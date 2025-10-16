Hírlevél

Brie Larson

Anya és fia évekig élt bezárva egy 7 négyzetméteres szobába: világsiker lett a történetből

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Brie Larson Oscar-díjat kapott az alakításáért, amiért a saját testét is a szerephez alakította. A szoba milliókat döbbentett meg világszerte.
Minden idők egyik legsokkolóbb filmje a mai napon lett 10 éves. A szoba című anya-fiú dráma számos szörnyű tragédiát idéz meg, a 7 négyzetméteres kerti fészerbe zárt nő és az időközben nemi erőszakból megfogant fia története egyetemi tananyag lett, és szupersztárt csinált Brie Larsonból. 

A szoba
A szoba című film nagyrésze 7 négyzetméteren játszódik (Fotó: Caitlin Cronenberg)

10 érdekesség A szoba című filmről

  • A film Emma Donoghue 2010-es bestselleréből készült, az írónő maga készítette el a film forgatókönyvét is. 
  • A sztorit valós események inspirálták, a legnagyobb hatást az osztrák Josef Fritzl-ügy tette az írónőre. 
  • A főszerepre végig Brie Larsont akarták. A színésznő annyira beleélte magát a szerepbe, hogy hónapokig pszichológusokkal és táplálkozási szakértőkkel konzultált arról, hogy milyen lehet egy évikig fogságban élő fiatal asszonynak az élete. 
A két főszereplő hónapokig készült a filmre (Fotó: imdb.com)
  • A testét is hozzáalakította a szerephez: 7 kilót fogyott a forgatásra, és kerülte a napot, hogy minél sápadtabb legyen. Fáradozásai Oscar-, Golden Globe, SAG- és BAFTA-díjakat hoztak neki a legjobb női főszereplő kategóriában. 

A folytatásban kiderül, hogyan készült a kis Jacket alakító Jacob Tremblay minden idők egyik legsokkolóbb gyerekszerepére. 

