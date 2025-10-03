Milyen a tökéletes nő? Októberben megkapjuk a választ a kérdésre!

Október nemcsak a gyilkosok és szellemek hónapja lesz a streamingen, hanem az erős nőké és a nagybetegségből visszatérő sztároké. A Skyshowtime mindennél izgalmasabb kínálattal várja az előfizetőit, olyan sztárokkal mint Jeremy Renner, Ke Huy Quan és Jack Quaid.

Vagány nők várják a nézőket a Skyshowtime-on! (Fotó: Skyshowtime)

6+1 októberi premier a Skyshowtime kínálatában

Nails

Premier: október 6.

A Nails négy nő története, akik különböző társadalmi háttérrel rendelkeznek, különböző korúak, és egy körömszalonban ismerik meg egymást. Rendszeres találkozásaik során felkelti egymás kíváncsiságát, barátságot kötnek, és cinkostársakká válnak, ami sorsfordító hatással lesz életük legnagyobb döntésére: hogy megtagadják azt, amivé váltak, és felfedezzék magukban azt a nőt, akivé válni szeretnének. Lina, Vanessa, Irene és Marilís számára régóta nyomasztó terhet jelent, hogy megfeleljenek a mai világ által megkövetelt „tökéletesség” eszményképének. Ők a modern nők megtestesítői. De hova tűnt a döntési képességünk? Lehet, hogy az elvárások áldozatai lettünk? Főszereplőink ezeket a kérdéseket teszik fel maguknak, ami odáig vezet, hogy fellázadnak.