80 éves az Oscar legnagyobb bakija: Azonnal szabályokat kellett változtatni az eset miatt!

Számtalan hírt olvashatunk, hallhatunk arról, hogy a sikerfilmek és díjesélyes alkotások szereplőit milyen kategóriában akarják indítani az aranyszoborért. Az Oscar történetében egyszer fordult elő, hogy valaki ugyanazért a szerepért kapott jelölést, ugyanazon az estén, csak két különböző kategóriában. Barry Fitzgerald öröme azonban nem lehetett makulátlan, ugyanis pont kollégája állt a megismételhetetlen siker útjába.

Az Oscar-díj történetének egyetlen dupla díjazottja lett volna a színész (Fotó: imdb.com)

80 éves az Oscar-díj baki

Az 1961-ben elhunyt karakterszínész hosszú évtizedeken keresztül volt Hollywood egyik elsőszámú sztárja. 1944-ben a kor legnagyobb énekes-színésze, Bing Crosby mellett kapta meg a Magam útját járom című zenés film főszerepét. Fitzgerald egy idős papot alakít, aki egy új, szabad szellemű asszisztenst kap maga mellé. A régi kor és az új szellemiség találkozása mindig is hálás volt a filmkészítők számára, főleg, ha vígjátékról, zenés filmről, esetleg egy könnyed drámáról van szól. A film óriási siker lett, 10 Oscarra jelölték, ami akkoriban rekordnak számított az Elfújta a szél után. A nominációkból hetet tudott díjra váltani a film, többek között az év legjobb filmje is ez lett. Azonban ha az imdb.com-ot megnézzük, egy furcsaságra lehetünk figyelmesek, Barry Fitzgeraldot kétszer is jelölték ezért a filmért színészként.

Bing Crosby lett a legjobb férfi főszereplő (Fotó: Paramount Pictures/NORTHFOTO)

Barry Fitzgerald dupla jelölése

Először azt gondolhatnánk, hogy két szerepet is játszik a filmben, és ezért érhette az a megtiszteltetés, hogy fő- és mellékszereplő kategóriában is kapott jelölést. Azonban nem így történt. Az Akadémia akkoriban még nem hozott szabályt arra, hogy egy színész csak egy színészi kategóriában, vagyis a nemének megfelelő fő- vagy mellékszereplői szekcióban kaphat jelölést. A tagok imádták a filmet, ahogy Barry Fitzgerald játékát is. A bizottság nagy része főszereplőként voksolt rá, a másik fele meg mellékszereplőként. Így eshetett meg az, hogy a színész gyakorlatilag saját magával versenyzett mindkét kategóriában, ugyanazzal a szereppel. A mellékszereplői díjat meg is kapta a legenda, a főszerepnél viszont egy picivel beelőzték, nem más, mint főszereplőtársa, Bing Crosby, aki szintén aranyszobrot vitt haza.