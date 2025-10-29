Ez nem a Grace Klinika: brutális évaddal tér vissza a Netflix kórházas sorozata

Megérkezett az előzetese a tavalyi év egyik meglepetés sorozatának. A Töréspont tavaly nyáron nézettségi rekordot döntött a spanyol gyártású szériák körében. A valenciai közkórházban játszódó izgalmas dráma nemcsak lenyűgöző színészei, de fordulatos cselekménye miatt lett közönségkedvenc közel 80 országban. A szintén visszatérő Grace Klinika felkötheti a gatyáját, ugyanis a dögös spanyol dokik visszatérnek.

A Töréspont orvosai visszatérnek (Fotó: Netflix)

A Töréspont folytatása

Az első szezon utolsó 10 percében több évadra elegendő fordulat sokkolta a nézőket, úgyhogy van miért és kikért izgulnunk a második szezonban is. Az utolsó epizód hatalmas esőzései nemcsak az utcán szedték az áldozataikat, hanem a kórházban is. A helyi politikus, az áttétes mellrákkal kezelt Segura asszony műtétje alatt ment el az áram, de Amaro és Moa doktor megtette, amit lehetett. Utóbbival a macska-egér játékuk szerelmi viszonnyá kezd alakulni és a haldokló nőnek akad némi reménye arra, hogy több időt nyerjen. Amaro doktornő HIV-beteg fia túladagolással kerül az osztályra, amikor kiderült számára, hogy az egyik kollégájával tartott fent szexuális és szerelmi viszont. Biel és Jésica lebuknak a kórház igazgatója előtt a viszonyukkal, ám a doktornőt egy pszichésen beteg páciens leszúrja, és nem tudni, hogy túléli-e. A nőgyógyász Leonor gyermekét elrabolja a partnere, ami újabb muníciót ad ahhoz, hogy egy még izgalmasabb második évad érkezzen ősszel.

Pablo Alborán is csatlakozott a szériához Fotó: Netflix)

A sikerszéria minden szereplője visszatér az új évadban. Segura szerepében a Szent család kegyetlen anyját alakító Najwa Nimri tér vissza, a szexi Moa doktorként Borja Luna, Bielként pedig a tinilányok álma Manu Ríos lesz újra látható. Amaro szerepében ismét a helyi Meryl Streepként is emlegetett Aitana Sánchez-Gijón szerepel. Új szereplőként érkezik az énekes Pablo Alborán a szériába, illetve Rachel Lascar, aki egy Sophie nevű figurát alakít.