Kiakadt a Psycho sztárjának fia a Netflixre: nem hajlandó megnézni az Ed Gein-sorozatot

Olvasási idő: 5 perc
Nem csak a nézőket kavarta fel a Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori, hanem a benne szereplő, valós személyek rokonait. A Psycho című film néhai sztárja, Anthony Perkins fia, a színész-rendező Osgood Perkins, ha kényszerítik se fogja megnézni a szériát.
Psycho Killer

Siker ide vagy oda, nem nyugszanak az indulatok az év legsokkolóbb sorozata, a Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori. Most a Psycho egykori sztárja, az 1992-ben elhunyt Anthony Perkins fia, a rendező Osgood Perkins fejtette ki a véleményét hogy ha kényszerítik sem nézné meg soha a sorozatot. 

Psycho, Original Film Title: Psycho, PICTURED: VERA MILES, ANTHONY PERKINS, JOHN GAVIN, Composer: Bernard Herrmann, Director: Alfred Hitchcock, IN CAST: Vera Miles, Anthony Perkins, Janet Leigh, John Gavin, Martin Balsam Mandatory Credit: Photo by PARAMOUNT PICTURES/Entertainment Pictures. (©) Copyright 1960 by PARAMOUNT PICTURES.
Anthony Perkins (jobbra) a Psycho-ban (Fotó: PARAMOUNT PICTURES / NORTHFOTO)

A Psycho sztárjának kiakadt a fia

Mint ismert, a hírhedt sorozat gyilkos adta az inspirációt Alfred Hitchcock számára ahhoz, hogy megteremtse Norman Bates alakját. A Netflix sikerszériája nemcsak Ed Gein életét mutatta be a durván nekivetkőző Charlie Hunnam sokkoló alakításában, hanem a többek között kannibalizmussal, sírrablás, nekrofíliával és transzvesztita hajlamiról is ismert figura filmművészetre és a popkultúrára gyakorolt hatását. A sorozatban kiemelt szerepet kap a Psycho születése, ezzel együtt Anthony Perkins karaktere, aki a szériában Joey Pollari

A Netflix sorozatban Joey Pollari alakítja Perkinst (Fotó: Netflix)

A karakter több epizódban megjelenik, ugyanis a szerepre való készülés az alkotók elmondása szerint komoly traumát jelentett a saját démonaival is küzdő színésznek. Osgood Perkins a napokban adott egy interjút, amit a Variety szemlézett. Az 51 éves rendező elmondása szerint sosem fogja megnézni az alkotást. 

Nem láttam a Monster: The Ed Gein Story című filmet, és ha forró piszkavassal kényszerítenének rá, akkor sem tenném meg. Tekintettel vagyok a sorozat készítőinek kreatív szabadságára és arra, ahogyan a sorozat ábrázolják elhunyt édesapámat

-mondta Perkins, aki utána éles kritikát fogalmazott meg a streaminszolgáltatókkal kapcsolatban, akik szerinte súlyos és káros tartalmakat sugároznak a nézőknek. 

A true crime műfaját elbűvölően csillogó és értelmes tartalommá alakítják át manapság. Aggódom a kultúra jelenlegi állapota és az ilyen történetek átalakítása miatt, amit a mai döntnökök hoznak meg

- fűzte hozzá, utalva arra, hogy sok esetben erőszaktevőket és gyilkosokat idealizálnak a szériák, bemutatva az emberi oldalukat, sokszor őket is áldozatként bemutatva. 

Mandatory Credit: Photo by Gregory Pace/BEI/Shutterstock (8550655ap) Lucy Boynton, Osgood Perkins, director, Kiernan Shipka and Emma Roberts 'The Blackcoat's Daughter' film premiere, Arrivals, New York, USA - 22 Mar 2017
Osgood Perkins nem hajlandó megnézni a Szörnyeteg harmadik szezonját (Fotó: Gregory Pace/BEI/Shutterstock / NORTHFOTO)

A széria ennek ellenére hatalmas népszerűségnek örvend, jelenleg már zajlanak a negyedik évad munkálatai, ami Amerika első női sorozatgyilkosa, Lizzie Borden történetét mutatja be. A gyilkost Ella Beatty alakítja, az apja szerepében ebben a szezonban is visszatér Charlie Hunnam

A Szörnyeteg: Az Ed Gein-sztori a Netflix kínálatában érhető el. 

 

 

