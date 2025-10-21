Timothée Chalamet-val és Ben Kingsley-vel szerepel együtt Röhrig Géza

Hírlevél

Idén két komoly díjesélyes filmben is fontos szerepet játszik az idén 58 éves Saul fia színésze. Röhrig Géza Timothée Chalamet társaságában lesz télen látható, majd magát Jézust alakítja a kultrendező Terrence Malick új filmjében az Oscar-díjas Ben Kingsley és Joseph Fiennes mellett.
Röhrig GézaTimothée ChalametSaul fiaGwyneth PaltrowHollywood

Az imdb.com információi szerint az év legjobban várt filmjében alakít fontos szerepet Röhrig Géza. Az Oscar-díjas Saul fia című film főszereplőjének úgy tűnik komoly lendületet adott Nemes Jeles László rendezése, ugyanis azóta közel egy tucat hollywoodi filmben volt már látható. A 2025-ös év azonban ennél is kiemelkedőbb Röhrig számára, ugyanis az év legjobban várt filmjében, a Marty Supreme-ben alakít fontos szerepet. Az asztalitenisz világában játszódó film főszerepében Timothée Chalamet látható, mellette pedig a nagy visszatérő, az Oscar-díjas Gwyneth Paltrow szerepel, aki merész ágyjeleneteket is vállalt a fiatal szívtipróval.

Röhrig Géza, and László Nemes attend the 2016 Film Independent Spirit Awards on February 27, 2016 in Santa Monica, California. Photo by Lionel Hahn/AbacaUsa.com February 27, 2016
Röhrig Géza a Saul fiában lett ismert Nemes Jeles László rendezésében (Fotó: Hahn Lionel/NORTHFOTO)

Röhrig Géza Hollywoodban

Az 58 éves színész karrierjének egy újabb fontos állomása lehet Marty Supreme, ugyanis a New York-i bemutató után a kritikusok imádták a filmet, sőt sokak szerint idén Chalamet nyerheti az Oscart, amit tavaly Adrien Brody vitt el előle. A pingpong világában játszódó filmben a magyar színész egy Kletzki Béla nevű karaktert alakít, a szerepéről egyelőre ennél többet nem tudni. Mindenesetre a Zúzógép után az A24 stúdió idei második nagy dobása ez a film, amit december 25-én mutatnak be az USA-ban, és várhatóan tarolhat a díjátadó szezonban. A 70 millió dolláros filmet még tavaly forgatták, ugyanis Chalamet a hírek szerint még mindig hazánkban forgatja a Dűne-trilógia befejező részét.

10/07/2024 Timothee Chalamet is spotted on location for 'Marty Supreme' filming in New York City. The American actor was seen dressed in 1950s attire while filming an action packed scene on the film that is based loosely on the world of Ping Pong culture. sales@theimagedirect.com Please byline:TheImageDirect.com
Timothée Chalamet új filmjében szerepel a magyar színész (Fotó: TheImageDirect.com/TIDNY-253)

Röhrig Géza Jézust alakítja

Egy ennél is merészebb projektben vállalt fontos szerepet az 58 éves színész, ugyanis Az élet fája és a Mennyei napok háromszoros Oscar-jelölt rendezője, Terrance Malick már leforgatta a The Way of the Wind című filmet. Az epizodikus alkotás hét részben meséli el Jézus életénék egy-egy fontos állomását. A Saul fia sztárja magát Jézust alakítja a filmben, ami tekintve az életkorát egy elég érdekes szemszögből vizsgálhatja a Megváltó életét.

Milan, Italy: Milan, Milan Women's Fashion Week Spring/Summer 2026 - Women's Fashion, Spring/Summer 2026 - Gucci fashion show - guests in the photo: Gwyneth Paltrow (Credit Image: © Riccardo Giordano/IPA via ZUMA Press)
Gwyneth Paltrow is a Marty Supreme-ben tér vissza (Fotó: Riccardo GIordano/IPA via ZUMA Press)

Mellette olyan Oscar-díjas világsztárok tűnnek fel, mint Sir Ben Kingsley vagy a Sátánt alakító Mark Rylance, illetve A szolgálólány meséjének rosszfiúja, Joseph Fiennes, Matthias Schoenaerts és a legendás angol színésznő, a 91 éves Dame Eileen Atkins, aki ezért a filmért tért vissza a vászonra. A bemutatóról még nincs időpont.

August 21, 2025, London, London, United Kingdom: Ben Kingsley arriving at The Thursday Murder Club premiere in London. (Credit Image: © Stephen Lock/i-Images via ZUMA Press)
Ben Kingsley a Ghandi című filmből ismert (Fotó: Stephen Lock/i-Images via ZUMA Press)

Röhrig Géza karrierje

A művésznek az imdb.com szerint nincs új film a naptárában, de ezek után könnyen lehet, hogy hamarabb megtelik, mintsem gondolná. Addig is itt a Marty Supreme előzetese, ami 2026 elején kerülhet a magyar mozikba. 

 

 

