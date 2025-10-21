Ezeknek teljesen elment az eszük: kiborította a fél világot a Netflix új sorozata

Sokaknak rémálma van a szériától, a konzervatív nézőket kiborítja a családellenességével, a sorozatfanokat pedig dramaturgiai bakik tömkelege készíti ki. Ennek ellenére hetekig vezette a Netflix toplistáját az Öntörvényűek, és még mindig ott van a top 10-ben a Toni Collette nevével fémjelzett széria. A Z-generációs Száll a kakukk fészkére két tinilány, Leila és Abbie, valamint a rendőr Alex és az élettársa, Laura sztorija, akiket mind a befolyása alatt tart valahogy Tall Pines és annak rejtélyes vezetője, Evelyn. A rejtélyes bentlakásos intézetben játszódó széria fájdalmasan erőltette a woke-ságot, miközben többször is a saját farkába harap.

Az Öntörvényűek kiborítja a nézőit (Fotó: Netflix)

10 dolog, amiért teljesen kiborító az Öntörvényűek

Stepford helyett Tall Pines

Már maga a helyszín kiborítóbb, mint a Nicole Kidman nevével fémjelzett A stepfordi feleségek kisvárosa. Az egészben a legborzasztóbb, hogy itt senki sem robot, szimplán csak agymosott, a valóságban viszont egy ilyen kisváros működése lehetetlen lenne. Ha ez nem lenne elég, akkor a sorozat woke-faktora az eget veri: a sorozat kitalálója, Mae Martin ugyanis transznemű, ezért írt magának egy szuperrendőr szerepet, amiben annyira hiteles, mint Jack Nicholson lenne rúdtáncosnőként. Se a színészi képességei nincsenek meg a szerephez, sőt a történethez semmit nem tesz hozzá az identitása, ami így maximum direkt polgárpukkasztás az alkotók részértől, sőt néhol röhejes inkább.

Megváltjuk a világot, vagyis törjünk be a suliba!

A két kanadai főszereplőnk a Z-generáció rosszabbik végét képviselik: Abbie és Leila szerint mindenre magasról tenni kell, suliban alszanak, otthon füveznek, éjjel meg betörnek a suliba, mert nekik fáj az egész világ. Lázadásképpen a világért sem akarnának csinosnak tűnni, cserébe mindenhol rongálnak, ahol tudnak. Itt a gond, ugyanis nem tudunk meg többet a mai tízen-huszonévesekről, leszámítva, hogy ezek szerint hisztis szociopaták, akiknek semmi sem jó. Gyanús, hogy nem ez lett volna a széria célja! Vagy mégis?