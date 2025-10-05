Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Tom Cruise

Tom Cruise milliárdokat bukott el: mutatjuk a sztár legrosszabb döntéseit

29 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A 63 éves színész a világ egyik legjobban kereső és legtöbb bevételt hozó sztárja lett az elmúlt több, mint 40 évben. Tom Cruise szimata azonban nem csalhatatlan, számos izgalmas szerepet utasított vissza a pályája során.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tom Cruisesteven spielbergBrad PittDavid FincherMátrix-trilógiaKeanu reeves

A legendás akciósztár a lágyabb, romantikusabb filmeket kevésbé szerette a pályája során, nem beszélve a világ legismertebb fordítva öregedős kalandjáról. Tom Cruise vitán felül a világ egyik legnagyobb sztárja, ám a siker szagát néha ő sem érezte meg előre. 

Tom Cruise sur le plateau de 20h30 le dimanche présenté par Laurent Delahousse en marge du 78ème Festival International du Film de Cannes, France, le 13 mai 2025. © Jack Tribeca/Bestimage
Tom Cruise számos kasszasikert utasított vissza (Fotó: Jack Tribeca / Bestimage)

Tom Cruise ezt az 5 szerepet utasította vissza

Gumiláb

1984; Footloose. Original Film Title: Footloose, PICTURED: KEVIN BACON, LORI SINGER, Composer: Miles Goodman, Director: Herbert Ross, IN CAST: Kevin Bacon, Christopher Penn, John Lithgow, Sarah Jessica Parker, Dianne Wiest, Lori Singer Mandatory Credit: Photo by PARAMOUNT PICTURES/ZUMA Press. (©) Copyright 1984 by PARAMOUNT PICTURES.
Kevin Bacon karrierje ezzel a filmmel indult be Fotó: PARAMOUNT PICTURES / PARAMOUNT PICTURES

A nyolcvasan évek egyik legjobb táncos sportdrámája a Gumiláb, ami egy korosztály kedvence a mai napig, igazi kultfilm lett. Ren McCormack szerepére eredetileg Cruise-t nézték ki, ám a Péntek 13 meglepő sikere után Kevin Bacon karrierje egyre jobban beindult, és a nyurga színész végül beelőzte az akkor még cuki fiú szerepekben szárnyat próbálgató későbbi akciósztárt. 

1 2 3
... 5
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!