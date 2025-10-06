Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Merkel megnevezte a háború felelőseit – sokkoló, amit mondott!

szörnyeteg

„Nagy hibát követtem el” – Álmában is kínozza a sorozatgyilkos! A Netflix szupersztárja megbánta, hogy életre keltette Ed Geint

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ha a szomszéd lakásból női sikolyokat hall, nem kell rögtön a legrosszabbra gondolni. Minden bizonnyal csak ott is a Netflix legújabb sorozatát, a Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztorit nézik, amely annyira megrázó lett, hogy nemcsak a rajongóknak, de a főszereplőnek is rengeteg álmatlan éjszakát okozott.
Link másolása
Vágólapra másolva!
szörnyetegNetflixsorozatCharlie Hunnam

A miniszériák mellett a sorozatgyilkosokról szóló műsorok is aranykorukat élik jelenleg a Netflixen. Az Evan Peters-féle Jeffrey Dahmer-történet, valamint a tavalyi, Menendez testvérek sztoriját elregélő show után, a vörös streamingóriás idén is az amerikai kriminológia történetének egyik leghírhedtebb és legelvetemültebb sötét alakját hozta el nekünk. A már a tekintetével is bármikor ölni képes sorozatgyilkos, Ed Gein szörnyű tettei már nem először ihletik meg a filmipart, hiszen korábban olyan klasszikusoknak szolgált alapanyagként mint Alfred Hitchcock Psycho-ja vagy A texasi láncfűrészes mészárlás, és ezek mellett a sorozat sem megy el szó nélkül. A műsort egyébként nagy kanállal habzsolják a nézők, jelenleg is vezeti a nézettségi listát, ezért viszont a széria sztárja, Charlie Hunnam fizetett hatalmas árat.

Netflix September 30, 2025, New York, Ny, United States: Charlie Hunnam attends the World Premiere of NETFLIX 'Monster: The Ed Gein Story'. Held at The Plaza Hotel in New York. Dinara Khairova/Photo Image Press/Zuma Presss. September 30, 2025. (Credit Image: © Photo Image Press via ZUMA Press Wire)
Charlie Hunnam, a legnézettebb Netflix-sorozatok listájának élén járó Szörnyeteg főszereplője már kicsit bánja, hogy igent mondott a felkérésre (Fotó: Photo Image Press)

Charlie Hunnam már sose lesz a régi a Netflix sorozata után

Nem túlzás azt mondani, hogy Charlie Hunnam karrierje eddigi legnehezebb feladatát vállalta el az Ed Gein-sztori főszerepével. Az eddig a Kemény motorosokban, a Huligánokban vagy az Úriemberekben látott angol színész bár tudta, milyen borzalmakat fog rászabadítani a közönségre, de azt már nem sejtette, hogy ezzel együtt saját magára is. Hunnam még az Emmy-gálán mesélt arról, hogy mióta Ed Gein „belépett” az életébe, alig volt egy nyugodt éjszakája, hiszen már a szerepre való felkészülés is maga volt a rémálom:

Még mielőtt elkezdtük készíteni a sorozatot, már akkor rémálmok gyötörtek. Azt hiszem, nagy hibát követtem el, amikor elkezdtem utánanézni Ed Gein tetteinek, mert rájöttem, mennyire aljasak voltak azok a dolgok, amiket tett.

− mesélte a díjátadó vörös szőnyegén a sorozat főszereplője.

Az angol színész minden megtett a Szörnyeteg 3. évadának sikeréért, még teljesen meztelenre is vetkőzött (Fotó: YouTube)

Charlie Hunnamet annyira megviselte lelkileg a Plainfieldi mészáros megformálása, hogy egy igen hátborzongató lépésre is elszánta magát annak érdekében, hogy végleg megváljon az életét megkeserítő karaktertől: Felkereste az 1984-ben elhunyt Ed Gein sírját.

Jó ötletnek tűnt, hogy meglátogassam a sírhelyét, és elmondjam, amit el akartam mondani neki. El akartam köszönni tőle, hogy lezárjam ezt a fejezetet.

nyilatkozta egy magazinnak a szőke szívtipró.

Mikor kísért minket újabb szörnyeteg?

A Netflix Szörnyeteg című sorozatában eddig a férfiaké volt a főszerep, a már javában készülő 4. évadban viszont Lizzie Bordenről, az 1892-ben az egész családját lemészárló fejszés gyilkosról lesz szó, aki mégis szabadon távozhatott a bíróságról. Az új felvonásban egy ismeretlen sztárjelöltet is felavat a streamingszolgáltató, hiszen a főszereplőt, Ella Beatty-t eddig javarészt csak színházban láthatta a nagyérdemű, de 2026 őszén bemutatásra kerülő következő fejezetben kiderül, mennyire hozza zavarba a fiatal színésznőt a tévés tapasztalatlanság.

A Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori összes epizódja elérhető a Netflix kínálatában.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!