet valóban megcsinálták a filmhez, Damon jelenetei alatt rendszeresen gondozták. 
RELEASE DATE: October 2, 2015 TITLE: The Martian STUDIO: Twentieth Century Fox Film Corporation DIRECTOR: Ridley Scott PLOT: During a manned mission to Mars, Astronaut Mark Watney is presumed dead after a fierce storm and left behind by his crew. But Watney has survived and finds himself stranded and alone on the hostile planet. With only meager supplies, he must draw upon his ingenuity, wit and spirit to subsist and find a way to signal to Earth that he is alive PICTURED: Space Station.
A látványos jeleneteket Magyarországon forgatták (Fotó: Twentieth Century Fox Films / NORTHFOTO)

