SkyShowtime

Milyen a tökéletes nő? Októberben megkapjuk a választ a kérdésre!

55 perce
Olvasási idő: 10 perc
Októberben a nők és a horror kerül előtrébe hazánk egyik legnépszerűbb streamingszolgáltatójának kínálatában. A Skyshowtime-on érkezik a modern nőket bemutató Nails, visszatér a súlyos balesetet szenvedett Jeremy Renner sikersorozata, és exkluzív halloweeni filmek is várnak.
SkyShowtimeDennis QuaidJeremy Rennersorozat

Október nemcsak a gyilkosok és szellemek hónapja lesz a streamingen, hanem az erős nőké és a nagybetegségből visszatérő sztároké. A Skyshowtime mindennél izgalmasabb kínálattal várja az előfizetőit, olyan sztárokkal mint Jeremy Renner, Ke Huy Quan és Jack Quaid. 

Skyshowtime
Vagány nők várják a nézőket a Skyshowtime-on! (Fotó: Skyshowtime) 

6+1 októberi premier a Skyshowtime kínálatában 

Nails  

Premier: október 6.

A Nails négy nő története, akik különböző társadalmi háttérrel rendelkeznek, különböző korúak, és egy körömszalonban ismerik meg egymást. Rendszeres találkozásaik során felkelti egymás kíváncsiságát, barátságot kötnek, és cinkostársakká válnak, ami sorsfordító hatással lesz életük legnagyobb döntésére: hogy megtagadják azt, amivé váltak, és felfedezzék magukban azt a nőt, akivé válni szeretnének. Lina, Vanessa, Irene és Marilís számára régóta nyomasztó terhet jelent, hogy megfeleljenek a mai világ által megkövetelt „tökéletesség” eszményképének. Ők a modern nők megtestesítői. De hova tűnt a döntési képességünk? Lehet, hogy az elvárások áldozatai lettünk? Főszereplőink ezeket a kérdéseket teszik fel maguknak, ami odáig vezet, hogy fellázadnak.

