Anya és fia évekig élt bezárva egy 7 négyzetméteres szobába: világsiker lett a történetből

Minden idők egyik legsokkolóbb filmje a mai napon lett 10 éves. A szoba című anya-fiú dráma számos szörnyű tragédiát idéz meg, a 7 négyzetméteres kerti fészerbe zárt nő és az időközben nemi erőszakból megfogant fia története egyetemi tananyag lett, és szupersztárt csinált Brie Larsonból.

A szoba című film nagyrésze 7 négyzetméteren játszódik (Fotó: Caitlin Cronenberg)

10 érdekesség A szoba című filmről

A film Emma Donoghue 2010-es bestselleréből készült, az írónő maga készítette el a film forgatókönyvét is.

A sztorit valós események inspirálták, a legnagyobb hatást az osztrák Josef Fritzl-ügy tette az írónőre.

A főszerepre végig Brie Larsont akarták. A színésznő annyira beleélte magát a szerepbe, hogy hónapokig pszichológusokkal és táplálkozási szakértőkkel konzultált arról, hogy milyen lehet egy évikig fogságban élő fiatal asszonynak az élete.

A két főszereplő hónapokig készült a filmre (Fotó: imdb.com)

A testét is hozzáalakította a szerephez: 7 kilót fogyott a forgatásra, és kerülte a napot, hogy minél sápadtabb legyen. Fáradozásai Oscar-, Golden Globe, SAG- és BAFTA-díjakat hoztak neki a legjobb női főszereplő kategóriában.

