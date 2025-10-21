Timothée Chalamet-val és Ben Kingsley-vel szerepel együtt Röhrig Géza

Az imdb.com információi szerint az év legjobban várt filmjében alakít fontos szerepet Röhrig Géza. Az Oscar-díjas Saul fia című film főszereplőjének úgy tűnik komoly lendületet adott Nemes Jeles László rendezése, ugyanis azóta közel egy tucat hollywoodi filmben volt már látható. A 2025-ös év azonban ennél is kiemelkedőbb Röhrig számára, ugyanis az év legjobban várt filmjében, a Marty Supreme-ben alakít fontos szerepet. Az asztalitenisz világában játszódó film főszerepében Timothée Chalamet látható, mellette pedig a nagy visszatérő, az Oscar-díjas Gwyneth Paltrow szerepel, aki merész ágyjeleneteket is vállalt a fiatal szívtipróval.

Röhrig Géza a Saul fiában lett ismert Nemes Jeles László rendezésében (Fotó: Hahn Lionel/NORTHFOTO)

Röhrig Géza Hollywoodban

Az 58 éves színész karrierjének egy újabb fontos állomása lehet Marty Supreme, ugyanis a New York-i bemutató után a kritikusok imádták a filmet, sőt sokak szerint idén Chalamet nyerheti az Oscart, amit tavaly Adrien Brody vitt el előle. A pingpong világában játszódó filmben a magyar színész egy Kletzki Béla nevű karaktert alakít, a szerepéről egyelőre ennél többet nem tudni. Mindenesetre a Zúzógép után az A24 stúdió idei második nagy dobása ez a film, amit december 25-én mutatnak be az USA-ban, és várhatóan tarolhat a díjátadó szezonban. A 70 millió dolláros filmet még tavaly forgatták, ugyanis Chalamet a hírek szerint még mindig hazánkban forgatja a Dűne-trilógia befejező részét.

Timothée Chalamet új filmjében szerepel a magyar színész (Fotó: TheImageDirect.com/TIDNY-253)

Röhrig Géza Jézust alakítja

Egy ennél is merészebb projektben vállalt fontos szerepet az 58 éves színész, ugyanis Az élet fája és a Mennyei napok háromszoros Oscar-jelölt rendezője, Terrance Malick már leforgatta a The Way of the Wind című filmet. Az epizodikus alkotás hét részben meséli el Jézus életénék egy-egy fontos állomását. A Saul fia sztárja magát Jézust alakítja a filmben, ami tekintve az életkorát egy elég érdekes szemszögből vizsgálhatja a Megváltó életét.

Gwyneth Paltrow is a Marty Supreme-ben tér vissza (Fotó: Riccardo GIordano/IPA via ZUMA Press)

Mellette olyan Oscar-díjas világsztárok tűnnek fel, mint Sir Ben Kingsley vagy a Sátánt alakító Mark Rylance, illetve A szolgálólány meséjének rosszfiúja, Joseph Fiennes, Matthias Schoenaerts és a legendás angol színésznő, a 91 éves Dame Eileen Atkins, aki ezért a filmért tért vissza a vászonra. A bemutatóról még nincs időpont.