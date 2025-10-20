Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Moszkva válaszolt Kallas botrányos kijelentésére

Friss

Megvan, mi okozhatta Jane Goodall halálát

Timothée Chalamet

Timothée Chalamet pucérkodik, romantikus sorozatgyilkos öldösi a szerelmeseket

35 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Izgalmas újdosnágok és instant klasszikusok is érkeznek hétvégén a streamingszolgáltatókra. Wes Anderson filmje meghódítják az HBO MAX-ot is, többek között Timothée Chalamet és Scarlett Johansson főszereplésével, a Netflix sikersorozatának jön a harmadik évada, és a legromantikusabb gyilkos is megérkezik.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Timothée Chalametstreaming premierScarlett JohanssonTom Hanksstreamingstreaming szolgáltatók

Izgalmas október közepi kínálattal készültek a streamingszolgáltatók az előfizetőiknek. Olyan sztárokat láthatunk a hétvégén, mint Timothée Chalamet, Scarlett Johansson, Keri Russell vagy Meg Ryan szintén színész fia, Jack Quaid

Timothée Chalamet
Timothée Chalamet sokat időzik a kádban, és mereng az élet nagy dolgain (Fotó: Disney/Focus Feauters)

Timothée Chalamet meztelen, Keri Russell a diplomata

Wes Anderson-filmek

Az HBO MAX kínálatába három film is felkerült az Oscar-díjas rendező filmjeiből. A különleges, játékos világukról híres Wes Anderson-filmek közül A francia kiadás lesz látható Timothée Chalamet, Owen Wilson és Francis McDormand főszereplésével. Érkezik a stop-montion technikával készült, A kutyák szigete, valamint az Asteroid City, amiben Tom Hanks, Scarlett Johansson és Margot Robbie is feltűnik. Akik ennél is több filmet szeretnének látni a direktortól, azok további darabokat találhatnak tőle a Disney+ kínálatában is. 

1 2 3
... 5
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!