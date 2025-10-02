Hozzátok haza! 2015-ben ezzel a felkiáltással indult hódító útjára a Mentőexpedíció című film. Matt Damon izgalmas sci-fije nem csak látványos szórakozás, de egy igazán humoros történet egy, a Marson ragadt botanikusról. A filmet napra pontosan 10 éve mutatták be az USA-ban, külön öröm, hogy szinte teljes egészében Magyarországon forgatták. Az Oscar-díjas színésznek azonban komoly fizikai- és lelki megpróbáltatást jelentett az ittlét, nem beszélve a filmben fontos szerepet játszó marsbéli krumplitermesztésről.

Matt Damon egyik legnagyobb sikerfilmje lett a Mentőexpedíció (Fotó: Twentieth Century Fox Films / NORTHFOTO)

15 érdekesség a Mentőexpedíció című filmről

Ridley Scott 95 százalékban Magyarországon forgatta a filmet, olyan helyszíneken, mint az etyeki Korda Stúdió, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér vagy a Bálna , ami a NASA központját alakította. A marsi táj hitelessége miatt a stáb pár napot töltött Jordániában, ahol anno a szintén a hozzánk legközelebbi planétán játszódó Vörös bolygó című filmet forgatták 2000-ben.

A főszerepre mindig is Matt Damon volt az első számú jelölt.

A sztárt mentálisan komolyan megviselte a forgatás. Miután felvettek minden jelenetet a filmhez után kezdték meg Damon jeleneteinek a forgatását. A sztár 5 hétig, teljesen izoláltan élt a stábtól, így a saját bőrén tapasztalhatta meg a magányt.

A színészt lelkileg megviselte a magányos forgatás (Fotó: Twentieth Century Fox Films / NORTHFOTO)

A filmben, amikor meghallja a mentőcsapata üzenetét, akkor Damon valóban zokogni kezdett. A színészek már előre felvették a hanganyagot, akikkel Damon a promóciós körúton találkozott csak.

A Bátrak igazsága című Meg Ryan filmben Damonnak már ki kellett próbálnia, milyen egy forgatása alatt gyorsan fogyni. Komoly egészségügyi gondokat okozott neki még felügyelet mellett is, ezért Scott és a színész úgy döntöttek, hogy a mozi későbbi jeleneteiben testdublőrt használnak, és minimális fogyással és sminkkel oldják meg a színész drasztikus változását.

A filmben látható burgonyaföldet valóban megcsinálták a filmhez, Damon jelenetei alatt rendszeresen gondozták.

A látványos jeleneteket Magyarországon forgatták (Fotó: Twentieth Century Fox Films / NORTHFOTO)

