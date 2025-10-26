Bármit, csak ezt ne: CTRL+C – CTRL+V lett a Netflix sikersorozatának második évada

Erős déja vu- érzésünk volt a Bármit, csak ezt ne második szezonjának megtekintése alatt. Mintha valahol láttuk volna már az eredetileg Nobody Wants This névere keresztelt széria új részeit! Hát megvan! Az első évadban! A Kristen Bell és Adam Brody nevével fémjelezett széria szerethetősége és humora még mindig páratlan, de a dramaturgok biztos elmentek szabadságra, legalábbis ami a főhősök történetét illeti.
Nobody Wants This a Netlflixen
Tavaly rekordnézettséggel ment Joanne és Noah szerelmi története. A testvérével csajos-szexpodcastot készítő lány és a zsidó rabbi története eredeti hatást nyújtott a Netflixen, miközben a két főszereplő közötti kémia már önmagában eladta a sztorit. Adott a saját hite szerint élő wannabe podcaster és a rabbi, akik őrülten szeretik egymást, de ahhoz, hogy a kapcsolatuk komollyá válhasson, akad egy nagyon égető probléma: egy rabbinak csak zsidó felesége lehet, Joanne meg nagyon nem az. Az első 10 részben szerelmeseink randiznak, közel kerülnek egymáshoz, megismerik egymás barátait, családját, majd hirtelen túl feszült lesz az egész, inkább szakítanának, de a végén ott állnak mégis egymás előtt - és bár minden ellenük szól - ők együtt akarnak lenni.
A Bármit, csak ezt ne képlete
Miről szól a második évad? Szerelmeseink randiznak, közel kerülnek egymáshoz, még jobban megismerik egymás barátait, családját, majd hirtelen túl feszült lesz az egész, inkább szakítanának, de a végén ott állnak mégis egymás előtt - és bár minden ellenük szól - ők együtt akarnak lenni. Nem, ez nem a lusta újságíró esete, ez a lusta dramaturg-forgatókönyvíró esete, ugyanis az első rész forgatókönyvében kicserélte a magánéleti helyzeteket új szituációkra és már forgattak is. A gond ezzel az, hogy 20 részen keresztül ez bizony már kicsit sok, ugyanis Joanne és Noah kapcsolata csigatempóban halad, miközben minden részre akad egy olyan sorsfordító dráma, amit muszáj megoldani. Valahogy így néz ki a Bármit, csak ezt ne egy epizódjának a képlete
- Joanne és Noah szerelmesen felébrednek
- Történik egy kisebb konliktus vagy valami intőjel a kapcsolatukkal kapcsolatban
- Joanne teljesen bepörög, ezt fokozza a szélvész tesója, Morgen
- Noah egy sztoikus nyugalommal kezeli az egészet
- Joanne kifakad
- Noah mond valami bölcset
- Joanne megnyugszik
- A szerelemesek újra imádják egymást
Igen, úgy érezzük magunkat a második évadra, mintha lenne egy baráti pár az életünkben, akik összejöttek, nagyon szerelmesek, sok akadályt kellett leküzdeniük, de további gátakat gördítenek saját maguk elé. Leülünk egyszer lelkizni velük, kétszer, de nyolcadjára már az az érzésünk, hogy menjenek már szét a csudába, ennek semmi érteleme. Nos, a második évad első fele rettenetesen vicces, emberi és jó témákat dob fel, de a második felére már unjuk ez a fent látható képletet.
A főszereplő fárad
Kristen Bell Joanne-je még mindig cuki, és ő még szerencsésebben járt, ugyanis neki nagyobb ívet kell bejárnia a második évadban, mint a partnerének. Adam Brody a Noah-ja cuki, benne van a filmtörténet top 3 szexi rabbijában, de az évad második felébe már unalmasak a bölcsessége, passzívvá válik, sőt kicsit ellenszenvessé is. Egy picit kevésbé drukkolunk már nekik, és egy romantikus széria esetében ez nagy gond!
Szerencsére vannak mellékszereplőink, akik elviszik a showt a hátukon, Justin Lupe Morgen-je reméljük kap egy spin-off sorozatot, mert egyértelműen ő sokszor a hajtómotroja ennek a szériának. Timothy Simons szerehető mamlasz Sasha-ja ebben a szezonban a szíve-lelke lesz az epizódoknak, míg a feleségét alakító Jackie Tohn nevéhez fűződnek a Bármit, csak ezt ne legjobb pillanata. Az első évad rideg banyája megmarad, de mellett megismerhetjük az emberei oldalát, amivel nem tudjuk, nem megszeretni.
A Bármit, csak ezt ne még így is kiemelkedik az átlag romkom sorozatokból, a befejezés sikít a harmadik évadért, amit a pletykák szerint akar a Netflix. Csak remélni tudjuk, hogy addigra valami új képlettel állnak elő a készítők, különben bármit megnézünk a Netflixen, csak ezt a sorozatot nem!
10/7
A Bármit, csak ezt ne mindkét évada a Netflixen érhető el.