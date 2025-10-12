Jön az első női Szörnyeteg: Minden, amit a Netflix sorozatának 4. évadáról tudni lehet

Idén ősszel a Netflix gondoskodott róla, hogy a fagyos őszi napokon egy kicsit se járjon át jobban minket a melegség, hiszen a bűnhistória egyik leghidegrázósabb történetét filmesítették meg és tárták elénk. A Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori hamar hatalmas nézettségre, ugyanakkor kemény kritikákra is szert tett, viszont utóbbi nem szegte kedvét a streamingszolgáltatónak, és máris hozzálátott a széria 4. évadának, amiről összegyűjtöttük az eddigi legfontosabb tudnivalókat.

A Szörnyeteg 3. évada bár sok negatív kritikát kapott, mégis éllovasként szerepel a legnézettebb Netflix-sorozatok között jelenleg (Fotó: YouTube)

Lizzie Borden, a fejszés gyilkos hozza majd ránk a frászt

A Netflix kimaxolja a krimiélményt a Szörnyeteg 4. évadával. A streamingóriás következő alanya ugyanis az a Lizze Borden lesz, akinek a nevéhez a 19. század egyik legködösebb, máig megoldatlan ügye köthető. Az 1860-ban született amerikai lány életét nem sokan irigyelték volna tőle. Édesanyja már fiatal korában meghalt, egy fiúgyermekre vágyó apja szeretetét sem ő, sem nővére sem nyerte el sohasem, és mindennek tetejébe még egy gonosz mostohát is kaptak a nyakukba. A kis Lizzie-t szülei rendszeresen megalázták, bántották, egy idő után már nővére sem tudta megmenteni őt, mert elköltözött hazulról, az apja ráadásul még az örökségéből is kitagadta őt. A lányban lévő frusztráció időzített bombát csinált a fiatal, törékeny testből, a detonáció pedig 1892. augusztus 4-ére tehető.

Aznap reggel ugyanis vérben fürödve találták Lizzie Borden édesapját és mostohaanyját is, akikkel különös kegyetlenséggel, egy fejsze segítségével végeztek. Bár a jelek egyértelműen kizárólag a zavarosabbnál zavarosabb vallomásokat adó lányra mutatnak, a nem túl körültekintő bíróság mégis felmentette őt. A sztori számára igazi happy enddel zártul, hiszen Borden kisasszony nemcsak a börtönt úszta meg, de végül apja pénzéből is megörökölt egy szép kis összeget, amiből saját otthon vett magának. Itt érte utol a halál 1927-ben.

A Szörnyeteg 4. évada Lizzie Borden rémtetteiről fog szólni, már ha valóban ő követte el őket (Fotó: YouTube)

Sztáravatást rendeznek a Szörnyeteg 4. évadában

A Szörnyeteg című sorozatban eddig a férfiaké volt a főszerep, a 4. évad viszont megtöri ezt a tradíciót. A streamingóriás ugyanis már nyáron kinézte magának Ella Beatty-t a törékeny lelkű, lobbanékony lányka, Lizzie Borden szerepére. Az olvasók számára nem igazán csenghet ismerősen a színésznő neve, hiszen a mindössze 25 esztendős szépség eddig még nem tette le a névjegyét az iparban, filmográfiájában egy film és egy sorozat található mindössze, melyekben csupán epizódszerepeket vállalt, így a Szörnyeteg 4. felvonása hozhatja el számra a nagy áttörést. A tapasztalatlan főhősnő segítségére pedig olyan rutinos kollégák sietnek majd mint Vicky Krieps (Fantomszál, Idő), Rebecca Hall (A tökéletes trükk, Tolvajok városa), Jessica Barden (Dűne: Prófécia) vagy az a Charlie Hunnam, aki Ed Gein rémálomkeltő megformálása után, ezúttal új szerepkörben tér vissza a sorozatba.