Kiakadt a Psycho sztárjának fia a Netflixre: nem hajlandó megnézni az Ed Gein-sorozatot

Siker ide vagy oda, nem nyugszanak az indulatok az év legsokkolóbb sorozata, a Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori. Most a Psycho egykori sztárja, az 1992-ben elhunyt Anthony Perkins fia, a rendező Osgood Perkins fejtette ki a véleményét hogy ha kényszerítik sem nézné meg soha a sorozatot.

Anthony Perkins (jobbra) a Psycho-ban (Fotó: PARAMOUNT PICTURES / NORTHFOTO)

A Psycho sztárjának kiakadt a fia

Mint ismert, a hírhedt sorozat gyilkos adta az inspirációt Alfred Hitchcock számára ahhoz, hogy megteremtse Norman Bates alakját. A Netflix sikerszériája nemcsak Ed Gein életét mutatta be a durván nekivetkőző Charlie Hunnam sokkoló alakításában, hanem a többek között kannibalizmussal, sírrablás, nekrofíliával és transzvesztita hajlamiról is ismert figura filmművészetre és a popkultúrára gyakorolt hatását. A sorozatban kiemelt szerepet kap a Psycho születése, ezzel együtt Anthony Perkins karaktere, aki a szériában Joey Pollari.

A Netflix sorozatban Joey Pollari alakítja Perkinst (Fotó: Netflix)

A karakter több epizódban megjelenik, ugyanis a szerepre való készülés az alkotók elmondása szerint komoly traumát jelentett a saját démonaival is küzdő színésznek. Osgood Perkins a napokban adott egy interjút, amit a Variety szemlézett. Az 51 éves rendező elmondása szerint sosem fogja megnézni az alkotást.

Nem láttam a Monster: The Ed Gein Story című filmet, és ha forró piszkavassal kényszerítenének rá, akkor sem tenném meg. Tekintettel vagyok a sorozat készítőinek kreatív szabadságára és arra, ahogyan a sorozat ábrázolják elhunyt édesapámat

-mondta Perkins, aki utána éles kritikát fogalmazott meg a streaminszolgáltatókkal kapcsolatban, akik szerinte súlyos és káros tartalmakat sugároznak a nézőknek.

A true crime műfaját elbűvölően csillogó és értelmes tartalommá alakítják át manapság. Aggódom a kultúra jelenlegi állapota és az ilyen történetek átalakítása miatt, amit a mai döntnökök hoznak meg

- fűzte hozzá, utalva arra, hogy sok esetben erőszaktevőket és gyilkosokat idealizálnak a szériák, bemutatva az emberi oldalukat, sokszor őket is áldozatként bemutatva.

Osgood Perkins nem hajlandó megnézni a Szörnyeteg harmadik szezonját (Fotó: Gregory Pace/BEI/Shutterstock / NORTHFOTO)

A széria ennek ellenére hatalmas népszerűségnek örvend, jelenleg már zajlanak a negyedik évad munkálatai, ami Amerika első női sorozatgyilkosa, Lizzie Borden történetét mutatja be. A gyilkost Ella Beatty alakítja, az apja szerepében ebben a szezonban is visszatér Charlie Hunnam.