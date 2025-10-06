„Nagy hibát követtem el” – Álmában is kínozza a sorozatgyilkos! A Netflix szupersztárja megbánta, hogy életre keltette Ed Geint

A miniszériák mellett a sorozatgyilkosokról szóló műsorok is aranykorukat élik jelenleg a Netflixen. Az Evan Peters-féle Jeffrey Dahmer-történet, valamint a tavalyi, Menendez testvérek sztoriját elregélő show után, a vörös streamingóriás idén is az amerikai kriminológia történetének egyik leghírhedtebb és legelvetemültebb sötét alakját hozta el nekünk. A már a tekintetével is bármikor ölni képes sorozatgyilkos, Ed Gein szörnyű tettei már nem először ihletik meg a filmipart, hiszen korábban olyan klasszikusoknak szolgált alapanyagként mint Alfred Hitchcock Psycho-ja vagy A texasi láncfűrészes mészárlás, és ezek mellett a sorozat sem megy el szó nélkül. A műsort egyébként nagy kanállal habzsolják a nézők, jelenleg is vezeti a nézettségi listát, ezért viszont a széria sztárja, Charlie Hunnam fizetett hatalmas árat.

Charlie Hunnam, a legnézettebb Netflix-sorozatok listájának élén járó Szörnyeteg főszereplője már kicsit bánja, hogy igent mondott a felkérésre (Fotó: Photo Image Press)

Charlie Hunnam már sose lesz a régi a Netflix sorozata után

Nem túlzás azt mondani, hogy Charlie Hunnam karrierje eddigi legnehezebb feladatát vállalta el az Ed Gein-sztori főszerepével. Az eddig a Kemény motorosokban, a Huligánokban vagy az Úriemberekben látott angol színész bár tudta, milyen borzalmakat fog rászabadítani a közönségre, de azt már nem sejtette, hogy ezzel együtt saját magára is. Hunnam még az Emmy-gálán mesélt arról, hogy mióta Ed Gein „belépett” az életébe, alig volt egy nyugodt éjszakája, hiszen már a szerepre való felkészülés is maga volt a rémálom:

Még mielőtt elkezdtük készíteni a sorozatot, már akkor rémálmok gyötörtek. Azt hiszem, nagy hibát követtem el, amikor elkezdtem utánanézni Ed Gein tetteinek, mert rájöttem, mennyire aljasak voltak azok a dolgok, amiket tett.

− mesélte a díjátadó vörös szőnyegén a sorozat főszereplője.

Az angol színész minden megtett a Szörnyeteg 3. évadának sikeréért, még teljesen meztelenre is vetkőzött (Fotó: YouTube)

Charlie Hunnamet annyira megviselte lelkileg a Plainfieldi mészáros megformálása, hogy egy igen hátborzongató lépésre is elszánta magát annak érdekében, hogy végleg megváljon az életét megkeserítő karaktertől: Felkereste az 1984-ben elhunyt Ed Gein sírját.

Jó ötletnek tűnt, hogy meglátogassam a sírhelyét, és elmondjam, amit el akartam mondani neki. El akartam köszönni tőle, hogy lezárjam ezt a fejezetet.

– nyilatkozta egy magazinnak a szőke szívtipró.