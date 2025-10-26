Bármit, csak ezt ne: CTRL+C – CTRL+V lett a Netflix sikersorozatának második évada

Erős déja vu- érzésünk volt a Bármit, csak ezt ne második szezonjának megtekintése alatt. Mintha valahol láttuk volna már az eredetileg Nobody Wants This névere keresztelt széria új részeit! Hát megvan! Az első évadban! A Kristen Bell és Adam Brody nevével fémjelezett széria szerethetősége és humora még mindig páratlan, de a dramaturgok biztos elmentek szabadságra, legalábbis ami a főhősök történetét illeti.

Befutott a Nobody Wants This - Bármit, csak ezt ne második évada (Fotó: Netfix)

Nobody Wants This a Netlflixen

Tavaly rekordnézettséggel ment Joanne és Noah szerelmi története. A testvérével csajos-szexpodcastot készítő lány és a zsidó rabbi története eredeti hatást nyújtott a Netflixen, miközben a két főszereplő közötti kémia már önmagában eladta a sztorit. Adott a saját hite szerint élő wannabe podcaster és a rabbi, akik őrülten szeretik egymást, de ahhoz, hogy a kapcsolatuk komollyá válhasson, akad egy nagyon égető probléma: egy rabbinak csak zsidó felesége lehet, Joanne meg nagyon nem az. Az első 10 részben szerelmeseink randiznak, közel kerülnek egymáshoz, megismerik egymás barátait, családját, majd hirtelen túl feszült lesz az egész, inkább szakítanának, de a végén ott állnak mégis egymás előtt - és bár minden ellenük szól - ők együtt akarnak lenni.

Saját sablonjaiba zuhan a sikersorozat? (Fotó: Netflix)

A Bármit, csak ezt ne képlete

Miről szól a második évad? Szerelmeseink randiznak, közel kerülnek egymáshoz, még jobban megismerik egymás barátait, családját, majd hirtelen túl feszült lesz az egész, inkább szakítanának, de a végén ott állnak mégis egymás előtt - és bár minden ellenük szól - ők együtt akarnak lenni. Nem, ez nem a lusta újságíró esete, ez a lusta dramaturg-forgatókönyvíró esete, ugyanis az első rész forgatókönyvében kicserélte a magánéleti helyzeteket új szituációkra és már forgattak is. A gond ezzel az, hogy 20 részen keresztül ez bizony már kicsit sok, ugyanis Joanne és Noah kapcsolata csigatempóban halad, miközben minden részre akad egy olyan sorsfordító dráma, amit muszáj megoldani. Valahogy így néz ki a Bármit, csak ezt ne egy epizódjának a képlete