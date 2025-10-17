Hírlevél

Kiderült: Putyin ezeken az útvonalakon érkezhet Magyarországra

Óriási gondban a Liverpool, de miért Szoboszlaié a piszkos munka?

Robert De Niro durván beintett a mesterének, és a kannibálkodásból sem kért

A 82 éves színész karrierjét klasszikusok és habkönnyű vígjátékok, akciófilmek fémjelzik. Robert De Niro szimata azonban nem mindig csalhatatlan, kasszasikerekre mondott nemet a pályája során!
A legendás színész karrierje vitathatatlan, ezt két Oscar-díj és számtalan kasszasiker bizonyítja. Robert De Niro megérzései azonban nem csalhatatlanok. Ahogy a legendás Daniel Day Lewis vagy Tom Cruise esetében is láttuk, nem mindenki szagolja ki előre a sikert. A 82 éves színész 5 kultikus szerepet is visszautasított a pályája során. 

Robert De Niro, (250513) -- CANNES, May 13, 2025 (Xinhua) -- U.S. actor, director and producer Robert De Niro poses during a photocall at the 78th Cannes Film Festival in Cannes, southern France, May 13, 2025. The 78th Cannes Film Festival runs from May 13 to 24, which will see Robert De Niro receive an honorary Palme d'Or. (Xinhua/Gao Jing)Xinhua News Agency / eyevineContact eyevine for more information about using this image:T: +44 (0) 20 8709 8709E: info@eyevine.comhttp://www.eyevine.com
Robert De Niro kultfilmeket dobott vissza (Fotó: Gao Jing Xinhua / eyevine)

Robert De Niro filmjei, amik nem vele készültek el

A Keresztapa

FILM TITLE: THE GODFATHER. 1972. DIRECTOR: Francis Ford Coppola. STUDIO: Paramount. PLOT: Mario Puzo's famous book comes to life in first of the Godfather trilogy. The saga of the ultimate Mafia family: The Corleone Crime Family. Vito Corleone is the aging don (head) of the Corleone Mafia Family. His youngest son Michael has returned from WWII just in time to see the wedding of Connie Corleone (Michael's sister) to Carlo Rizzi. All of Michael's family is involved with the Mafia, but Michael just wants to live a normal life. Drug dealer Virgil Sollozzo is looking for Mafia Families to offer him protection in exchange for a profit of the drug money. He approaches Don Corleone about it, but, much against the advice of the Don's lawyer Tom Hagen, the Don is morally against the use of drugs, and turns down the offer. This does not please Sollozzo, who has the Don shot down by some of his hit men. The Don barely survives, which leads his son Michael to begin a violent mob war against Sollozzo and tears the Corleone family apart. Won 3 Oscars including best picture. PICTURED: JAMES CAAN beating up his sister brother. Copyright: Â© Paramount Pictures (Credit Image: Â© Entertainment Pictures/Entertainment Pictures/ZUMAPRESS.com)
De Niro jó döntést hozott, hogy Sonny szerepe helyett várt A keresztapa folytatására (Fotó: Entertainment Pictures / NORTHFOTO)

Mielőtt azt gondolná bárki is, hogy elírtuk, rögtön tisztázzuk, hogy itt az első filmről van szó. De Niro neve már akkor szóba került, azonban a rendező, Francis Ford Coppola akkor Sonny nagyszájú és balsorsú szerepét szánta neki. A színész végül passzolta a lehetőséget James Caannak, és milyen jól tette: a folytatásban már ő alakította a fiatal Vito Corleonét, amiért a legjobb férfi mellékszereplőnek járó Oscar-díjat vihette haza, és egycsapásra berobbant Hollywoodba. 

