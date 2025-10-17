Robert De Niro durván beintett a mesterének, és a kannibálkodásból sem kért

A legendás színész karrierje vitathatatlan, ezt két Oscar-díj és számtalan kasszasiker bizonyítja. Robert De Niro megérzései azonban nem csalhatatlanok. Ahogy a legendás Daniel Day Lewis vagy Tom Cruise esetében is láttuk, nem mindenki szagolja ki előre a sikert. A 82 éves színész 5 kultikus szerepet is visszautasított a pályája során.

Robert De Niro kultfilmeket dobott vissza (Fotó: Gao Jing Xinhua / eyevine)

Robert De Niro filmjei, amik nem vele készültek el

A Keresztapa

De Niro jó döntést hozott, hogy Sonny szerepe helyett várt A keresztapa folytatására (Fotó: Entertainment Pictures / NORTHFOTO)

Mielőtt azt gondolná bárki is, hogy elírtuk, rögtön tisztázzuk, hogy itt az első filmről van szó. De Niro neve már akkor szóba került, azonban a rendező, Francis Ford Coppola akkor Sonny nagyszájú és balsorsú szerepét szánta neki. A színész végül passzolta a lehetőséget James Caannak, és milyen jól tette: a folytatásban már ő alakította a fiatal Vito Corleonét, amiért a legjobb férfi mellékszereplőnek járó Oscar-díjat vihette haza, és egycsapásra berobbant Hollywoodba.