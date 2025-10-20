Timothée Chalamet pucérkodik, romantikus sorozatgyilkos öldösi a szerelmeseket

Izgalmas október közepi kínálattal készültek a streamingszolgáltatók az előfizetőiknek. Olyan sztárokat láthatunk a hétvégén, mint Timothée Chalamet, Scarlett Johansson, Keri Russell vagy Meg Ryan szintén színész fia, Jack Quaid.

Timothée Chalamet sokat időzik a kádban, és mereng az élet nagy dolgain (Fotó: Disney/Focus Feauters)

Timothée Chalamet meztelen, Keri Russell a diplomata

Wes Anderson-filmek

Az HBO MAX kínálatába három film is felkerült az Oscar-díjas rendező filmjeiből. A különleges, játékos világukról híres Wes Anderson-filmek közül A francia kiadás lesz látható Timothée Chalamet, Owen Wilson és Francis McDormand főszereplésével. Érkezik a stop-montion technikával készült, A kutyák szigete, valamint az Asteroid City, amiben Tom Hanks, Scarlett Johansson és Margot Robbie is feltűnik. Akik ennél is több filmet szeretnének látni a direktortól, azok további darabokat találhatnak tőle a Disney+ kínálatában is.