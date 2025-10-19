Hírlevél

Oscar-díj

80 éves az Oscar legnagyobb bakija: Azonnal szabályokat kellett változtatni az eset miatt!

56 perce
Olvasási idő: 5 perc
A filmtörténet során egyszer történhetett volna meg, hogy ugyanaz a színész, ugyanazon az estén, ugyanazért a szerepért két aranyszobrot is hazavisz. Barry Fitzgerald kis híjján az Oscar-díj történetének legnagyobb mázlistája lett, hála a nem tiszta szabályoknak.
Számtalan hírt olvashatunk, hallhatunk arról, hogy a sikerfilmek és díjesélyes alkotások szereplőit milyen kategóriában akarják indítani az aranyszoborért. Az Oscar történetében egyszer fordult elő, hogy valaki ugyanazért a szerepért kapott jelölést, ugyanazon az estén, csak két különböző kategóriában. Barry Fitzgerald öröme azonban nem lehetett makulátlan, ugyanis pont kollégája állt a megismételhetetlen siker útjába.

oscar
Az Oscar-díj történetének egyetlen dupla díjazottja lett volna a színész (Fotó: imdb.com)

80 éves az Oscar-díj baki

Az 1961-ben elhunyt karakterszínész hosszú évtizedeken keresztül volt Hollywood egyik elsőszámú sztárja. 1944-ben a kor legnagyobb énekes-színésze, Bing Crosby mellett kapta meg a Magam útját járom című zenés film főszerepét. Fitzgerald egy idős papot alakít, aki egy új, szabad szellemű asszisztenst kap maga mellé. A régi kor és az új szellemiség találkozása mindig is hálás volt a filmkészítők számára, főleg, ha vígjátékról, zenés filmről, esetleg egy könnyed drámáról van szól. A film óriási siker lett, 10 Oscarra jelölték, ami akkoriban rekordnak számított az Elfújta a szél után. A nominációkból hetet tudott díjra váltani a film, többek között az év legjobb filmje is ez lett. Azonban ha az imdb.com-ot megnézzük, egy furcsaságra lehetünk figyelmesek, Barry Fitzgeraldot kétszer is jelölték ezért a filmért színészként. 

RELEASE DATE: October 2nd, 1944 TITLE: Going My Way STUDIO: Paramount Pictures DIRECTOR: Leo McCarey PLOT: Father Charles O'Malley (Bing Crosby) is an easy-going, golf-playing young priest whose entry into a tough neighborhood parish in midtown Manhattan is viewed with skepticism from all quarters, especially the aging Father Fitzgibbon (Barry Fitzgerald). While dealing with some unfinished business from his former life in the form of an old flame who now sings at the Metropolitan Opera (Rise Stevens), Father O'Malley inspires the youth of his parish by forming a boys choir. STARRING: Bing Crosby, Barry Fitzgerald, Frank McHugh (Credit Image © Paramount Pictures/Entertainment Pictures/ZUMAPRESS.com
Bing Crosby lett a legjobb férfi főszereplő (Fotó: Paramount Pictures/NORTHFOTO)

Barry Fitzgerald dupla jelölése

Először azt gondolhatnánk, hogy két szerepet is játszik a filmben, és ezért érhette az a megtiszteltetés, hogy fő- és mellékszereplő kategóriában is kapott jelölést. Azonban nem így történt. Az Akadémia akkoriban még nem hozott szabályt arra, hogy egy színész csak egy színészi kategóriában, vagyis a nemének megfelelő fő- vagy mellékszereplői szekcióban kaphat jelölést. A tagok imádták a filmet, ahogy Barry Fitzgerald játékát is. A bizottság nagy része főszereplőként voksolt rá, a másik fele meg mellékszereplőként. Így eshetett meg az, hogy a színész gyakorlatilag saját magával versenyzett mindkét kategóriában, ugyanazzal a szereppel. A mellékszereplői díjat meg is kapta a legenda, a főszerepnél viszont egy picivel beelőzték, nem más, mint főszereplőtársa, Bing Crosby, aki szintén aranyszobrot vitt haza.

RELEASED: Oct 17, 1944 - ORIGINAL FILM TITLE: None But the Lonely Heart - PICTURED: Actor BARRY FITZGERALD as Henry Twite.
Barry Fitzgerald több, mint 50 filmben játszott (Fotó: g90)

Többet ilyet soha

Az Akadémia a baki után hozta meg a szabályt, hogy a stúdióknak kell jelezniük, hogy kiket, milyen kategóriában indítanak, illetve a színészeknek bizonyos szabályoknak kell megfelelniük, például mekkora a játékidejük az adott filmben. 

 

 

