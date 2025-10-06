„Nagy hibát követtem el” – Álmában is kínozza a sorozatgyilkos! A Netflix szupersztárja megbánta, hogy életre keltette Ed Geint

A miniszériák mellett a sorozatgyilkosokról szóló műsorok is aranykorukat élik jelenleg a Netflixen. Az Evan Peters-féle Jeffrey Dahmer-történet, valamint a tavalyi, Menendez testvérek sztoriját elregélő show után, a vörös streamingóriás idén is az amerikai kriminológia történetének egyik leghírhedtebb és legelvetemültebb sötét alakját hozta el nekünk. A már a tekintetével is bármikor ölni képes sorozatgyilkos, Ed Gein szörnyű tettei már nem először ihletik meg a filmipart, hiszen korábban olyan klasszikusoknak szolgált alapanyagként mint Alfred Hitchcock Psycho-ja vagy A texasi láncfűrészes mészárlás, és ezek mellett a sorozat sem megy el szó nélkül. A műsort egyébként nagy kanállal habzsolják a nézők, jelenleg is vezeti a nézettségi listát, ezért viszont a széria sztárja, Charlie Hunnam fizetett hatalmas árat.
Nem túlzás azt mondani, hogy Charlie Hunnam karrierje eddigi legnehezebb feladatát vállalta el az Ed Gein-sztori főszerepével. Az eddig a Kemény motorosokban, a Huligánokban vagy az Úriemberekben látott angol színész bár tudta, milyen borzalmakat fog rászabadítani a közönségre, de azt már nem sejtette, hogy ezzel együtt saját magára is. Hunnam még az Emmy-gálán mesélt arról, hogy mióta Ed Gein „belépett” az életébe, alig volt egy nyugodt éjszakája, hiszen már a szerepre való felkészülés is maga volt a rémálom:
Még mielőtt elkezdtük készíteni a sorozatot, már akkor rémálmok gyötörtek. Azt hiszem, nagy hibát követtem el, amikor elkezdtem utánanézni Ed Gein tetteinek, mert rájöttem, mennyire aljasak voltak azok a dolgok, amiket tett.
− mesélte a díjátadó vörös szőnyegén a sorozat főszereplője.
Charlie Hunnamet annyira megviselte lelkileg a Plainfieldi mészáros megformálása, hogy egy igen hátborzongató lépésre is elszánta magát annak érdekében, hogy végleg megváljon az életét megkeserítő karaktertől: Felkereste az 1984-ben elhunyt Ed Gein sírját.
Jó ötletnek tűnt, hogy meglátogassam a sírhelyét, és elmondjam, amit el akartam mondani neki. El akartam köszönni tőle, hogy lezárjam ezt a fejezetet.
– nyilatkozta egy magazinnak a szőke szívtipró.
A Netflix Szörnyeteg című sorozatában eddig a férfiaké volt a főszerep, a már javában készülő 4. évadban viszont Lizzie Bordenről, az 1892-ben az egész családját lemészárló fejszés gyilkosról lesz szó, aki mégis szabadon távozhatott a bíróságról. Az új felvonásban egy ismeretlen sztárjelöltet is felavat a streamingszolgáltató, hiszen a főszereplőt, Ella Beatty-t eddig javarészt csak színházban láthatta a nagyérdemű, de 2026 őszén bemutatásra kerülő következő fejezetben kiderül, mennyire hozza zavarba a fiatal színésznőt a tévés tapasztalatlanság.
A Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori összes epizódja elérhető a Netflix kínálatában.